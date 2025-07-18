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Новини Затримання підпалювачів Підпал церкви
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Підпалив церкву та залишив ксенофобський напис про угорців: затримано 28-річного чоловіка на Закарпатті

Підпал храму у селі Паладь-Комарівці: поліція Ужгородщини та СБУ затримали підозрюваного

Правоохоронці затримали 28-річного закарпатця, підозрюваного в підпалі церкви у селі Паладь-Комарівці й створенні ксенофобського напису на ній: "Мадярів на ножі".

Про це повідомили в поліції Закарпатті, інформує Цензор.НЕТ.

Затримати чоловіка вдалося завдяки відомостям, які отримали поліціянти та які свідчать про його причетність.

Підозрюваному інкримінують порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності й релігійних переконань та умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу (ч. 1 ст. 161 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).

Мотиви вчинення злочину закарпатця наразі не відомі, але їх встановлюють.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина викликала українського посла через підпал церкви на Закарпатті

Нагадаємо, напередодні про підпал церкви на Закарпатті й створенні напису на ній написав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Згодом Угорщина викликала посла України в Будапешті Федора Шандора через цей інцидент.

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Автор: 

ксенофобія (37) підпал (711) Нацполіція (15363) Закарпатська область (2104) Ужгородський район (13) Паладь-Комарівці (2)


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Топ коментарі
+21
Питання тільки одне - орбан чи ***** йому заплатив? Чи обидва?
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18.07.2025 20:34 Відповісти
+8
Провокатор.
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18.07.2025 20:30 Відповісти
+8
Мабуть просто якийсь довбограй, якому через славнозвісну тєлєгу якийсь добрий дядя запропонував заробити.
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18.07.2025 20:35 Відповісти
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Провокатор.
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18.07.2025 20:30 Відповісти
Питання тільки одне - орбан чи ***** йому заплатив? Чи обидва?
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18.07.2025 20:34 Відповісти
Ну якщо ****** першими почали про це цвірінчати то зрозуміло шо вони забашляли. А от з казни ***** шо їм надійшла чи ні то вже питання інше.
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18.07.2025 20:51 Відповісти
Або придурок ,або угри пару тисяч євро проспонсорували.
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18.07.2025 21:03 Відповісти
Слухай, які пару тисяч? Цьому утирку на пляшку шмурдяка та закусь достатньо буде
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18.07.2025 21:10 Відповісти
можна сказати, що обидва, бо зробив за ззавданням чурбана на прохання х..ла.
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18.07.2025 21:12 Відповісти
МУДЬЯрський провокатор
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18.07.2025 20:54 Відповісти
*****! - а я бив на Орбана
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18.07.2025 20:33 Відповісти
орбана і затримали
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18.07.2025 20:35 Відповісти
Видихаю
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18.07.2025 20:41 Відповісти
Мабуть просто якийсь довбограй, якому через славнозвісну тєлєгу якийсь добрий дядя запропонував заробити.
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18.07.2025 20:35 Відповісти
Чому Ви здивовані? В Україні 73% казкових довбограїв, які у 2019 році повірили у Голобородько на лісапеді. Не було б того Голобородька, не було б повномасштабного вторгнення у 2022 році і цих підпалів.
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18.07.2025 21:03 Відповісти
Може він і провокатор....але ,що він написав не так?
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18.07.2025 20:37 Відповісти
не Мадярів ,а мудярів
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18.07.2025 20:38 Відповісти
Не бачу ніякої провокації. Чому орбану можна подібне про українців заявляти, а нам про мудярів - ні?
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18.07.2025 21:06 Відповісти
Віддати його мадьярам, як компенсацію за буцім убієнного в ТЦК. Побуде в їхній тюрмі, якщо живий повернеться, то реально словами не обмежиться.
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18.07.2025 20:39 Відповісти
так мудяри його і послали
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18.07.2025 20:41 Відповісти
написав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
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18.07.2025 20:43 Відповісти
Раньше, чем приехали пожарные..
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18.07.2025 20:49 Відповісти
Орбан ************ ему и заплатил за такую провокацию,
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18.07.2025 20:56 Відповісти
Мабуть, його посадять, до шуфрича в камеру???
Все ж вони, як однодумці, зкацаплені??…
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18.07.2025 21:04 Відповісти
Невже племінник Фіці, бо пику блю.рять !!!
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18.07.2025 21:12 Відповісти
як зазвичай
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18.07.2025 21:43 Відповісти
то виявляється, був греко-католицький храм в українському селі Закарпаття...
Явна провокація. *****, чи Орбана - то нехай слідаки встановлюють.
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18.07.2025 22:00 Відповісти
 
 