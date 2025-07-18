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Новини Візит Келлога до Києва
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Келлога ознайомили із компонентами західного виробництва у російській зброї, - ГУР МО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони ознайомили спецпредставника президента США Кіта Келлога із компонентами західного виробництва у російській зброї.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Так, Келлог ознайомився із електронними компонентами західного виробництва, які українські воєнні розвідники вилучили зі знищеного або захопленого російського озброєння.

Келлогу продемонстрували західні елементи ірано-російських дронів-камікадзе "Shahed" та російських "Гербера", якими РФ атакує цивільне населення України.

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"Також серед ідентифікованих компонентів - критично важлива для виготовлення високоточного озброєння мікроелектроніка, яку російський оборонно-промисловий комплекс отримав за "сірими схемами" в обхід міжнародних санкцій", - йдеться в повідомленні.

Воїн ГУР МО Шифр вважає, що міжнародна спільнота має посилювати контроль за дотриманням запроваджених проти РФ санкцій.

Це також стосується виробників, які мають відповідальніше ставитися до контролю своєї продукції на міжнародних ринках, додав він.

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Келлогу показали західні компоненти у російській зброї
Келлогу показали західні компоненти у російській зброї
Келлогу показали західні компоненти у російській зброї
Келлогу показали західні компоненти у російській зброї
Келлогу показали західні компоненти у російській зброї

Автор: 

зброя (7636) ГУР (603) Келлог Кіт (200)


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Топ коментарі
+3
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18.07.2025 12:46 Відповісти
+1
А то он не знал хотя макнули безусловно правильно..
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18.07.2025 12:53 Відповісти
+1
на другому скрині вираз обличчя "а що, так можна було?"
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18.07.2025 12:53 Відповісти
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18.07.2025 12:46 Відповісти
Що ж Ви таку гидоту почепили.

Келлог - це Кіт

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18.07.2025 14:09 Відповісти
А то он не знал хотя макнули безусловно правильно..
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18.07.2025 12:53 Відповісти
А ви хочете щоб і гроші давали і чіпи не продавали чи той же бензин у рашки не купували. Тоді у заходу не буде грошей для фінансування України. Рашка також змушена продавати нафту Європі, бо їй потрібні гроші на війну і російським бензином можливо заправляють наші танки. Тут немає простих рішень, вони є тільки у дурнів які не можуть звязати навіть дві думки до кучі.
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18.07.2025 13:25 Відповісти
на другому скрині вираз обличчя "а що, так можна було?"
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18.07.2025 12:53 Відповісти
Тому що такі санкції. Вони такі ж як українські "суворі " закони ,вся "суворість" яких успішно компенсується не обов'язковістю їх виконання.
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18.07.2025 12:58 Відповісти
А то тіпа він не знав
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18.07.2025 13:14 Відповісти
Дідок хоч щось зрозумів? Правильно все тампону передасть?
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18.07.2025 13:18 Відповісти
Келлог приехал, посмотрел, сказал что нужно, и уехал через два дня домой! Умеров не посол в США, а недельный визит сокращенный до двух дней, говорит о многом.
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18.07.2025 13:28 Відповісти
Це прорив!!!! Воно хоч щось зрозуміло?
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18.07.2025 13:51 Відповісти
 
 