Рождаемость в Украине сократилась в 2,2 раза за 10 лет: трое умерших на одного малыша. ИНФОГРАФИКА
В течение первого полугодия в Украине родилось более 86 тысяч младенцев, в то же время 249 тыс. человек - умерли. Сейчас на одного малыша приходится 3 умерших, и эта ситуация неизменна в течение последних 5 лет.
Об этом свидетельствуют данные OpenDataBot, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что рождаемость в войну стабилизировалась, поскольку показатели почти такие же как и за указанный период прошлого года. За первые полгода 2024 года родилось 87 655 детей, в 2025 - 86 795.
Где рожают больше всего детей
Киев лидирует - 9 947 (12% от общего количества новорожденных). Далее следует Львовщина - 8 282 (10%), замыкает тройку лидеров Днепропетровщина - 6 670 (8%).
В то же время в регионах, приближенных к линии фронта, ожидаемо на свет приходит меньше детей. В Донецкой области за год рождаемость сократилась почти вдвое (-47%), на Херсонщине - на 11% и на Черниговщине на 10%.
Традиционно рождается больше всего мальчиков - 51%.
Смертность в Украине
249 002 человека умерло за первое полугодие в Украине. За год ситуация почти не изменилась. Сейчас на новорожденного приходится трое умерших. Этот показатель неизменен в течение последних 5 лет. Таким образом население страны уменьшается более чем на 300 тыс. ежегодно.
Для сравнения, в 2016 году на 1 малыша приходилось 2 смертей.
Каждый девятый человек в Украине умирает на Днепропетровщине - 27 120 умерших, это стабильно самый большой показатель в Украине. Среди антилидеров Киев с 18 114 смертями и Харьковщина - 17 694 умерших.
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В ісламському календарі зараз 1442 рік, корейському - 4355, китайському - 4720, єврейському - 5782 рік.
Це тим, хто кукарікає про кінець української нації. Не так воно буде, як хтось планував.
Вважали себе самою працьовитою та духовною і мудрою нацією..
Текст для анализа:
«Та кому треба та народжуваність і смертність, коли снаряди вже профінансовані до 2026 року, а ППО до 2030. Треба воювати далі, після чого... та яка різниця що буде, зараз не про це!»
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## 1. Кальки и буквальные заимствования
- «Та кому треба»
«Та» как вводное слово и «треба» вместо нормативного «потрібно» или «важливо» повторяют русский «Да кому надо» и «нужно».
- «народжуваність і смертність»
Дословное перечисление «рождаемость и смертность» выглядит механически перенесённым из русского. В украинском обычно говорят «рівень народжуваності та смертності».
- «профінансовані снаряди»
Употребление страдательного причастия «профінансовані» по отношению к боеприпасам - калька с «оплаченные/профинансированные снаряды». В украинском корректнее «фінансування закупівель снарядів забезпечене».
- «ППО до 2030»
Аббревиатура без слова «фінансування» или «покриття» - прямой перевод конструкции «ПВО до 2030» (рус.) без добавления необходимых украинских связок.
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## 2. Синтаксис и порядок слов
- Отсутствие связок и уточнений:
«коли снаряди вже профінансовані … а ППО до 2030»
В языке-источнике («когда снаряды оплачены до 2026, а ПВО до 2030») порядок частей предложения сохраняет русский порядок, без перестановки и союзов, свойственных украинскому: «коли фінансування снарядів забезпечене до 2026 року, а системи ППО - до 2030-го».
- «Треба воювати далі, після чого…»
«після чого» здесь калька с «после чего». В украинском чаще «і тоді» или «а потім».
- «та яка різниця що буде»
Типовой русский синтаксис «да какая разница, что будет» воспроизведён дословно. По-украински: «яка різниця, що (станеться) потім».
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## 3. Лексика и морфология
- «треба» vs. «потрібно»
«Треба» активно используется в русскоязычных переводах, тогда как в формальной украинской речи предпочтительнее «потрібно».
- «смертність»
Хотя слово правильное, его употребление без уточняющего контекста («рівень смертності») характерно для переноса русской конструкции «смертность».
- «воювати далі»
Русский глагол «воевать» буквально переносится вместо украинского «продовжувати воювати» или «вести бої далі».
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## 4. Пунктуация и стилистика
- Отсутствуют необходимые запятые:
«…та яка різниця що буде, зараз…»
По-украинским правилам перед «що» ставится запятая.
- Кавычки и многоточие:
Многоточие «…» без проб перекликается с русской типографикой. В украинском межфразовые паузы обычно оформляют через тире или единичное многоточие с пробелами.
- Смешение регистра и отсутствие уточняющих частиц:
Повтор «та» в начале фраз - лишний, напоминает разговорную речь с русского, а не стилистически выверенный украинский текст.
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## Как в целом распознать машинный перевод с русского на украинский
1. Дословные кальки фраз и идиом.
2. Сохранение русского порядка слов и отсутствие типичных украинских союзов.
3. Смешанные или неправильно украинизированные термины (аббревиатуры, названия).
4. Неправильная пунктуация (запятые перед «що», оформление многоточий).
5. Выбор слов и форм, свойственных разговорному русскому, а не литературному украинскому.
Демографічна ситуація в Росії характеризується постійним зниженням народжуваності та високим рівнем смертності, що призводить до природного зменшення населення. Офіційні дані щодо народжуваності та смертності в Росії стали менш доступними, оскільки Росія засекретила частину демографічних даних.
Проте, на основі доступних джерел, можна навести наступні орієнтовні цифри:
Народжуваність:
За даними на початок 2025 року, коефіцієнт народжуваності в Росії становить приблизно 8.4 народжень на 1000 населення (за даними Wikipedia, що посилається на дані Rosstat та World Population Review 2024 року).
Це означає, що за день народжується приблизно: (8.4/1000)∗146,028,325(населеннянасічень2025)/365днів≈3358 народжень на день.
Згідно з іншими джерелами, в першому кварталі 2025 року в Росії було зареєстровано 293-294 тисячі народжень, що в середньому становить близько 3255-3266 народжень на день.
Загалом, спостерігається значне падіння народжуваності, і лютий 2025 року мав найнижчий місячний показник за понад 200 років.
Смертність:
За даними на 2024 рік, коефіцієнт смертності в Росії становить приблизно 12.5 смертей на 1000 населення (за даними Wikipedia, що посилається на дані Rosstat та World Population Review 2024 року).
Це дає приблизно: (12.5/1000)∗146,028,325(населеннянасічень2025)/365днів≈5000 смертей на день.
Інші джерела дають схожі цифри. Наприклад, World Population Review вказує, що Росія займає 6-е місце у світі за кількістю смертей на день, з орієнтовно 5108 смертей на день у 2025 році.
Таким чином, можна узагальнити:
Народжується в Росії на день: приблизно 3200-3400 осіб.
Помирає в Росії на день: приблизно 5000-5100 осіб.
Це означає, що природний спад населення в Росії становить близько 1700-1900 осіб на день. Варто зазначити, що ці цифри можуть дещо відрізнятися в залежності від джерела та періоду, за який збиралися дані, а також через засекречення офіційних даних.
Воювали-воювали, а все одно вимерли.