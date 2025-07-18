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Новости Визит Келлога в Киев
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Келлога ознакомили с компонентами западного производства в российском оружии, - ГУР МО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Специалисты Главного управления разведки Минобороны ознакомили спецпредставителя президента США Кита Келлога с компонентами западного производства в российском оружии.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Так, Келлог ознакомился с электронными компонентами западного производства, которые украинские военные разведчики изъяли из уничтоженного или захваченного российского вооружения.

Кэллогу продемонстрировали западные элементы ирано-российских дронов-камикадзе Shahed и российских "Гербера", которыми РФ атакует гражданское население Украины.

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"Также среди идентифицированных компонентов - критически важная для изготовления высокоточного вооружения микроэлектроника, которую российский оборонно-промышленный комплекс получил по "серым схемам" в обход международных санкций", - говорится в сообщении.

Воин ГУР МО Шифр считает, что международное сообщество должно усиливать контроль за соблюдением введенных против РФ санкций.

Это также касается производителей, которые должны более ответственно относиться к контролю своей продукции на международных рынках, добавил он.

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Келлогу показали западные компоненты в российском оружии
Келлогу показали западные компоненты в российском оружии
Келлогу показали западные компоненты в российском оружии
Келлогу показали западные компоненты в российском оружии
Келлогу показали западные компоненты в российском оружии

Автор: 

оружие (10352) ГУР (523) Кит Келлог (197)


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Топ комментарии
+6
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18.07.2025 12:46 Ответить
+4
А то он не знал хотя макнули безусловно правильно..
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18.07.2025 12:53 Ответить
+3
А то тіпа він не знав
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18.07.2025 13:14 Ответить
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18.07.2025 12:46 Ответить
Що ж Ви таку гидоту почепили.

Келлог - це Кіт

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18.07.2025 14:09 Ответить
келлог - це мутак.
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18.07.2025 14:40 Ответить
А то он не знал хотя макнули безусловно правильно..
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18.07.2025 12:53 Ответить
А ви хочете щоб і гроші давали і чіпи не продавали чи той же бензин у рашки не купували. Тоді у заходу не буде грошей для фінансування України. Рашка також змушена продавати нафту Європі, бо їй потрібні гроші на війну і російським бензином можливо заправляють наші танки. Тут немає простих рішень, вони є тільки у дурнів які не можуть звязати навіть дві думки до кучі.
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18.07.2025 13:25 Ответить
на другому скрині вираз обличчя "а що, так можна було?"
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18.07.2025 12:53 Ответить
Тому що такі санкції. Вони такі ж як українські "суворі " закони ,вся "суворість" яких успішно компенсується не обов'язковістю їх виконання.
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18.07.2025 12:58 Ответить
А то тіпа він не знав
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18.07.2025 13:14 Ответить
Дідок хоч щось зрозумів? Правильно все тампону передасть?
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18.07.2025 13:18 Ответить
Келлог приехал, посмотрел, сказал что нужно, и уехал через два дня домой! Умеров не посол в США, а недельный визит сокращенный до двух дней, говорит о многом.
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18.07.2025 13:28 Ответить
Це прорив!!!! Воно хоч щось зрозуміло?
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18.07.2025 13:51 Ответить
Якщо б зелені ще показали Келлогу повішеного на ліхтарі Богуслаєва та підірваний нафтопровід "Дружба", то було б не так лицемірно з їхнього боку.
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18.07.2025 14:37 Ответить
Ну і , в росії десятки країн - союзників, тай навіть американські чи європейські компанії через сірі схеми будуть продовжувати продавати ці компоненти, головне питання у ціні.
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18.07.2025 15:22 Ответить
 
 