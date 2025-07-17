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Рашисты выпустили 64 БПЛА по Украине, 41 цель обезврежена, зафиксировано 23 попадания. ИНФОГРАФИКА

Атака шахедов 17 июля Сколько целей сбито

Российские оккупанты в ночь на 17 июля выпустили по Украине 64 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

59 из 64 БПЛА были "шахедами".

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Основное направление удара - Днепропетровская область.

"По предварительным данным, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, 5 дронов-имитаторов локально потеряны/подавлены РЭБ", - отметили там.

Зафиксировано попадание 23 БПЛА в 5 локациях.

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Атака шахедов 17 июля Сколько целей сбито

Автор: 

обстрел (28568) ПВО (2954) Воздушные силы (2521) Шахед (1308)


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навіть при такій невеликій кількості дуже багато влучань..., провтикали загрозу, тепер боремося з наслідками й програємо...
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17.07.2025 09:02 Ответить
П#здець...з 64 штук третина в'їб#ла....
А нам розказують про якусь супер - зброю проти шлюхедів....
Ну і Москва продовжує спати, все гуд. Щось Шеремєтьєво та Домодєдово знов працюють ніяких "коврів" немає, кацапи продовжують кайфувати в Бодрумах. Норм
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17.07.2025 09:13 Ответить
Я читав це. Внуково на пів години? А основні аеропорти?
Просто немає чим. Все тільки на словах. По факту ж : по нам важка балістика + 400 шахедів ,та ми у відповідь 50 жужжалок зібраних в гаражі.... Аплодую стоячи
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17.07.2025 09:37 Ответить
Порівняйте розміри території, ресурсний і людський потенціал, рівень усвідомлення державності у чиновників. Питання зникнуть самі собою.
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17.07.2025 10:05 Ответить
Мене дивує інше, коли нам розповідають що з 600 шахедів було збито 400...
Тоді яка проблема ці 64 збити ?
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17.07.2025 09:52 Ответить
Они бьют ими приграничные районы, сбить за такое расстояние тяжелее чем в глубь страны
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17.07.2025 10:31 Ответить
 
 