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Народжуваність в Україні скоротилася у 2,2 раза протягом 10 років: троє померлих на одного малюка. ІНФОГРАФІКА

Народжуваність в Україні скорочується Що відомо

Протягом першого півріччя в Україні народилося понад 86 тисяч немовлят, водночас 249 тис. людей - померли. Наразі на одного малюка припадає 3 померлих, й ця ситуація незмінна протягом останніх 5 років.

Про це свідчать дані OpenDataBot, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що народжуваність у війну стабілізувалась, оскільки показники майже такі ж як і за вказаний період минулого року. За перші пів року 2024 народилося 87 655 дітей, у 2025 - 86 795.

Народжуваність в Україні скорочується Що відомо

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Де народжують найбільше дітей

Київ лідирує - 9 947 (12%від загальної кількості новонароджених). Далі йде Львівщина - 8 282 (10%), замикає трійку лідерів Дніпропетровщина - 6 670 (8%).

Водночас у регіонах, наближених до лінії фронту, очікувано на світ приходить менше дітей. На Донеччині за рік народжуваність скоротилась майже удвічі (-47%), на Херсонщині - на 11% та на Чернігівщині на 10%.

Традиційно народжується найбільше хлопчиків - 51%.

Народжуваність в Україні скорочується Що відомо

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Смертність в Україні

249 002 людини померло за перше півріччя в Україні. За рік ситуація майже не змінилась. Наразі на новонародженого припадає троє померлих. Цей показник незмінний протягом останніх 5 років. Таким чином населення країни зменшується більш ніж на 300 тис. щороку.

До порівняння, у 2016 році на 1 малюка припадало 2 смертей.

Кожна дев’ята людина в Україні помирає на Дніпропетровщині - 27 120 померлих, це стабільно найбільший показник в Україні. Серед антилідерів Київ із 18 114 смертями та Харківщина - 17 694 померлих.

Народжуваність в Україні скорочується Що відомо

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Автор: 

народжуваність (69) смертність (197) OpenDataBot (82)


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Топ коментарі
+3
Позитивний блохерам, щирим патріотам та іншим адептам "довгої" війни варто задуматися наскільки їх "прогнози" відповідають реальності.
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18.07.2025 13:51 Відповісти
+2
Кінець етносу такого як українці. Причин багато, але результат один - ми лишимся лише на сторінках історії. І що там писатимуть? - багато сварились, вибирали непрофесійних і злодіїв, існували так счезли тому що такі неефективні організми не існують на планеті
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18.07.2025 13:51 Відповісти
+1
Про савєцкій саюз так русскіє говорять. Ти русскій?
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18.07.2025 14:00 Відповісти
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Позитивний блохерам, щирим патріотам та іншим адептам "довгої" війни варто задуматися наскільки їх "прогнози" відповідають реальності.
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18.07.2025 13:51 Відповісти
Абаюдно Абаюднович - ти точно точно не бот не бот вірю вірю
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18.07.2025 13:56 Відповісти
Не вір, не вір мені, вір в потужного та незаламного Лідора та його апостолів.
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18.07.2025 14:04 Відповісти
За Зе голосував?
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18.07.2025 13:59 Відповісти
Ні, принципово не голосував. Для мене віктор федорович- єдиний і легітимний.
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18.07.2025 14:06 Відповісти
Щонайменше до кордонів 91го!! Хоча б і "до нашої ери".... чи по китайському літочисленню.. чи по семітському...
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18.07.2025 14:06 Відповісти
Кінець етносу такого як українці. Причин багато, але результат один - ми лишимся лише на сторінках історії. І що там писатимуть? - багато сварились, вибирали непрофесійних і злодіїв, існували так счезли тому що такі неефективні організми не існують на планеті
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18.07.2025 13:51 Відповісти
Красиві пісні і думи співали. Під кобзу журливо правду матку наспівували, душесго так ..
Вважали себе самою працьовитою та духовною і мудрою нацією..
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18.07.2025 14:07 Відповісти
Таку країну просрали
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18.07.2025 13:53 Відповісти
Про савєцкій саюз так русскіє говорять. Ти русскій?
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18.07.2025 14:00 Відповісти
Ні. В мене навіть довідка є, бо медогляд регулярно проходжу. Так хто ти по національності?
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18.07.2025 14:06 Відповісти
🤣🤣🤣🤣ну справку тобі дали таки🤣🤣🤣
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18.07.2025 14:10 Відповісти
Наслідки дій в Україні, Оманського збіговиська95 та убивці прутня!!
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18.07.2025 13:54 Відповісти
Та кому треба та народжуваність і смертність, коли снаряди вже профінансовані до 2026 року, а ППО до 2030. Треба воювати далі, після чого... та яка різниця що буде, зараз не про це!
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18.07.2025 14:01 Відповісти
Треба рахувать на одного прокурора , чі суддю.
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18.07.2025 14:02 Відповісти
А на що очікували ті, хто казав, що Порошенко вальцман?
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18.07.2025 14:02 Відповісти
Баби, народжувати піхоту! Раз! Два!
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18.07.2025 14:02 Відповісти
не хочуть хуженебудькі-лишьбиніпарашєнкі розмножатися в країні мрій узілємскава? а ким ЗЕ4мо воювати буде через 15 років?
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18.07.2025 14:06 Відповісти
якщо статистика така погана, чому досі в Україні ставлення до жінок, які вирішили народити, як до людини, яка всім й багато винна..., чому досі майже всі аналізи платні, щеплення для малюків платні, обстеження платні й т.д й т.п....
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18.07.2025 14:07 Відповісти
Ну так це ж очевидно, ще владі українці не потрібні в потрібен ресурс.
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18.07.2025 14:09 Відповісти
 
 