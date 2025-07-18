18 пакет санкцій ЄС проти РФ можуть ухвалити зранку 18 липня
На ранок 18 липня заплановано позачергове засідання Комітету постійних представників ЄС. На ньому можуть затвердити 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда з посиланням дипломатів ЄС.
"Оскільки Мальта та Словаччина знімають свої зауваження, 18-й пакет санкцій може бути затверджений завтра вранці, для чого скликають позачерговий Coreper", – сказав один з дипломатів.
Він уточнив, що засідання Комітету постійних представників ЄС розпочнеться 18 липня о 8 годині ранку.
Це робить можливим остаточне затвердження нового пакета антиросійських санкцій під час засідання Ради ЄС з загальних питань, яке стартує о 9:30 ранку за брюссельським часом.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо віддав вказівку зняти блокування 18-го пакета санкцій.
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