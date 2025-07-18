Втрати РФ у війні проти України перевищили радянські у війні з фінами, - голова військової поліції Естонії Велі

Втрати армії РФ у війні проти України уже перевищили людські втрати СРСР у радянсько-фінській війні, відомій як "Зимова війна".

Про це сказав голова військової поліції Естонії Тоомас Велі, пише ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що попри те, що російські війська інтенсивно наступають та мають окремі локальні просування, Україна загалом утримує свої позиції на фронті.

За словами Велі, кожен захоплений квадратний кілометр української території обійшовся Росії у приблизно 70 поранених або загиблих.

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"З листопада 2023 року Росії вдалося окупувати додатково близько 9 тисяч квадратних кілометрів території України. Якщо врахувати людські втрати, яких зазнала Росія, виходить, що кожен квадратний кілометр обійшовся їй у статистично приблизно 70 поранених або загиблих. Можливо, ці масові атаки, які вони проводять, навіть гірші, ніж, наприклад, Зимова війна у Фінляндії, де Росія, або Радянський Союз на той час, заплатила за кожен квадратний кілометр приблизно 20−30 загиблими або пораненими солдатами. Це величезні втрати, астрономічні втрати", - сказав полковник.

Він додав, що російські війська намагалися пришвидшити темпи на всьому фронту, але ознаки того, що можна очікувати масштабного російського наступу, за його словами, перебільшені.

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