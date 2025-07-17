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Новини Результат роботи ППО
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Рашисти випустили 64 БпЛА по Україні, 41 ціль знешкоджено, зафіксовано 23 влучання. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 17 липня Скільки цілей збито

Російські окупанти в ніч на 17 липня випустили по Україні 64 БпЛА різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували з напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. 

59 із 64 БпЛА були "шахедами".

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Основний напрямок удару – Дніпропетровська область.

"За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 36 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 5 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - зазначили там.

Зафіксовано влучання 23 БпЛА у 5 локаціях.

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Атака шахедів 17 липня Скільки цілей збито

Автор: 

обстріл (29892) ППО (3397) Повітряні сили (2862) Шахед (1311)


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навіть при такій невеликій кількості дуже багато влучань..., провтикали загрозу, тепер боремося з наслідками й програємо...
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17.07.2025 09:02 Відповісти
П#здець...з 64 штук третина в'їб#ла....
А нам розказують про якусь супер - зброю проти шлюхедів....
Ну і Москва продовжує спати, все гуд. Щось Шеремєтьєво та Домодєдово знов працюють ніяких "коврів" немає, кацапи продовжують кайфувати в Бодрумах. Норм
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17.07.2025 09:13 Відповісти
Я читав це. Внуково на пів години? А основні аеропорти?
Просто немає чим. Все тільки на словах. По факту ж : по нам важка балістика + 400 шахедів ,та ми у відповідь 50 жужжалок зібраних в гаражі.... Аплодую стоячи
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17.07.2025 09:37 Відповісти
Порівняйте розміри території, ресурсний і людський потенціал, рівень усвідомлення державності у чиновників. Питання зникнуть самі собою.
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17.07.2025 10:05 Відповісти
Мене дивує інше, коли нам розповідають що з 600 шахедів було збито 400...
Тоді яка проблема ці 64 збити ?
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17.07.2025 09:52 Відповісти
Они бьют ими приграничные районы, сбить за такое расстояние тяжелее чем в глубь страны
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17.07.2025 10:31 Відповісти
 
 