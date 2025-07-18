Подпалил церковь и оставил ксенофобскую надпись о венграх: задержан 28-летний мужчина на Закарпатье

Правоохранители задержали 28-летнего закарпатца, подозреваемого в поджоге церкви в селе Паладь-Комаровцы и создании ксенофобской надписи на ней: "Мадьяров на ножи".

Об этом сообщили в полиции Закарпатья, информирует Цензор.НЕТ.

Задержать мужчину удалось благодаря сведениям, которые получили полицейские и которые свидетельствуют о его причастности.

Подозреваемому инкриминируют нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений и умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога (ч. 1 ст. 161 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

Мотивы совершения преступления закарпатца пока не известны, но их устанавливают.

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Напомним, накануне о поджоге церкви на Закарпатье и создании надписи на ней написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Впоследствии Венгрия вызвала посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за этого инцидента.

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