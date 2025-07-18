Келлога ознакомили с компонентами западного производства в российском оружии, - ГУР МО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Специалисты Главного управления разведки Минобороны ознакомили спецпредставителя президента США Кита Келлога с компонентами западного производства в российском оружии.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Так, Келлог ознакомился с электронными компонентами западного производства, которые украинские военные разведчики изъяли из уничтоженного или захваченного российского вооружения.

Кэллогу продемонстрировали западные элементы ирано-российских дронов-камикадзе Shahed и российских "Гербера", которыми РФ атакует гражданское население Украины.

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"Также среди идентифицированных компонентов - критически важная для изготовления высокоточного вооружения микроэлектроника, которую российский оборонно-промышленный комплекс получил по "серым схемам" в обход международных санкций", - говорится в сообщении.

Воин ГУР МО Шифр считает, что международное сообщество должно усиливать контроль за соблюдением введенных против РФ санкций.

Это также касается производителей, которые должны более ответственно относиться к контролю своей продукции на международных рынках, добавил он.

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