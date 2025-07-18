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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Стеля цін на російську нафту в новому пакеті санкцій ЄС становитиме 47,6 долара, - Цахкна

Цахкна про стелю цін на російську нафту

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна зазначив, якою буде стеля цін на російську нафту в новому пакеті санкцій ЄС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Цахкна написав у Х.

"Сьогодні ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій для посилення тиску на Росію: верхня межа ціни на нафту знижена до $47,6, під санкції потрапили додаткові банки та понад 100 кораблів, обмежено газопроводи "Північний потік", - йдеться у дописі.

Вказана міністром цифра свідчить про затвердження динамічної стелі цін на нафту, яка має бути на 15% нижчою за ринкову ціну.

Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.

До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

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Автор: 

нафта (5665) Цахкна Маргус (75)


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Топ коментарі
+4
Головне питання чи зможуть цю стелю контролювати
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18.07.2025 10:24 Відповісти
+2
а на 47,5 ніяк не можна опустити?
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18.07.2025 10:24 Відповісти
+2
Це, по факту, стеля для європейських споживачів.
Хочуть каци продати в Європу - от ціна. Нє, - то походіть по базару знайдіть кращого покупця...
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18.07.2025 10:33 Відповісти
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а на 47,5 ніяк не можна опустити?
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18.07.2025 10:24 Відповісти
Головне питання чи зможуть цю стелю контролювати
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18.07.2025 10:24 Відповісти
Це, по факту, стеля для європейських споживачів.
Хочуть каци продати в Європу - от ціна. Нє, - то походіть по базару знайдіть кращого покупця...
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18.07.2025 10:33 Відповісти
базовими покупцями кацапських вуглеводнів є індія, китай, туреччина, та за рахунок чиїх коштів ********* тягне війну проти України
на цих гандонів ця стеля не поширюється
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18.07.2025 10:43 Відповісти
так якось без різниці, яку стелю будуть порушувати...хоч 70, хоч 47.6, хоч 10 доларів.

Яке це має значення, якщо це ніхто не контролює ?
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18.07.2025 10:29 Відповісти
Краще для них і не придумаєш, санкції-лайно повне.
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18.07.2025 10:36 Відповісти
раша вперед!
До кам'яного віку!
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18.07.2025 10:36 Відповісти
Навіть і не мрійте про це, поки рф буде підтримувати Китай...
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18.07.2025 10:39 Відповісти
а також індія та туреччина
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18.07.2025 10:45 Відповісти
і сша (де факто)
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18.07.2025 11:12 Відповісти
вапіющій акт агалтєлай русафобіі ! полнєйшая бєздуховность і явний дєфєцит духовних скрєп
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18.07.2025 10:36 Відповісти
Почекаємо на результат.
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18.07.2025 10:37 Відповісти
Санкції з 14-го року, досі чекаємо.
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18.07.2025 11:20 Відповісти
Новые санкции, касающиеся нефти, будут не особо чувствительными в связи с существованием «теневого флота» России. Но здесь следует ожидать ужесточения политики прохода через проливы - в первую очередь Датские.
Формально морское право запрещает препятствовать транзиту и проходу торговых судов, но в нем есть возможности таких действий при угрозе экологической катастрофы в случае сомнений властей прибрежных государств в отношении тех или иных судов. Вполне возможно, что Дания примет какие-то действия если не по задержанию, то по усложнению прохода танкеров «теневого флота».
Теоретически эти танкеры могут сопровождать российские военные корабли, но на всех не напасешься.(c)
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18.07.2025 10:38 Відповісти
ЕС другий в світі ринок імпорту нафти, може й перший. Куди орки повезуть своє лайно через "датські протоки"?
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18.07.2025 10:58 Відповісти
Ціна на провідну нафту також буде такою? Де санкції на українського міністра енергетики та прем'єр-міністра за допомогу у транспортуванні російської нафти?
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18.07.2025 11:05 Відповісти
Рентабельність рашиської нафти 43 долара за барель це означає, що бюджет рашиської федерації має не доотримати десятки мільярдів доларів, ось тільки як би це можливо проконтролювати
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18.07.2025 11:11 Відповісти
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18.07.2025 11:27 Відповісти
 
 