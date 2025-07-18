ЕС уже приступил к работе над 19-м пакетом санкций против РФ, - МИД Эстонии
Министра иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Евросоюз уже работает над следующим пакетом санкций против России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.
"Мы не согласимся на половинчатые меры. Каждый новый пакет усиливает наше послание: Украина не одна, и Россия не останется безнаказанной", - заявил он.
Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.
В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.
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Карен Делора
показать весь комментарий18.07.2025 12:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Pamanash Ogly #601674
показать весь комментарий18.07.2025 12:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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