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Новости Теневой флот России Санкции ЕС против России
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Греческие судоходные компании продолжат перевозку российской нефти несмотря на новые санкции, - Reuters

Греческие компании, вероятно, продолжат перевозку нефти РФ

Операторы греческих танкеров, которые занимаются транспортировкой разрешенной к экспорту российской нефти, вероятно, продолжат продолжат эти поставки, несмотря на новый пакет санкций Евросоюза против РФ.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в судоходстве, информирует Цензор.НЕТ.

Источники говорят, что греческие судоходные компании, ежемесячно совершающие десятки рейсов с российской нефтью и обеспечивающие, по оценкам, около 20% всей торговли, продолжат поставки в максимально возможных объемах.

"Хотя это будет сложнее, такие операции все еще возможны. Пока трейдеры продолжают покупать нефть по установленной цене, мало что изменится - мы будем придерживаться нового потолка", - сказал источник в греческой судоходной компании, которая участвует в перевозке нефти.

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Reuters отмечает, что сейчас значительная часть российской нефти экспортируется так называемым "теневым флотом" нерегулируемых танкеров.

"Но данные о судоходстве показывают, что суда, принадлежащие Греции и входящие в крупнейший в мире танкерный флот, также перевозят часть российской сырой нефти, которая не подпадает под санкции или не превышает установленного ценового лимита", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе неофициально раскрыли содержание нового, 18-го пакета санкций ЕС против России.

Среди ключевых изменений - снижение ценового потолка на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, введение динамического пересмотра этого предела и запрет на импорт нефтепродуктов, изготовленных из российского сырья в третьих странах (кроме партнерских, таких как США и Канада). Также под санкции попали 105 судов теневого флота, что повысило общее количество до более 400.

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Автор: 

Греция (731) нефть (1944) россия (96618) санкции (11673) танкер (153)


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Ок. Тоді й ГУР має продовжити топити підсанкційні кацапські судна.
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18.07.2025 23:40 Ответить
Продолжить? А что утопили? Что я пропустил?!
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19.07.2025 00:04 Ответить
....перевозять частину російської сирої нафти, яка не підпадає під санкції або не перевищує встановленого цінового ліміту...

Як з гівна і палок змайструвати зраду...
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18.07.2025 23:43 Ответить
греки - не курите на судне, перевозящем нефть.
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18.07.2025 23:46 Ответить
тоді хай не дивуються випадковим детонаціям, така доля
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19.07.2025 00:03 Ответить
Не буде ніяких детонацій танкерів. Якби їх дозволили, то вони давно б були.
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19.07.2025 01:09 Ответить
а вони і були, читайте новини
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19.07.2025 01:11 Ответить
"Новоросійськ зберіг лідерство серед портів Росії в 2024 році. За підсумками 2024 року Новоросійський морський порт знову став найбільшим в Росії за обсягом вантажообігу. За рік тут перевалили 164,8 млн тонн"
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19.07.2025 01:13 Ответить
https://24tv.ua/economy/vibuh-tankera-vilamoura-tinovogo-flotu-rosiyi-shho-vidomo-pro_n2859657
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19.07.2025 01:19 Ответить
"За оперативними даними ДП «Адміністрація морських портів України», українські морські порти у 2024 році обробили рекордні 97,2 млн тонн"
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19.07.2025 01:19 Ответить
 
 