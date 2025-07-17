Рашисти випустили 64 БпЛА по Україні, 41 ціль знешкоджено, зафіксовано 23 влучання. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти в ніч на 17 липня випустили по Україні 64 БпЛА різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували з напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

59 із 64 БпЛА були "шахедами".

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Основний напрямок удару – Дніпропетровська область.

"За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 36 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 5 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - зазначили там.

Зафіксовано влучання 23 БпЛА у 5 локаціях.

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