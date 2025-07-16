Литва ініціює новий пакет санкцій проти РФ після схвалення 18-го пакету ЄС, - глава МЗС країни Будріс

Після схвалення 18 пакету санкцій Євросоюзу проти Росії Литва працюватиме над новим, тим самим посилюючи тиск на РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на прес-конференції за підсумками зустрічі глав міністрів закордонних справ "Люблінського трикутника".

Так, Будріс висловив сподівання, що Євросоюзу вдасться найближчим часом домовитися про 18 пакет санкцій проти Росії.

"Вчора справді сподівалися, що буде досягнуто згоди щодо 18-го пакету санкцій, і сподіваємося, що це буде зроблено найближчим часом, тому що бачимо, що це дуже потрібний захід… Ми на цьому не зупинимося. Ми продовжимо координувати свої дії з нашими партнерами в США і самі почнемо роботу над наступним пакетом санкцій, і так рухатимемося вперед - поки не захлинеться або поки та (російська воєнна. – Ред.) машина не закриється через неможливість отримувати доходи", - заявив він.

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Також Будріс наголосив, що процес інтеграції України в ЄС має відбуватися якнайшвидше.

"Він відкритий, ми бачимо перешкоди перед собою, ми бачимо, що деякі країни, ймовірно, грають за чужу команду, а не за нашу, тому що мета нашої команди зрозуміла - щоб Україна була з нами і ми разом будували майбутнє Європи", - наголосив глава МЗС Литви.

Литовський міністр наголосив, що головною метою залишається "довгостроковий, стійкий та справедливий мир для України".

"Збільшення фінансової, гуманітарної та політичної підтримки України до самої перемоги України, тому що на кону все, що нас об'єднує, - безпека всього регіону та мир хоча б для нашого покоління в Європі. І заради цього справді варто працювати і варто підтримувати Україну", - підсумував Будріс.

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Нагадаємо, посли країн Євросоюзу у вівторок, 15 липня, не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Росії через незгоду Словаччини та Мальти.