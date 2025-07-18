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Новини ППО України
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Додаткові вогневі групи ППО для захисту неба сформують на Сумщині, - ОВА

На Сумщині сформують додаткові вогневі групи ППО

У Сумській області невздовзі сформують додаткові вогневі групи ППО для посилення захисту неба.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА за підсумками засідання Ради оборони Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у центрі уваги засідання були безпекові питання, зокрема реалізація проєкту "Безпечне небо", який має забезпечити захист від ворожих дронів.

За словами посадовця, спільно з військовим командуванням, технічними фахівцями та моніторинговими групами ОВА працює над ефективними рішеннями.

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"Із початку місяця з обласного бюджету спрямовано 10 мільйонів гривень. Ми маємо перші результати: визначено розрахунки особового складу, залучено підрозділи ДФТГ, які проходять навчання. Незабаром сформуємо додаткові групи для посилення захисту неба", - розповів Григоров.

Окрім цього, йшлося про захист евакуаційних і логістичних шляхів.

"У прикордонних громадах облаштовано близько 20 км доріг антидроновими сітками. Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною, але наші Сили оборони тримають позиції", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

ППО (3400) Сумська область (4025)


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І ще одну "супер групу" для особистого захисту зе створіть ,щоби за ним постійно рухалася,бо неможливо Українцям втратити "надважливо-потужного-боневтіка"
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18.07.2025 20:21 Відповісти
Олександрович, він як невловимий Джо.
Далі ви знаєте 😂
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18.07.2025 20:32 Відповісти
Зеленський перший номер, другий номер кулеметника юрмак
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18.07.2025 20:46 Відповісти
На четвертий рік війни таки додумались що можна збивати шахеди у місцях їх зальоту, а не над спальними районами мегаполісів. Подивимось як це буде реалізовано, думаю що майже ніяк.
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18.07.2025 20:52 Відповісти
А буде так -
- вже давно видно , що кацапські БПЛА , дедалі частіше , переходять з карбюроторного на реактивні двигуни , тобто - літають вище і швидше . Зазвичай ці "мобільні групи" ППО до них не добивають , або просто не бачать . Тобто - вони стають менш ефективними , але їх формують ще більше
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18.07.2025 21:00 Відповісти
шановне панство зауважу "НЕВДОВЗІ СФОРМУЮТЬ"
4 рік війни
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18.07.2025 20:56 Відповісти
От них толку ноль. В Киеве лупят каждую ночь и без толку ток с пзрк или что там вылетает сбивают. Хотя мб они на сумщине ниже летят и чет получится хз
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18.07.2025 21:07 Відповісти
якщо ці групи будуть оснащенні кулеметами то толку нуль ! я не один раз бачив як по шахеду луплять з трьох точок з кулемета , а він полетів собі ціленький . шахеди зараз літають високо тому якщо кулемет дострілює то точності немає зовсім .
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18.07.2025 21:23 Відповісти
 
 