Потолок цен на российскую нефть в новом пакете санкций ЕС составит 47,6 доллара, - Цахкна
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, каким будет потолок цен на российскую нефть в новом пакете санкций ЕС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Цахкна написал в Х.
"Сегодня ЕС принял 18-й пакет санкций для усиления давления на Россию: верхний предел цены на нефть снижена до $47,6, под санкции попали дополнительные банки и более 100 кораблей, ограничены газопроводы "Северный поток", - говорится в заметке.
Указанная министром цифра свидетельствует об утверждении динамического потолка цен на нефть, которая должна быть на 15% ниже рыночной цены.
Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.
В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хочуть каци продати в Європу - от ціна. Нє, - то походіть по базару знайдіть кращого покупця...
на цих гандонів ця стеля не поширюється
Яке це має значення, якщо це ніхто не контролює ?
До кам'яного віку!
Формально морское право запрещает препятствовать транзиту и проходу торговых судов, но в нем есть возможности таких действий при угрозе экологической катастрофы в случае сомнений властей прибрежных государств в отношении тех или иных судов. Вполне возможно, что Дания примет какие-то действия если не по задержанию, то по усложнению прохода танкеров «теневого флота».
Теоретически эти танкеры могут сопровождать российские военные корабли, но на всех не напасешься.(c)