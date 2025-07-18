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Новини Санкції ЄС проти Росії
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18 пакет санкцій ЄС проти РФ можуть ухвалити зранку 18 липня

18 пакет санкцій ЄС можуть затвердити вже сьогодні

На ранок 18 липня заплановано позачергове засідання Комітету постійних представників ЄС. На ньому можуть затвердити 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда з посиланням дипломатів ЄС.

"Оскільки Мальта та Словаччина знімають свої зауваження, 18-й пакет санкцій може бути затверджений завтра вранці, для чого скликають позачерговий Coreper", – сказав один з дипломатів.

Він уточнив, що засідання Комітету постійних представників ЄС розпочнеться 18 липня о 8 годині ранку.

Це робить можливим остаточне затвердження нового пакета антиросійських санкцій під час засідання Ради ЄС з загальних питань, яке стартує о 9:30 ранку за брюссельським часом.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо віддав вказівку зняти блокування 18-го пакета санкцій.

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Автор: 

росія (66744) санкції (12404) Євросоюз (13883)


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Та щас. Підари орбан з фіцо вже біжать ухвалювати.
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18.07.2025 08:14 Відповісти
думаю орган заблокує
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18.07.2025 09:19 Відповісти
ХТП ( х... то правда)
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18.07.2025 08:21 Відповісти
Пів - року ЄС їбашили Орбана і Фіцо - кажись вболтали
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18.07.2025 08:26 Відповісти
Просто давали кацапам час, щоб знайти протидію, можливість обходу....😡
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18.07.2025 08:41 Відповісти
Цікаво, яку на цей раз знайдуть відмазку? 🤡
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18.07.2025 08:29 Відповісти
Вангую----не приймуть
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18.07.2025 08:48 Відповісти
Хлопці, ну от коли ухвалять, тоді й надрукуєте, добре? Чи умисно засмічуєте інформпростір такими анонсами, щоб люди відволікатися на "гарячі новини"? В тому числі на оборонних підприємствах. Потім друкуєте: "міни браковані".
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18.07.2025 08:50 Відповісти
 
 