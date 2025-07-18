У Раді ЄС заявили, що скорочення зовнішньої допомоги від США шкодить поверненню викрадених Росією українських дітей

Скорочення зовнішньої допомоги з боку США ускладнює зусилля з відстеження тисяч українських дітей, викрадених Росією час повномасштабної війни проти України.

Про це заявила спеціальна представниця Ради Європи з питань повернення викрадених українських дітей Тордіс Гільфадоттір в інтерв’ю Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Спецпредставниця розповіла, що у березні припинила фінансування програм моніторингу, які реалізують Єльський університет та інші установи, у межах загального заморожування зовнішньої допомоги. Попри заяву Державного департаменту про короткострокове відновлення фінансування держсекретар Марко Рубіо згодом скасував це рішення.

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Незважаючи на фінансові складнощі, деяким організаціям вдається продовжувати моніторинг. Зокрема, гуманітарна дослідницька лабораторія при Школі громадського здоров’я Єльського університету 1 липня планувала скоротити персонал, який займався українськими дітьми, але завдяки приватним пожертвам роботу вдалося продовжити до жовтня. Проте невідомо, чи продовжуватимуть надходити приватні пожертви.

Гільфадоттір зазначила, що Європа має знайти способи компенсувати втрачене фінансування, оскільки відомості про те, куди вивезли дітей, критично необхідні для їх повернення після завершення війни.

"Європейські країни повинні будуть це фінансувати... Ми не можемо припинити відстеження, а потім просто відновити це через кілька місяців. Цей процес має тривати", - сказала спецпредставниця.

Вона наголосила, що "повернення дітей - це невід’ємний складник справедливого миру".

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Окрім цього, посадовиця ЄС додала, що санкції США проти Міжнародного кримінального суду ускладнюють притягнення Росії до відповідальності за російські злочини.

"Люди остерігаються працювати з фундаментально незалежними судами, які підтримують світовий правопорядок і міжнародне право, бо побоюються наслідків з боку адміністрації США", - сказала спецпредставниця.

Раніше повідомлялося, що група, яка відстежує викрадення Росією українських дітей, закривається через скорочення фінансування адміністрацією Трампа.

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