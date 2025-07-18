Потери РФ в войне против Украины превысили советские в войне с финнами, - глава военной полиции Эстонии Вели
Потери армии РФ в войне против Украины уже превысили человеческие потери СССР в советско-финской войне, известной как "Зимняя война".
Об этом сказал глава военной полиции Эстонии Тоомас Вели, пишет ERR, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что несмотря на то, что российские войска интенсивно наступают и имеют отдельные локальные продвижения, Украина в целом удерживает свои позиции на фронте.
По словам Вели, каждый захваченный квадратный километр украинской территории обошелся России в примерно 70 раненых или погибших.
"С ноября 2023 года России удалось оккупировать дополнительно около 9 тысяч квадратных километров территории Украины. Если учесть человеческие потери, которые понесла Россия, получается, что каждый квадратный километр обошелся ей в статистически примерно 70 раненых или погибших. Возможно, эти массовые атаки, которые они проводят, даже хуже, чем, например, Зимняя война в Финляндии, где Россия, или Советский Союз в то время, заплатила за каждый квадратный километр примерно 20-30 погибшими или ранеными солдатами. Это огромные потери, астрономические потери", - сказал полковник.
Он добавил, что российские войска пытались ускорить темпы на всем фронте, но признаки того, что можно ожидать масштабного российского наступления, по его словам, преувеличены.
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