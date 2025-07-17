Рашисты выпустили 64 БПЛА по Украине, 41 цель обезврежена, зафиксировано 23 попадания. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты в ночь на 17 июля выпустили по Украине 64 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировали с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.
59 из 64 БПЛА были "шахедами".
Основное направление удара - Днепропетровская область.
"По предварительным данным, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, 5 дронов-имитаторов локально потеряны/подавлены РЭБ", - отметили там.
Зафиксировано попадание 23 БПЛА в 5 локациях.
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А нам розказують про якусь супер - зброю проти шлюхедів....
Ну і Москва продовжує спати, все гуд. Щось Шеремєтьєво та Домодєдово знов працюють ніяких "коврів" немає, кацапи продовжують кайфувати в Бодрумах. Норм
Просто немає чим. Все тільки на словах. По факту ж : по нам важка балістика + 400 шахедів ,та ми у відповідь 50 жужжалок зібраних в гаражі.... Аплодую стоячи
Тоді яка проблема ці 64 збити ?