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Рождаемость в Украине сократилась в 2,2 раза за 10 лет: трое умерших на одного малыша. ИНФОГРАФИКА

Рождаемость в Украине сокращается Что известно

В течение первого полугодия в Украине родилось более 86 тысяч младенцев, в то же время 249 тыс. человек - умерли. Сейчас на одного малыша приходится 3 умерших, и эта ситуация неизменна в течение последних 5 лет.

Об этом свидетельствуют данные OpenDataBot, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что рождаемость в войну стабилизировалась, поскольку показатели почти такие же как и за указанный период прошлого года. За первые полгода 2024 года родилось 87 655 детей, в 2025 - 86 795.

Рождаемость в Украине сокращается Что известно

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Где рожают больше всего детей

Киев лидирует - 9 947 (12% от общего количества новорожденных). Далее следует Львовщина - 8 282 (10%), замыкает тройку лидеров Днепропетровщина - 6 670 (8%).

В то же время в регионах, приближенных к линии фронта, ожидаемо на свет приходит меньше детей. В Донецкой области за год рождаемость сократилась почти вдвое (-47%), на Херсонщине - на 11% и на Черниговщине на 10%.

Традиционно рождается больше всего мальчиков - 51%.

Рождаемость в Украине сокращается Что известно

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Смертность в Украине

249 002 человека умерло за первое полугодие в Украине. За год ситуация почти не изменилась. Сейчас на новорожденного приходится трое умерших. Этот показатель неизменен в течение последних 5 лет. Таким образом население страны уменьшается более чем на 300 тыс. ежегодно.

Для сравнения, в 2016 году на 1 малыша приходилось 2 смертей.

Каждый девятый человек в Украине умирает на Днепропетровщине - 27 120 умерших, это стабильно самый большой показатель в Украине. Среди антилидеров Киев с 18 114 смертями и Харьковщина - 17 694 умерших.

Рождаемость в Украине сокращается Что известно

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Автор: 

рождаемость (97) смертность (270) OpenDataBot (13)


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Топ комментарии
+10
Позитивний блохерам, щирим патріотам та іншим адептам "довгої" війни варто задуматися наскільки їх "прогнози" відповідають реальності.
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18.07.2025 13:51 Ответить
+9
Кінець етносу такого як українці. Причин багато, але результат один - ми лишимся лише на сторінках історії. І що там писатимуть? - багато сварились, вибирали непрофесійних і злодіїв, існували так счезли тому що такі неефективні організми не існують на планеті
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18.07.2025 13:51 Ответить
+7
Та кому треба та народжуваність і смертність, коли снаряди вже профінансовані до 2026 року, а ППО до 2030. Треба воювати далі, після чого... та яка різниця що буде, зараз не про це!
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18.07.2025 14:01 Ответить
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Позитивний блохерам, щирим патріотам та іншим адептам "довгої" війни варто задуматися наскільки їх "прогнози" відповідають реальності.
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18.07.2025 13:51 Ответить
Абаюдно Абаюднович - ти точно точно не бот не бот вірю вірю
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18.07.2025 13:56 Ответить
Не вір, не вір мені, вір в потужного та незаламного Лідора та його апостолів.
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18.07.2025 14:04 Ответить
Так Голобородьку ж повірили...
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18.07.2025 14:29 Ответить
Ну так і зараз "вірять" , що тільки "довга" війна та бусифікація- єдиний шлях до "перемоги", звісно під керівництвом "незамінного " лідера.
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18.07.2025 14:34 Ответить
За Зе голосував?
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18.07.2025 13:59 Ответить
Ні, принципово не голосував. Для мене віктор федорович- єдиний і легітимний.
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18.07.2025 14:06 Ответить
Чекаєш, значить, на повернення...
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18.07.2025 14:14 Ответить
Чекаю на вибори і дебати на стадіоні.
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18.07.2025 14:15 Ответить
Будеш голосувати за нещирого непатріота? Прізвище можна?
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18.07.2025 14:21 Ответить
Чиє прізвище ?
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18.07.2025 14:32 Ответить
Того, за кого будеш голосувати.
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18.07.2025 14:36 Ответить
Щонайменше до кордонів 91го!! Хоча б і "до нашої ери".... чи по китайському літочисленню.. чи по семітському...
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18.07.2025 14:06 Ответить
За дохристиянським українським (слов'янським) календарем зараз 7533 рік від Створення Світу.

В ісламському календарі зараз 1442 рік, корейському - 4355, китайському - 4720, єврейському - 5782 рік.

Це тим, хто кукарікає про кінець української нації. Не так воно буде, як хтось планував.
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18.07.2025 14:29 Ответить
Як закінчити війну вже зараз?
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18.07.2025 15:05 Ответить
Кінець етносу такого як українці. Причин багато, але результат один - ми лишимся лише на сторінках історії. І що там писатимуть? - багато сварились, вибирали непрофесійних і злодіїв, існували так счезли тому що такі неефективні організми не існують на планеті
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18.07.2025 13:51 Ответить
Красиві пісні і думи співали. Під кобзу журливо правду матку наспівували, душесго так ..
Вважали себе самою працьовитою та духовною і мудрою нацією..
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18.07.2025 14:07 Ответить
А ще героїчно воювали. Хоч і зникли в результаті, але героїчно та незламно під проводом найвеличнішого лідора(-ів) демократичного світу.
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18.07.2025 14:37 Ответить
Таку країну просрали
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18.07.2025 13:53 Ответить
Про савєцкій саюз так русскіє говорять. Ти русскій?
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18.07.2025 14:00 Ответить
Ні. В мене навіть довідка є, бо медогляд регулярно проходжу. Так хто ти по національності?
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18.07.2025 14:06 Ответить
Дали, що я здоровий фізично і психічно також А в тебе є довідка, що ти не дебіл? бо в мене вона таки є. То яку країну і коли просрали і чому боїшся назвати свою національність?
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18.07.2025 14:20 Ответить
Зрозуміло. Довідки про психічне здоров'я в тебе нема, що й помітно. Ну і національність значить в тебе відповідна.
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18.07.2025 14:34 Ответить
Не знаєш, що таке профмедогляд? ти хто по національності і за кого голосував?
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18.07.2025 15:01 Ответить
Разом нас багато, нас не подолати! это таки был троллинг
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18.07.2025 14:25 Ответить
Наслідки дій в Україні, Оманського збіговиська95 та убивці прутня!!
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18.07.2025 13:54 Ответить
Та кому треба та народжуваність і смертність, коли снаряди вже профінансовані до 2026 року, а ППО до 2030. Треба воювати далі, після чого... та яка різниця що буде, зараз не про це!
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18.07.2025 14:01 Ответить
# Признаки машинного перевода с русского на украинский в приведённом тексте

Текст для анализа:

«Та кому треба та народжуваність і смертність, коли снаряди вже профінансовані до 2026 року, а ППО до 2030. Треба воювати далі, після чого... та яка різниця що буде, зараз не про це!»

---

## 1. Кальки и буквальные заимствования

- «Та кому треба»

«Та» как вводное слово и «треба» вместо нормативного «потрібно» или «важливо» повторяют русский «Да кому надо» и «нужно».

- «народжуваність і смертність»

Дословное перечисление «рождаемость и смертность» выглядит механически перенесённым из русского. В украинском обычно говорят «рівень народжуваності та смертності».

- «профінансовані снаряди»

Употребление страдательного причастия «профінансовані» по отношению к боеприпасам - калька с «оплаченные/профинансированные снаряды». В украинском корректнее «фінансування закупівель снарядів забезпечене».

- «ППО до 2030»

Аббревиатура без слова «фінансування» или «покриття» - прямой перевод конструкции «ПВО до 2030» (рус.) без добавления необходимых украинских связок.

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## 2. Синтаксис и порядок слов

- Отсутствие связок и уточнений:

«коли снаряди вже профінансовані … а ППО до 2030»

В языке-источнике («когда снаряды оплачены до 2026, а ПВО до 2030») порядок частей предложения сохраняет русский порядок, без перестановки и союзов, свойственных украинскому: «коли фінансування снарядів забезпечене до 2026 року, а системи ППО - до 2030-го».

- «Треба воювати далі, після чого…»

«після чого» здесь калька с «после чего». В украинском чаще «і тоді» или «а потім».

- «та яка різниця що буде»

Типовой русский синтаксис «да какая разница, что будет» воспроизведён дословно. По-украински: «яка різниця, що (станеться) потім».

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## 3. Лексика и морфология

- «треба» vs. «потрібно»

«Треба» активно используется в русскоязычных переводах, тогда как в формальной украинской речи предпочтительнее «потрібно».

- «смертність»

Хотя слово правильное, его употребление без уточняющего контекста («рівень смертності») характерно для переноса русской конструкции «смертность».

- «воювати далі»

Русский глагол «воевать» буквально переносится вместо украинского «продовжувати воювати» или «вести бої далі».

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## 4. Пунктуация и стилистика

- Отсутствуют необходимые запятые:

«…та яка різниця що буде, зараз…»

По-украинским правилам перед «що» ставится запятая.

- Кавычки и многоточие:

Многоточие «…» без проб перекликается с русской типографикой. В украинском межфразовые паузы обычно оформляют через тире или единичное многоточие с пробелами.

- Смешение регистра и отсутствие уточняющих частиц:

Повтор «та» в начале фраз - лишний, напоминает разговорную речь с русского, а не стилистически выверенный украинский текст.

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## Как в целом распознать машинный перевод с русского на украинский

1. Дословные кальки фраз и идиом.

2. Сохранение русского порядка слов и отсутствие типичных украинских союзов.

3. Смешанные или неправильно украинизированные термины (аббревиатуры, названия).

4. Неправильная пунктуация (запятые перед «що», оформление многоточий).

5. Выбор слов и форм, свойственных разговорному русскому, а не литературному украинскому.
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18.07.2025 15:49 Ответить
Треба рахувать на одного прокурора , чі суддю.
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18.07.2025 14:02 Ответить
А на що очікували ті, хто казав, що Порошенко вальцман?
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18.07.2025 14:02 Ответить
Баби, народжувати піхоту! Раз! Два!
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18.07.2025 14:02 Ответить
І не немовлят, а відразу контрактників 18-24. Іспоолнять!
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18.07.2025 14:38 Ответить
не хочуть хуженебудькі-лишьбиніпарашєнкі розмножатися в країні мрій узілємскава? а ким ЗЕ4мо воювати буде через 15 років?
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18.07.2025 14:06 Ответить
якщо статистика така погана, чому досі в Україні ставлення до жінок, які вирішили народити, як до людини, яка всім й багато винна..., чому досі майже всі аналізи платні, щеплення для малюків платні, обстеження платні й т.д й т.п....
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18.07.2025 14:07 Ответить
Бо головна цінність майбутньої піхоти - це дешевизна. А дорога піхота нікому не потрібна, дешевше купити дрони.
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18.07.2025 14:24 Ответить
А яке ставлення жінок до чоловіків?
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18.07.2025 14:46 Ответить
а причому тут чоловіки? чи тобі платять за кількість буков?
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18.07.2025 15:40 Ответить
Ну так це ж очевидно, ще владі українці не потрібні в потрібен ресурс.
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18.07.2025 14:09 Ответить
У Росії народжується в середньому 5091 дитина в день. Вмирає 5552. Але там все ще позитивний міграційний приріст в середньому 625 людини в день. Але ми переможемо. Коли не будь. Можливо.
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18.07.2025 14:38 Ответить
скільки народжується та помирає у росій ї у день

Демографічна ситуація в Росії характеризується постійним зниженням народжуваності та високим рівнем смертності, що призводить до природного зменшення населення. Офіційні дані щодо народжуваності та смертності в Росії стали менш доступними, оскільки Росія засекретила частину демографічних даних.

Проте, на основі доступних джерел, можна навести наступні орієнтовні цифри:

Народжуваність:

За даними на початок 2025 року, коефіцієнт народжуваності в Росії становить приблизно 8.4 народжень на 1000 населення (за даними Wikipedia, що посилається на дані Rosstat та World Population Review 2024 року).

Це означає, що за день народжується приблизно: (8.4/1000)∗146,028,325(населеннянасічень2025)/365днів≈3358 народжень на день.

Згідно з іншими джерелами, в першому кварталі 2025 року в Росії було зареєстровано 293-294 тисячі народжень, що в середньому становить близько 3255-3266 народжень на день.

Загалом, спостерігається значне падіння народжуваності, і лютий 2025 року мав найнижчий місячний показник за понад 200 років.

Смертність:

За даними на 2024 рік, коефіцієнт смертності в Росії становить приблизно 12.5 смертей на 1000 населення (за даними Wikipedia, що посилається на дані Rosstat та World Population Review 2024 року).

Це дає приблизно: (12.5/1000)∗146,028,325(населеннянасічень2025)/365днів≈5000 смертей на день.

Інші джерела дають схожі цифри. Наприклад, World Population Review вказує, що Росія займає 6-е місце у світі за кількістю смертей на день, з орієнтовно 5108 смертей на день у 2025 році.

Таким чином, можна узагальнити:

Народжується в Росії на день: приблизно 3200-3400 осіб.

Помирає в Росії на день: приблизно 5000-5100 осіб.

Це означає, що природний спад населення в Росії становить близько 1700-1900 осіб на день. Варто зазначити, що ці цифри можуть дещо відрізнятися в залежності від джерела та періоду, за який збиралися дані, а також через засекречення офіційних даних.
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18.07.2025 15:19 Ответить
Квартири людям роздайте і народжуваність піде в гору!
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18.07.2025 14:45 Ответить
Через 100 років ніяких українців не лишиться. Можливо навіть за 70 управляться.
Воювали-воювали, а все одно вимерли.
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18.07.2025 15:28 Ответить
Це геноцид українського народу!
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18.07.2025 16:02 Ответить
 
 