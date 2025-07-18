Рождаемость в Украине сократилась в 2,2 раза за 10 лет: трое умерших на одного малыша. ИНФОГРАФИКА

В течение первого полугодия в Украине родилось более 86 тысяч младенцев, в то же время 249 тыс. человек - умерли. Сейчас на одного малыша приходится 3 умерших, и эта ситуация неизменна в течение последних 5 лет.

Об этом свидетельствуют данные OpenDataBot, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что рождаемость в войну стабилизировалась, поскольку показатели почти такие же как и за указанный период прошлого года. За первые полгода 2024 года родилось 87 655 детей, в 2025 - 86 795.

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Где рожают больше всего детей

Киев лидирует - 9 947 (12% от общего количества новорожденных). Далее следует Львовщина - 8 282 (10%), замыкает тройку лидеров Днепропетровщина - 6 670 (8%).

В то же время в регионах, приближенных к линии фронта, ожидаемо на свет приходит меньше детей. В Донецкой области за год рождаемость сократилась почти вдвое (-47%), на Херсонщине - на 11% и на Черниговщине на 10%.

Традиционно рождается больше всего мальчиков - 51%.

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Смертность в Украине

249 002 человека умерло за первое полугодие в Украине. За год ситуация почти не изменилась. Сейчас на новорожденного приходится трое умерших. Этот показатель неизменен в течение последних 5 лет. Таким образом население страны уменьшается более чем на 300 тыс. ежегодно.

Для сравнения, в 2016 году на 1 малыша приходилось 2 смертей.

Каждый девятый человек в Украине умирает на Днепропетровщине - 27 120 умерших, это стабильно самый большой показатель в Украине. Среди антилидеров Киев с 18 114 смертями и Харьковщина - 17 694 умерших.

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