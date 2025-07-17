Рашисты выпустили 64 БПЛА по Украине, 41 цель обезврежена, зафиксировано 23 попадания. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты в ночь на 17 июля выпустили по Украине 64 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

59 из 64 БПЛА были "шахедами".

Читайте также: Враг в очередной раз ударил по Середино-Будской громаде на Сумщине, - ОВА. ФОТОрепортаж

Основное направление удара - Днепропетровская область.

"По предварительным данным, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, 5 дронов-имитаторов локально потеряны/подавлены РЭБ", - отметили там.

Зафиксировано попадание 23 БПЛА в 5 локациях.

Читайте: Враг массированно атаковал Днепр: один человек погиб, еще пятеро пострадали