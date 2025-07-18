Народжуваність в Україні скоротилася у 2,2 раза протягом 10 років: троє померлих на одного малюка. ІНФОГРАФІКА

Протягом першого півріччя в Україні народилося понад 86 тисяч немовлят, водночас 249 тис. людей - померли. Наразі на одного малюка припадає 3 померлих, й ця ситуація незмінна протягом останніх 5 років.

Про це свідчать дані OpenDataBot, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що народжуваність у війну стабілізувалась, оскільки показники майже такі ж як і за вказаний період минулого року. За перші пів року 2024 народилося 87 655 дітей, у 2025 - 86 795.

Читайте: У Росії зафіксували вимирання населення восьмий рік поспіль

Де народжують найбільше дітей

Київ лідирує - 9 947 (12%від загальної кількості новонароджених). Далі йде Львівщина - 8 282 (10%), замикає трійку лідерів Дніпропетровщина - 6 670 (8%).

Водночас у регіонах, наближених до лінії фронту, очікувано на світ приходить менше дітей. На Донеччині за рік народжуваність скоротилась майже удвічі (-47%), на Херсонщині - на 11% та на Чернігівщині на 10%.

Традиційно народжується найбільше хлопчиків - 51%.

Читайте також: Найбільший український виробник товарів для дому продав завод з виробництва підгузків через падіння народжуваності

Смертність в Україні

249 002 людини померло за перше півріччя в Україні. За рік ситуація майже не змінилась. Наразі на новонародженого припадає троє померлих. Цей показник незмінний протягом останніх 5 років. Таким чином населення країни зменшується більш ніж на 300 тис. щороку.

До порівняння, у 2016 році на 1 малюка припадало 2 смертей.

Кожна дев’ята людина в Україні помирає на Дніпропетровщині - 27 120 померлих, це стабільно найбільший показник в Україні. Серед антилідерів Київ із 18 114 смертями та Харківщина - 17 694 померлих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одноразова виплата жінкам після народження дитини збільшиться до 50 тис. грн, - Шмигаль