Народжуваність в Україні скоротилася у 2,2 раза протягом 10 років: троє померлих на одного малюка. ІНФОГРАФІКА
Протягом першого півріччя в Україні народилося понад 86 тисяч немовлят, водночас 249 тис. людей - померли. Наразі на одного малюка припадає 3 померлих, й ця ситуація незмінна протягом останніх 5 років.
Про це свідчать дані OpenDataBot, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що народжуваність у війну стабілізувалась, оскільки показники майже такі ж як і за вказаний період минулого року. За перші пів року 2024 народилося 87 655 дітей, у 2025 - 86 795.
Де народжують найбільше дітей
Київ лідирує - 9 947 (12%від загальної кількості новонароджених). Далі йде Львівщина - 8 282 (10%), замикає трійку лідерів Дніпропетровщина - 6 670 (8%).
Водночас у регіонах, наближених до лінії фронту, очікувано на світ приходить менше дітей. На Донеччині за рік народжуваність скоротилась майже удвічі (-47%), на Херсонщині - на 11% та на Чернігівщині на 10%.
Традиційно народжується найбільше хлопчиків - 51%.
Смертність в Україні
249 002 людини померло за перше півріччя в Україні. За рік ситуація майже не змінилась. Наразі на новонародженого припадає троє померлих. Цей показник незмінний протягом останніх 5 років. Таким чином населення країни зменшується більш ніж на 300 тис. щороку.
До порівняння, у 2016 році на 1 малюка припадало 2 смертей.
Кожна дев’ята людина в Україні помирає на Дніпропетровщині - 27 120 померлих, це стабільно найбільший показник в Україні. Серед антилідерів Київ із 18 114 смертями та Харківщина - 17 694 померлих.
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