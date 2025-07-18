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Новости ПВО Украины
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Дополнительные огневые группы ПВО для защиты неба сформируют на Сумщине, - ОВА

В Сумской области сформируют дополнительные огневые группы ПВО

На Сумщине вскоре сформируют дополнительные огневые группы ПВО для усиления защиты неба.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА по итогам заседания Совета обороны Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в центре внимания заседания были вопросы безопасности, в частности реализация проекта "Безопасное небо", который должен обеспечить защиту от вражеских дронов.

По словам чиновника, совместно с военным командованием, техническими специалистами и мониторинговыми группами ОВА работает над эффективными решениями.

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"С начала месяца из областного бюджета направлено 10 миллионов гривен. Мы имеем первые результаты: определены расчеты личного состава, привлечены подразделения ДФТГ, которые проходят обучение. Вскоре сформируем дополнительные группы для усиления защиты неба", - рассказал Григоров.

Кроме этого, речь шла о защите эвакуационных и логистических путей.

"В приграничных громадах обустроено около 20 км дорог антидроновими сетками. Ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной, но наши Силы обороны держат позиции", - сказано в сообщении.

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Автор: 

ПВО (2956) Сумская область (3469)


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І ще одну "супер групу" для особистого захисту зе створіть ,щоби за ним постійно рухалася,бо неможливо Українцям втратити "надважливо-потужного-боневтіка"
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18.07.2025 20:21 Ответить
Олександрович, він як невловимий Джо.
Далі ви знаєте 😂
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18.07.2025 20:32 Ответить
Зеленський перший номер, другий номер кулеметника юрмак
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18.07.2025 20:46 Ответить
На четвертий рік війни таки додумались що можна збивати шахеди у місцях їх зальоту, а не над спальними районами мегаполісів. Подивимось як це буде реалізовано, думаю що майже ніяк.
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18.07.2025 20:52 Ответить
А буде так -
- вже давно видно , що кацапські БПЛА , дедалі частіше , переходять з карбюроторного на реактивні двигуни , тобто - літають вище і швидше . Зазвичай ці "мобільні групи" ППО до них не добивають , або просто не бачать . Тобто - вони стають менш ефективними , але їх формують ще більше
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18.07.2025 21:00 Ответить
шановне панство зауважу "НЕВДОВЗІ СФОРМУЮТЬ"
4 рік війни
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18.07.2025 20:56 Ответить
От них толку ноль. В Киеве лупят каждую ночь и без толку ток с пзрк или что там вылетает сбивают. Хотя мб они на сумщине ниже летят и чет получится хз
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18.07.2025 21:07 Ответить
якщо ці групи будуть оснащенні кулеметами то толку нуль ! я не один раз бачив як по шахеду луплять з трьох точок з кулемета , а він полетів собі ціленький . шахеди зараз літають високо тому якщо кулемет дострілює то точності немає зовсім .
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18.07.2025 21:23 Ответить
 
 