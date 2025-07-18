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Новости Санкции ЕС против России
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18-й пакет санкций ЕС против РФ могут принять утром 18 июля

18-й пакет санкций ЕС могут утвердить уже сегодня

На утро 18 июля запланировано внеочередное заседание Комитета постоянных представителей ЕС. На нем могут утвердить 18-й пакет санкций Европейского Союза против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на дипломатов ЕС.

"Поскольку Мальта и Словакия снимают свои замечания, 18-й пакет санкций может быть утвержден завтра утром, для чего созывают внеочередной Coreper", - сказал один из дипломатов.

Он уточнил, что заседание Комитета постоянных представителей ЕС начнется 18 июля в 8 часов утра.

Это делает возможным окончательное утверждение нового пакета антироссийских санкций во время заседания Совета ЕС по общим вопросам, которое стартует в 9:30 утра по брюссельскому времени.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отдал указание снять блокировку 18-го пакета санкций.

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Автор: 

россия (96618) санкции (11673) Евросоюз (17408)


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Та щас. Підари орбан з фіцо вже біжать ухвалювати.
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18.07.2025 08:14 Ответить
думаю орган заблокує
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18.07.2025 09:19 Ответить
ХТП ( х... то правда)
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18.07.2025 08:21 Ответить
Пів - року ЄС їбашили Орбана і Фіцо - кажись вболтали
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18.07.2025 08:26 Ответить
Просто давали кацапам час, щоб знайти протидію, можливість обходу....😡
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18.07.2025 08:41 Ответить
Цікаво, яку на цей раз знайдуть відмазку? 🤡
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18.07.2025 08:29 Ответить
Вангую----не приймуть
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18.07.2025 08:48 Ответить
Хлопці, ну от коли ухвалять, тоді й надрукуєте, добре? Чи умисно засмічуєте інформпростір такими анонсами, щоб люди відволікатися на "гарячі новини"? В тому числі на оборонних підприємствах. Потім друкуєте: "міни браковані".
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18.07.2025 08:50 Ответить
 
 