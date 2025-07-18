18-й пакет санкций ЕС против РФ могут принять утром 18 июля

На утро 18 июля запланировано внеочередное заседание Комитета постоянных представителей ЕС. На нем могут утвердить 18-й пакет санкций Европейского Союза против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на дипломатов ЕС.

"Поскольку Мальта и Словакия снимают свои замечания, 18-й пакет санкций может быть утвержден завтра утром, для чего созывают внеочередной Coreper", - сказал один из дипломатов.

Он уточнил, что заседание Комитета постоянных представителей ЕС начнется 18 июля в 8 часов утра.

Это делает возможным окончательное утверждение нового пакета антироссийских санкций во время заседания Совета ЕС по общим вопросам, которое стартует в 9:30 утра по брюссельскому времени.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отдал указание снять блокировку 18-го пакета санкций.

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