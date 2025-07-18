Келлога ознайомили із компонентами західного виробництва у російській зброї, - ГУР МО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони ознайомили спецпредставника президента США Кіта Келлога із компонентами західного виробництва у російській зброї.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Так, Келлог ознайомився із електронними компонентами західного виробництва, які українські воєнні розвідники вилучили зі знищеного або захопленого російського озброєння.

Келлогу продемонстрували західні елементи ірано-російських дронів-камікадзе "Shahed" та російських "Гербера", якими РФ атакує цивільне населення України.

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"Також серед ідентифікованих компонентів - критично важлива для виготовлення високоточного озброєння мікроелектроніка, яку російський оборонно-промисловий комплекс отримав за "сірими схемами" в обхід міжнародних санкцій", - йдеться в повідомленні.

Воїн ГУР МО Шифр вважає, що міжнародна спільнота має посилювати контроль за дотриманням запроваджених проти РФ санкцій.

Це також стосується виробників, які мають відповідальніше ставитися до контролю своєї продукції на міжнародних ринках, додав він.

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