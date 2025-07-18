Грецькі судноплавні компанії продовжать перевезення російської нафти попри нові санкції, - Reuters

Оператори грецьких танкерів, які займаються транспортуванням дозволеної до експорту російської нафти, ймовірно, продовжать продовжать ці поставки, попри новий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела у судноплавстві, інформує Цензор.НЕТ.

Джерела кажуть, що грецькі судноплавні компанії, які щомісяця здійснюють десятки рейсів із російською нафтою та забезпечують, за оцінками, близько 20% усієї торгівлі, продовжать поставки в максимально можливих обсягах.

"Хоча це буде складніше, такі операції все ще можливі. Доки трейдери продовжують купувати нафту за встановленою ціною, мало що зміниться - ми будемо дотримуватися нової стелі", - сказало джерело в грецькій судноплавній компанії, яке бере участь у перевезенні нафти.

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Reuters зауважує, що наразі значна частина російської нафти експортується так званим "тіньовим флотом" нерегульованих танкерів.

"Але дані про судноплавство показують, що судна, які належать Греції та входять до найбільшого у світі танкерного флоту, також перевозять частину російської сирої нафти, яка не підпадає під санкції або не перевищує встановленого цінового ліміту", - пише видання.

Раніше повідомлялося, що у Брюсселі неофіційно розкрили зміст нового, 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Серед ключових змін - зниження цінової стелі на російську нафту з $60 до $47,6 за барель, запровадження динамічного перегляду цієї межі та заборона на імпорт нафтопродуктів, виготовлених із російської сировини в третіх країнах (крім партнерських, як-от США та Канада). Також під санкції потрапили 105 суден тіньового флоту, що підвищило загальну кількість до понад 400.

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