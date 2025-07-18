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Новости Задержание поджигателей Поджог церкви
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Подпалил церковь и оставил ксенофобскую надпись о венграх: задержан 28-летний мужчина на Закарпатье

Поджог храма в селе Паладь-Комаровцы: полиция Ужгородского района и СБУ задержали подозреваемого

Правоохранители задержали 28-летнего закарпатца, подозреваемого в поджоге церкви в селе Паладь-Комаровцы и создании ксенофобской надписи на ней: "Мадьяров на ножи".

Об этом сообщили в полиции Закарпатья, информирует Цензор.НЕТ.

Задержать мужчину удалось благодаря сведениям, которые получили полицейские и которые свидетельствуют о его причастности.

Подозреваемому инкриминируют нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений и умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога (ч. 1 ст. 161 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

Мотивы совершения преступления закарпатца пока не известны, но их устанавливают.

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Напомним, накануне о поджоге церкви на Закарпатье и создании надписи на ней написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Впоследствии Венгрия вызвала посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за этого инцидента.

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Автор: 

Ксенофобия (131) поджог (1109) Нацполиция (16640) Закарпатская область (2631) Ужгородский район (11) Паладь-Комаровцы (2)


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Топ комментарии
+14
Питання тільки одне - орбан чи ***** йому заплатив? Чи обидва?
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18.07.2025 20:34 Ответить
+8
Мабуть просто якийсь довбограй, якому через славнозвісну тєлєгу якийсь добрий дядя запропонував заробити.
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18.07.2025 20:35 Ответить
+6
Провокатор.
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18.07.2025 20:30 Ответить
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Провокатор.
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18.07.2025 20:30 Ответить
Питання тільки одне - орбан чи ***** йому заплатив? Чи обидва?
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18.07.2025 20:34 Ответить
Ну якщо ****** першими почали про це цвірінчати то зрозуміло шо вони забашляли. А от з казни ***** шо їм надійшла чи ні то вже питання інше.
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18.07.2025 20:51 Ответить
Або придурок ,або угри пару тисяч євро проспонсорували.
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18.07.2025 21:03 Ответить
Слухай, які пару тисяч? Цьому утирку на пляшку шмурдяка та закусь достатньо буде
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18.07.2025 21:10 Ответить
можна сказати, що обидва, бо зробив за ззавданням чурбана на прохання х..ла.
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18.07.2025 21:12 Ответить
МУДЬЯрський провокатор
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18.07.2025 20:54 Ответить
*****! - а я бив на Орбана
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18.07.2025 20:33 Ответить
орбана і затримали
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18.07.2025 20:35 Ответить
Видихаю
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18.07.2025 20:41 Ответить
Мабуть просто якийсь довбограй, якому через славнозвісну тєлєгу якийсь добрий дядя запропонував заробити.
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18.07.2025 20:35 Ответить
Чому Ви здивовані? В Україні 73% казкових довбограїв, які у 2019 році повірили у Голобородько на лісапеді. Не було б того Голобородька, не було б повномасштабного вторгнення у 2022 році і цих підпалів.
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18.07.2025 21:03 Ответить
Може він і провокатор....але ,що він написав не так?
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18.07.2025 20:37 Ответить
не Мадярів ,а мудярів
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18.07.2025 20:38 Ответить
Не бачу ніякої провокації. Чому орбану можна подібне про українців заявляти, а нам про мудярів - ні?
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18.07.2025 21:06 Ответить
Віддати його мадьярам, як компенсацію за буцім убієнного в ТЦК. Побуде в їхній тюрмі, якщо живий повернеться, то реально словами не обмежиться.
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18.07.2025 20:39 Ответить
так мудяри його і послали
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18.07.2025 20:41 Ответить
написав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
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18.07.2025 20:43 Ответить
Раньше, чем приехали пожарные..
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18.07.2025 20:49 Ответить
Орбан ************ ему и заплатил за такую провокацию,
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18.07.2025 20:56 Ответить
Мабуть, його посадять, до шуфрича в камеру???
Все ж вони, як однодумці, зкацаплені??…
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18.07.2025 21:04 Ответить
Невже племінник Фіці, бо пику блю.рять !!!
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18.07.2025 21:12 Ответить
 
 