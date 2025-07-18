Стеля цін на російську нафту в новому пакеті санкцій ЄС становитиме 47,6 долара, - Цахкна
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна зазначив, якою буде стеля цін на російську нафту в новому пакеті санкцій ЄС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Цахкна написав у Х.
"Сьогодні ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій для посилення тиску на Росію: верхня межа ціни на нафту знижена до $47,6, під санкції потрапили додаткові банки та понад 100 кораблів, обмежено газопроводи "Північний потік", - йдеться у дописі.
Вказана міністром цифра свідчить про затвердження динамічної стелі цін на нафту, яка має бути на 15% нижчою за ринкову ціну.
Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.
До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.
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на цих гандонів ця стеля не поширюється
Яке це має значення, якщо це ніхто не контролює ?
До кам'яного віку!
Формально морское право запрещает препятствовать транзиту и проходу торговых судов, но в нем есть возможности таких действий при угрозе экологической катастрофы в случае сомнений властей прибрежных государств в отношении тех или иных судов. Вполне возможно, что Дания примет какие-то действия если не по задержанию, то по усложнению прохода танкеров «теневого флота».
Теоретически эти танкеры могут сопровождать российские военные корабли, но на всех не напасешься.(c)