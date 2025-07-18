Додаткові вогневі групи ППО для захисту неба сформують на Сумщині, - ОВА
У Сумській області невздовзі сформують додаткові вогневі групи ППО для посилення захисту неба.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА за підсумками засідання Ради оборони Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у центрі уваги засідання були безпекові питання, зокрема реалізація проєкту "Безпечне небо", який має забезпечити захист від ворожих дронів.
За словами посадовця, спільно з військовим командуванням, технічними фахівцями та моніторинговими групами ОВА працює над ефективними рішеннями.
"Із початку місяця з обласного бюджету спрямовано 10 мільйонів гривень. Ми маємо перші результати: визначено розрахунки особового складу, залучено підрозділи ДФТГ, які проходять навчання. Незабаром сформуємо додаткові групи для посилення захисту неба", - розповів Григоров.
Окрім цього, йшлося про захист евакуаційних і логістичних шляхів.
"У прикордонних громадах облаштовано близько 20 км доріг антидроновими сітками. Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною, але наші Сили оборони тримають позиції", - сказано в повідомленні.
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- вже давно видно , що кацапські БПЛА , дедалі частіше , переходять з карбюроторного на реактивні двигуни , тобто - літають вище і швидше . Зазвичай ці "мобільні групи" ППО до них не добивають , або просто не бачать . Тобто - вони стають менш ефективними , але їх формують ще більше
4 рік війни