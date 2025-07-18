ЄС вже розпочав роботу над 19 пакетом санкцій проти РФ, - МЗС Естонії
Міністра закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив, що Євросоюз уже працює над наступним пакетом санкцій проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії.
"Ми не погодимося на половинчасті заходи. Кожен новий пакет посилює наше послання: Україна не одна, і Росія не залишиться безкарною", - заявив він.
Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.
До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.
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Карен Делора
показати весь коментар18.07.2025 12:34 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Pamanash Ogly #601674
показати весь коментар18.07.2025 12:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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