Додаткові вогневі групи ППО для захисту неба сформують на Сумщині, - ОВА

У Сумській області невздовзі сформують додаткові вогневі групи ППО для посилення захисту неба.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА за підсумками засідання Ради оборони Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у центрі уваги засідання були безпекові питання, зокрема реалізація проєкту "Безпечне небо", який має забезпечити захист від ворожих дронів.

За словами посадовця, спільно з військовим командуванням, технічними фахівцями та моніторинговими групами ОВА працює над ефективними рішеннями.

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"Із початку місяця з обласного бюджету спрямовано 10 мільйонів гривень. Ми маємо перші результати: визначено розрахунки особового складу, залучено підрозділи ДФТГ, які проходять навчання. Незабаром сформуємо додаткові групи для посилення захисту неба", - розповів Григоров.

Окрім цього, йшлося про захист евакуаційних і логістичних шляхів.

"У прикордонних громадах облаштовано близько 20 км доріг антидроновими сітками. Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною, але наші Сили оборони тримають позиції", - сказано в повідомленні.

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