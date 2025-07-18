Дополнительные огневые группы ПВО для защиты неба сформируют на Сумщине, - ОВА

На Сумщине вскоре сформируют дополнительные огневые группы ПВО для усиления защиты неба.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА по итогам заседания Совета обороны Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в центре внимания заседания были вопросы безопасности, в частности реализация проекта "Безопасное небо", который должен обеспечить защиту от вражеских дронов.

По словам чиновника, совместно с военным командованием, техническими специалистами и мониторинговыми группами ОВА работает над эффективными решениями.

Читайте также: Враг целенаправленно бьет по энергетическим и газовым объектам Сумщины, - ОВА

"С начала месяца из областного бюджета направлено 10 миллионов гривен. Мы имеем первые результаты: определены расчеты личного состава, привлечены подразделения ДФТГ, которые проходят обучение. Вскоре сформируем дополнительные группы для усиления защиты неба", - рассказал Григоров.

Кроме этого, речь шла о защите эвакуационных и логистических путей.

"В приграничных громадах обустроено около 20 км дорог антидроновими сетками. Ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной, но наши Силы обороны держат позиции", - сказано в сообщении.

Читайте также: Украине нужна как малая ПВО, так и большие комплексы, - Воздушные силы