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Новини Втрати ворога
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Втрати РФ у війні проти України перевищили радянські у війні з фінами, - голова військової поліції Естонії Велі

армія,росія,втрати,російська

Втрати армії РФ у війні проти України уже перевищили людські втрати СРСР у радянсько-фінській війні, відомій як "Зимова війна".

Про це сказав голова військової поліції Естонії Тоомас Велі, пише ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що попри те, що російські війська інтенсивно наступають та мають окремі локальні просування, Україна загалом утримує свої позиції на фронті.

За словами Велі, кожен захоплений квадратний кілометр української території обійшовся Росії у приблизно 70 поранених або загиблих.

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"З листопада 2023 року Росії вдалося окупувати додатково близько 9 тисяч квадратних кілометрів території України. Якщо врахувати людські втрати, яких зазнала Росія, виходить, що кожен квадратний кілометр обійшовся їй у статистично приблизно 70 поранених або загиблих. Можливо, ці масові атаки, які вони проводять, навіть гірші, ніж, наприклад, Зимова війна у Фінляндії, де Росія, або Радянський Союз на той час, заплатила за кожен квадратний кілометр приблизно 20−30 загиблими або пораненими солдатами. Це величезні втрати, астрономічні втрати", - сказав полковник.

Він додав, що російські війська намагалися пришвидшити темпи на всьому фронту, але ознаки того, що можна очікувати масштабного російського наступу, за його словами, перебільшені.

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Автор: 

росія (66744) Естонія (1665) знищення (7819) втрати (4497)


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Топ коментарі
+6
Херня, сейчас Путя в Россию индусов подвезёт, они там быстро популяцию восстановят.
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18.07.2025 19:28 Відповісти
+4
"патерь нет"
"все по плану"

А взагалі - МИ ЗАВЖДИ БУЛИ ДЛЯ НИХ ЧЕРВОНОЮ ТРЯПКОЮ. Тому коли мені казали про "єдіній народ" я дивився як на божевільних
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18.07.2025 19:26 Відповісти
+4
Перевищили вже раз в п'ять...
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18.07.2025 19:46 Відповісти
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"патерь нет"
"все по плану"

А взагалі - МИ ЗАВЖДИ БУЛИ ДЛЯ НИХ ЧЕРВОНОЮ ТРЯПКОЮ. Тому коли мені казали про "єдіній народ" я дивився як на божевільних
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18.07.2025 19:26 Відповісти
Радянський Союз у радянсько-фінській війні 1939-1940 років втратив, за різними даними, від 126 875 до 132 000 загиблими, зниклими безвісти та померлими від ран.
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18.07.2025 19:27 Відповісти
ШІ -

"загальні втрати СРСР (включаючи загиблих, поранених, хворих та обморожених) могли сягати від 321 000 до 381 000 осіб.

Ці втрати були надзвичайно високими для такої короткої (105 днів) війни"
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18.07.2025 20:50 Відповісти
Херня, сейчас Путя в Россию индусов подвезёт, они там быстро популяцию восстановят.
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18.07.2025 19:28 Відповісти
і чайніків
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18.07.2025 19:30 Відповісти
чайнікі його питать не будуть, "завозиться" їм чи ні.
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18.07.2025 19:34 Відповісти
Перевищили вже раз в п'ять...
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18.07.2025 19:46 Відповісти
За останні пів року втрати росії співмірні з втратами СРСР під час радянсько-фінської війни - посилаючись навіть на Західні дані.

На початок липня за версією Держдепартаменту США, із січня 2025 року кількість саме вбитих росіян, без урахування поранених, становить 100 тисяч.

Радянсько-фінська війна (1939-1940) СРСР втратив 126,875-167,976 вбитих або зниклих безвісти.
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18.07.2025 19:53 Відповісти
Взагалі в тих балтійтів (литовців ,латишів і естонців до цих пір синдром 1940 року ,коли їх совіти окупували без жодного пострілу і з математикою в цього пана проблеми -совєтсько-фінська війна тривала 3.5 МІСЯЦІ ,а теперішня війна триває 3,5 РОКИ. Хочу запитати цього пана ,а до листопада 2023 року яку за розміром територію окупували кацапи ,одна тільки лівобережна Херсонщина і окупована частина Запоріжжя ,яке окупували ,менш ,як за місяць в лютому-березні 2022 .майже така як територія Карельського перешийку ,яку ссср захопив у фінів . Так що порівняння тут недоречні і у фінів була лінія Маннергейма і морозна зима ,і Чонгар там ніхто не розміновував.
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18.07.2025 19:58 Відповісти
дегенерат пуйло патякав шо по 60 к вони в місяць мобілізують легесенько, 60х36 ... То це до початкової мільйонної армії ще два додати треба, і де вони?
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18.07.2025 20:36 Відповісти
От тільки російсько-фінська війна тривала 4 місяці, за які ссср захопив 40 тис. кв кілометрів территорії, а нинішня повномасштабна війна вже триває 4-й рік, в той час як росія окупувала 80 тис. кв. км.
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18.07.2025 20:49 Відповісти
 
 