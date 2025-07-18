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Новости Потери врага
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Потери РФ в войне против Украины превысили советские в войне с финнами, - глава военной полиции Эстонии Вели

армия,россия,потери,российская

Потери армии РФ в войне против Украины уже превысили человеческие потери СССР в советско-финской войне, известной как "Зимняя война".

Об этом сказал глава военной полиции Эстонии Тоомас Вели, пишет ERR, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что несмотря на то, что российские войска интенсивно наступают и имеют отдельные локальные продвижения, Украина в целом удерживает свои позиции на фронте.

По словам Вели, каждый захваченный квадратный километр украинской территории обошелся России в примерно 70 раненых или погибших.

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"С ноября 2023 года России удалось оккупировать дополнительно около 9 тысяч квадратных километров территории Украины. Если учесть человеческие потери, которые понесла Россия, получается, что каждый квадратный километр обошелся ей в статистически примерно 70 раненых или погибших. Возможно, эти массовые атаки, которые они проводят, даже хуже, чем, например, Зимняя война в Финляндии, где Россия, или Советский Союз в то время, заплатила за каждый квадратный километр примерно 20-30 погибшими или ранеными солдатами. Это огромные потери, астрономические потери", - сказал полковник.

Он добавил, что российские войска пытались ускорить темпы на всем фронте, но признаки того, что можно ожидать масштабного российского наступления, по его словам, преувеличены.

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Автор: 

россия (96618) Эстония (1471) уничтожение (7506) потери (4482)


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Топ комментарии
+5
Херня, сейчас Путя в Россию индусов подвезёт, они там быстро популяцию восстановят.
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18.07.2025 19:28 Ответить
+4
"патерь нет"
"все по плану"

А взагалі - МИ ЗАВЖДИ БУЛИ ДЛЯ НИХ ЧЕРВОНОЮ ТРЯПКОЮ. Тому коли мені казали про "єдіній народ" я дивився як на божевільних
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18.07.2025 19:26 Ответить
+3
Радянський Союз у радянсько-фінській війні 1939-1940 років втратив, за різними даними, від 126 875 до 132 000 загиблими, зниклими безвісти та померлими від ран.
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18.07.2025 19:27 Ответить
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"патерь нет"
"все по плану"

А взагалі - МИ ЗАВЖДИ БУЛИ ДЛЯ НИХ ЧЕРВОНОЮ ТРЯПКОЮ. Тому коли мені казали про "єдіній народ" я дивився як на божевільних
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18.07.2025 19:26 Ответить
Радянський Союз у радянсько-фінській війні 1939-1940 років втратив, за різними даними, від 126 875 до 132 000 загиблими, зниклими безвісти та померлими від ран.
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18.07.2025 19:27 Ответить
ШІ -

"загальні втрати СРСР (включаючи загиблих, поранених, хворих та обморожених) могли сягати від 321 000 до 381 000 осіб.

Ці втрати були надзвичайно високими для такої короткої (105 днів) війни"
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18.07.2025 20:50 Ответить
Херня, сейчас Путя в Россию индусов подвезёт, они там быстро популяцию восстановят.
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18.07.2025 19:28 Ответить
і чайніків
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18.07.2025 19:30 Ответить
чайнікі його питать не будуть, "завозиться" їм чи ні.
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18.07.2025 19:34 Ответить
Перевищили вже раз в п'ять...
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18.07.2025 19:46 Ответить
За останні пів року втрати росії співмірні з втратами СРСР під час радянсько-фінської війни - посилаючись навіть на Західні дані.

На початок липня за версією Держдепартаменту США, із січня 2025 року кількість саме вбитих росіян, без урахування поранених, становить 100 тисяч.

Радянсько-фінська війна (1939-1940) СРСР втратив 126,875-167,976 вбитих або зниклих безвісти.
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18.07.2025 19:53 Ответить
Взагалі в тих балтійтів (литовців ,латишів і естонців до цих пір синдром 1940 року ,коли їх совіти окупували без жодного пострілу і з математикою в цього пана проблеми -совєтсько-фінська війна тривала 3.5 МІСЯЦІ ,а теперішня війна триває 3,5 РОКИ. Хочу запитати цього пана ,а до листопада 2023 року яку за розміром територію окупували кацапи ,одна тільки лівобережна Херсонщина і окупована частина Запоріжжя ,яке окупували ,менш ,як за місяць в лютому-березні 2022 .майже така як територія Карельського перешийку ,яку ссср захопив у фінів . Так що порівняння тут недоречні і у фінів була лінія Маннергейма і морозна зима ,і Чонгар там ніхто не розміновував.
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18.07.2025 19:58 Ответить
дегенерат пуйло патякав шо по 60 к вони в місяць мобілізують легесенько, 60х36 ... То це до початкової мільйонної армії ще два додати треба, і де вони?
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18.07.2025 20:36 Ответить
От тільки російсько-фінська війна тривала 4 місяці, за які ссср захопив 40 тис. кв кілометрів территорії, а нинішня повномасштабна війна вже триває 4-й рік, в той час як росія окупувала 80 тис. кв. км.
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18.07.2025 20:49 Ответить
 
 