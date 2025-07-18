Греческие судоходные компании продолжат перевозку российской нефти несмотря на новые санкции, - Reuters

Операторы греческих танкеров, которые занимаются транспортировкой разрешенной к экспорту российской нефти, вероятно, продолжат продолжат эти поставки, несмотря на новый пакет санкций Евросоюза против РФ.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в судоходстве, информирует Цензор.НЕТ.

Источники говорят, что греческие судоходные компании, ежемесячно совершающие десятки рейсов с российской нефтью и обеспечивающие, по оценкам, около 20% всей торговли, продолжат поставки в максимально возможных объемах.

"Хотя это будет сложнее, такие операции все еще возможны. Пока трейдеры продолжают покупать нефть по установленной цене, мало что изменится - мы будем придерживаться нового потолка", - сказал источник в греческой судоходной компании, которая участвует в перевозке нефти.

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Reuters отмечает, что сейчас значительная часть российской нефти экспортируется так называемым "теневым флотом" нерегулируемых танкеров.

"Но данные о судоходстве показывают, что суда, принадлежащие Греции и входящие в крупнейший в мире танкерный флот, также перевозят часть российской сырой нефти, которая не подпадает под санкции или не превышает установленного ценового лимита", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе неофициально раскрыли содержание нового, 18-го пакета санкций ЕС против России.

Среди ключевых изменений - снижение ценового потолка на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, введение динамического пересмотра этого предела и запрет на импорт нефтепродуктов, изготовленных из российского сырья в третьих странах (кроме партнерских, таких как США и Канада). Также под санкции попали 105 судов теневого флота, что повысило общее количество до более 400.

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