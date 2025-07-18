В Совете ЕС заявили, что сокращение внешней помощи от США вредит возвращению похищенных Россией украинских детей

Сокращение внешней помощи со стороны США затрудняет усилия по отслеживанию тысяч украинских детей, похищенных Россией во время полномасштабной войны против Украины.

Об этом заявила специальный представитель Совета Европы по вопросам возвращения похищенных украинских детей Тордис Гильфадлоттир в интервью Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Спецпредставитель рассказала, что в марте прекратила финансирование программ мониторинга, которые реализуют Йельский университет и другие учреждения, в рамках общего замораживания внешней помощи. Несмотря на заявление Государственного департамента о краткосрочном возобновлении финансирования госсекретарь Марко Рубио впоследствии отменил это решение.

Читайте также: Группа, которая отслеживает похищения Россией украинских детей, закрывается из-за сокращения финансирования администрацией Трампа, - CNN

Несмотря на финансовые сложности, некоторым организациям удается продолжать мониторинг. В частности, гуманитарная исследовательская лаборатория при Школе общественного здоровья Йельского университета 1 июля планировала сократить персонал, который занимался украинскими детьми, но благодаря частным пожертвованиям работу удалось продолжить до октября. Однако неизвестно, будут ли продолжать поступать частные пожертвования.

Гильфадоттир отметила, что Европа должна найти способы компенсировать утраченное финансирование, поскольку сведения о том, куда вывезли детей, критически необходимы для их возвращения после завершения войны.

"Европейские страны должны будут это финансировать... Мы не можем прекратить отслеживание, а потом просто возобновить это через несколько месяцев. Этот процесс должен продолжаться", - сказала спецпредставитель.

Она подчеркнула, что "возвращение детей - это неотъемлемая составляющая справедливого мира".

Читайте также: Россия может удерживать около 35 тысяч украинских детей, - The Guardian

Кроме этого, чиновница ЕС добавила, что санкции США против Международного уголовного суда затрудняют привлечение России к ответственности за российские преступления.

"Люди остерегаются работать с фундаментально независимыми судами, которые поддерживают мировой правопорядок и международное право, потому что опасаются последствий со стороны администрации США", - сказала спецпредставительница.

Ранее сообщалось, что группа, которая отслеживает похищения Россией украинских детей, закрывается из-за сокращения финансирования администрацией Трампа.

Читайте также: В Конгрессе США требуют вернуть депортированных Россией украинских детей