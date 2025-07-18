Підпалив церкву та залишив ксенофобський напис про угорців: затримано 28-річного чоловіка на Закарпатті

Правоохоронці затримали 28-річного закарпатця, підозрюваного в підпалі церкви у селі Паладь-Комарівці й створенні ксенофобського напису на ній: "Мадярів на ножі".

Про це повідомили в поліції Закарпатті, інформує Цензор.НЕТ.

Затримати чоловіка вдалося завдяки відомостям, які отримали поліціянти та які свідчать про його причетність.

Підозрюваному інкримінують порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності й релігійних переконань та умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу (ч. 1 ст. 161 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).

Мотиви вчинення злочину закарпатця наразі не відомі, але їх встановлюють.

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Нагадаємо, напередодні про підпал церкви на Закарпатті й створенні напису на ній написав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Згодом Угорщина викликала посла України в Будапешті Федора Шандора через цей інцидент.

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