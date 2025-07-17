Рашисти випустили 64 БпЛА по Україні, 41 ціль знешкоджено, зафіксовано 23 влучання. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти в ніч на 17 липня випустили по Україні 64 БпЛА різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Пуски фіксували з напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.
59 із 64 БпЛА були "шахедами".
Основний напрямок удару – Дніпропетровська область.
"За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 36 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 5 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - зазначили там.
Зафіксовано влучання 23 БпЛА у 5 локаціях.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А нам розказують про якусь супер - зброю проти шлюхедів....
Ну і Москва продовжує спати, все гуд. Щось Шеремєтьєво та Домодєдово знов працюють ніяких "коврів" немає, кацапи продовжують кайфувати в Бодрумах. Норм
Просто немає чим. Все тільки на словах. По факту ж : по нам важка балістика + 400 шахедів ,та ми у відповідь 50 жужжалок зібраних в гаражі.... Аплодую стоячи
Тоді яка проблема ці 64 збити ?