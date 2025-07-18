Потолок цен на российскую нефть в новом пакете санкций ЕС составит 47,6 доллара, - Цахкна

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, каким будет потолок цен на российскую нефть в новом пакете санкций ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Цахкна написал в Х.

"Сегодня ЕС принял 18-й пакет санкций для усиления давления на Россию: верхний предел цены на нефть снижена до $47,6, под санкции попали дополнительные банки и более 100 кораблей, ограничены газопроводы "Северный поток", - говорится в заметке.

Указанная министром цифра свидетельствует об утверждении динамического потолка цен на нефть, которая должна быть на 15% ниже рыночной цены.

Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.

В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

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