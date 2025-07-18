Дополнительные огневые группы ПВО для защиты неба сформируют на Сумщине, - ОВА
На Сумщине вскоре сформируют дополнительные огневые группы ПВО для усиления защиты неба.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА по итогам заседания Совета обороны Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в центре внимания заседания были вопросы безопасности, в частности реализация проекта "Безопасное небо", который должен обеспечить защиту от вражеских дронов.
По словам чиновника, совместно с военным командованием, техническими специалистами и мониторинговыми группами ОВА работает над эффективными решениями.
"С начала месяца из областного бюджета направлено 10 миллионов гривен. Мы имеем первые результаты: определены расчеты личного состава, привлечены подразделения ДФТГ, которые проходят обучение. Вскоре сформируем дополнительные группы для усиления защиты неба", - рассказал Григоров.
Кроме этого, речь шла о защите эвакуационных и логистических путей.
"В приграничных громадах обустроено около 20 км дорог антидроновими сетками. Ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной, но наши Силы обороны держат позиции", - сказано в сообщении.
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Далі ви знаєте 😂
- вже давно видно , що кацапські БПЛА , дедалі частіше , переходять з карбюроторного на реактивні двигуни , тобто - літають вище і швидше . Зазвичай ці "мобільні групи" ППО до них не добивають , або просто не бачать . Тобто - вони стають менш ефективними , але їх формують ще більше
4 рік війни