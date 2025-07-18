Підпалив церкву та залишив ксенофобський напис про угорців: затримано 28-річного чоловіка на Закарпатті
Правоохоронці затримали 28-річного закарпатця, підозрюваного в підпалі церкви у селі Паладь-Комарівці й створенні ксенофобського напису на ній: "Мадярів на ножі".
Про це повідомили в поліції Закарпатті, інформує Цензор.НЕТ.
Затримати чоловіка вдалося завдяки відомостям, які отримали поліціянти та які свідчать про його причетність.
Підозрюваному інкримінують порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності й релігійних переконань та умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу (ч. 1 ст. 161 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).
Мотиви вчинення злочину закарпатця наразі не відомі, але їх встановлюють.
Нагадаємо, напередодні про підпал церкви на Закарпатті й створенні напису на ній написав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Згодом Угорщина викликала посла України в Будапешті Федора Шандора через цей інцидент.
Будь ласка, зачекайте...
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Все ж вони, як однодумці, зкацаплені??…
Явна провокація. *****, чи Орбана - то нехай слідаки встановлюють.