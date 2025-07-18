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Новости Санкции ЕС против России
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Потолок цен на российскую нефть в новом пакете санкций ЕС составит 47,6 доллара, - Цахкна

Цахкна о потолке цен на российскую нефть

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, каким будет потолок цен на российскую нефть в новом пакете санкций ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Цахкна написал в Х.

"Сегодня ЕС принял 18-й пакет санкций для усиления давления на Россию: верхний предел цены на нефть снижена до $47,6, под санкции попали дополнительные банки и более 100 кораблей, ограничены газопроводы "Северный поток", - говорится в заметке.

Указанная министром цифра свидетельствует об утверждении динамического потолка цен на нефть, которая должна быть на 15% ниже рыночной цены.

Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.

В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

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Автор: 

нефть (1943) Цахкна Маргус (62)


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Топ комментарии
+4
Головне питання чи зможуть цю стелю контролювати
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18.07.2025 10:24 Ответить
+2
а на 47,5 ніяк не можна опустити?
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18.07.2025 10:24 Ответить
+1
Це, по факту, стеля для європейських споживачів.
Хочуть каци продати в Європу - от ціна. Нє, - то походіть по базару знайдіть кращого покупця...
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18.07.2025 10:33 Ответить
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а на 47,5 ніяк не можна опустити?
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18.07.2025 10:24 Ответить
Головне питання чи зможуть цю стелю контролювати
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18.07.2025 10:24 Ответить
Це, по факту, стеля для європейських споживачів.
Хочуть каци продати в Європу - от ціна. Нє, - то походіть по базару знайдіть кращого покупця...
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18.07.2025 10:33 Ответить
базовими покупцями кацапських вуглеводнів є індія, китай, туреччина, та за рахунок чиїх коштів ********* тягне війну проти України
на цих гандонів ця стеля не поширюється
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18.07.2025 10:43 Ответить
так якось без різниці, яку стелю будуть порушувати...хоч 70, хоч 47.6, хоч 10 доларів.

Яке це має значення, якщо це ніхто не контролює ?
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18.07.2025 10:29 Ответить
Краще для них і не придумаєш, санкції-лайно повне.
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18.07.2025 10:36 Ответить
раша вперед!
До кам'яного віку!
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18.07.2025 10:36 Ответить
Навіть і не мрійте про це, поки рф буде підтримувати Китай...
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18.07.2025 10:39 Ответить
а також індія та туреччина
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18.07.2025 10:45 Ответить
і сша (де факто)
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18.07.2025 11:12 Ответить
вапіющій акт агалтєлай русафобіі ! полнєйшая бєздуховность і явний дєфєцит духовних скрєп
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18.07.2025 10:36 Ответить
Почекаємо на результат.
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18.07.2025 10:37 Ответить
Санкції з 14-го року, досі чекаємо.
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18.07.2025 11:20 Ответить
Новые санкции, касающиеся нефти, будут не особо чувствительными в связи с существованием «теневого флота» России. Но здесь следует ожидать ужесточения политики прохода через проливы - в первую очередь Датские.
Формально морское право запрещает препятствовать транзиту и проходу торговых судов, но в нем есть возможности таких действий при угрозе экологической катастрофы в случае сомнений властей прибрежных государств в отношении тех или иных судов. Вполне возможно, что Дания примет какие-то действия если не по задержанию, то по усложнению прохода танкеров «теневого флота».
Теоретически эти танкеры могут сопровождать российские военные корабли, но на всех не напасешься.(c)
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18.07.2025 10:38 Ответить
ЕС другий в світі ринок імпорту нафти, може й перший. Куди орки повезуть своє лайно через "датські протоки"?
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18.07.2025 10:58 Ответить
Ціна на провідну нафту також буде такою? Де санкції на українського міністра енергетики та прем'єр-міністра за допомогу у транспортуванні російської нафти?
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18.07.2025 11:05 Ответить
Рентабельність рашиської нафти 43 долара за барель це означає, що бюджет рашиської федерації має не доотримати десятки мільярдів доларів, ось тільки як би це можливо проконтролювати
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18.07.2025 11:11 Ответить
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18.07.2025 11:27 Ответить
 
 