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Свириденко о присоединении Минэтничности к Минсоцполитики: Вопрос единства - это и есть социальная политика

Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко назвала органичным присоединение Министерства национального единства к Министерству социальной политики.

Об этом она сказала во время общения с журналистами, сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Большинство из нас понимает, что вопрос единства - это и есть социальная политика. Как и министерство ветеранов. В то же время во время войны ветераны должны быть приоритетом, и поэтому нужно отдельное министерство ветеранов. А министерство единства органично будет присоединено к министерству социальной политики",- сказала глава Кабмина.

Кроме этого, она прокомментировала назначение бывшего заместителя министра финансов Дениса Улютина на должность министра социальной политики, семьи и единства.

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"На этой должности начинает работу бывший заместитель министра финансов, потому что для нас очень важно провести аудит, разобраться со всеми социальными выплатами, и сделать так, чтобы эта система действительно работала для тех, кто нуждается в этой помощи",- заявила Свириденко.

Напомним, что 17 июля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нового Кабинета Министров. В этот же день Миннацъединения присоединили к Минсоцполитики.

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Автор: 

Кабмин (14073) Министерство социальной политики (884) Свириденко Юлия (161) МинЕд (15)


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Топ комментарии
+31
Цк перемога - наплодити міністерств, а потім їх об'єднати.

Безпрограшний хід - створити проблему, а потім повернути, як було.
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19.07.2025 02:32 Ответить
+14
Тобто румун чи Болгарин чи поляк буде їздити на авто за 4700 евро, а українець за 9800 евро
1. І скажить будь ласка - хто повернеться в Україну де пишуть закони для сірих АВТОБАРИГ і взяток на митниці?
2. хто повернеться в Україну, де жінка з дітьми ( наприклад) з села НЕ МАЄ можливості поїхати до міста на авто , бо вона дороге. ( а ось румунка може поїхати ) тобто цій закон не для людей
3. Хто повернеться в Україну , якщо на дорогах повно старих жигулів масквичів волг ЯКИМ ПО 40- 50 років , а 15-20 річні авто будуть коштувати ДУРНИХ ГРОШЕЙ.
НЕТЬ , ні поїдуть . Бо підуть працювати у ЕС , діточок віддадуть у державні школи , куплять себе недорогі авто, потім візьмуть кредит під 0-6% річних на нерухомість і будуть жити , їздити на авто у мандрівки по цікавим містам у вихідні по ЕС і Україна 8 млн громадян не поверне
БО, блін, неззя бути СВИНЯМИ по відношенню до свого народу - самі їздять на елітних авто ( Южаніна з васадзе і Свириденко з Шмигалем) , а прості українці як раби чи авто не мають ЧИ В КАБАЛІ У ЬАНКІВ 😡😡😡😡
І ще влада розпоаідає про вступ до ЕС , а сама перепони українцям зробила щоб вони не жили як люди у ЕС .
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19.07.2025 03:53 Ответить
+13
Зє-непотріб
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19.07.2025 02:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Цк перемога - наплодити міністерств, а потім їх об'єднати.

Безпрограшний хід - створити проблему, а потім повернути, як було.
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19.07.2025 02:32 Ответить
Лідору мародерити нема різниці на чому ,
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19.07.2025 08:05 Ответить
Зє-непотріб
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19.07.2025 02:55 Ответить
Ліжка в борделі.
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19.07.2025 03:15 Ответить
Буду виховувати Свириденко, бо попередники оказались дебілами.
Так ось 1 грудня 2018 року ВР УХВАЛИЛА лобістський закон , авторства Южаніной і Васадзе про евробляхи. Чим зробила собі та українцям погану послугу .
1. ось наприклад : румун іде де Німеччини і покупає бу авто , потім він у Румунії авто оформлює і сплачує200-500 евро . І родина румуна має авто . І ТАК ЖИВЕ УСЯ Європа .
2. другий приклад : українці за кордоном ( біженці чи працюючі постійно) теж купують собі дешеві авто і радіють життю
І ТУТ ЇХ ВЛАДА АГЕТУЄ ПОВЕРТАТИСЬ
що відбувається з їх авто ?
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19.07.2025 03:38 Ответить
Наприклад Volkswagen Touareg
Популярний кросовер 2004 з пробігом від 200 тис. можна знайти від 4700 євро. Розмитнення трилітрового дизеля з на диво добре збереженою шкірою в салоні і не стертим "в м'ясо" рульовим колесом коштуватиме 5100 євро (3200 євро за пільговим тарифом на найближчі 90 днів).
Кінцева вартість цього красеня в Україні - ‼️9800 євро.

Однак закони №8487 та №8488 одночасно встановили коефіцієнт на розмитнення старих авто і посилили відповідальність за порушення митних правил.

Тепер за розмитнення популярних серед євробляхерів "літніх німців" доведеться викласти суми, які можуть в кілька разів перевищувати їхню початкову вартість на європейських авторинках.
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19.07.2025 03:40 Ответить
Тобто румун чи Болгарин чи поляк буде їздити на авто за 4700 евро, а українець за 9800 евро
1. І скажить будь ласка - хто повернеться в Україну де пишуть закони для сірих АВТОБАРИГ і взяток на митниці?
2. хто повернеться в Україну, де жінка з дітьми ( наприклад) з села НЕ МАЄ можливості поїхати до міста на авто , бо вона дороге. ( а ось румунка може поїхати ) тобто цій закон не для людей
3. Хто повернеться в Україну , якщо на дорогах повно старих жигулів масквичів волг ЯКИМ ПО 40- 50 років , а 15-20 річні авто будуть коштувати ДУРНИХ ГРОШЕЙ.
НЕТЬ , ні поїдуть . Бо підуть працювати у ЕС , діточок віддадуть у державні школи , куплять себе недорогі авто, потім візьмуть кредит під 0-6% річних на нерухомість і будуть жити , їздити на авто у мандрівки по цікавим містам у вихідні по ЕС і Україна 8 млн громадян не поверне
БО, блін, неззя бути СВИНЯМИ по відношенню до свого народу - самі їздять на елітних авто ( Южаніна з васадзе і Свириденко з Шмигалем) , а прості українці як раби чи авто не мають ЧИ В КАБАЛІ У ЬАНКІВ 😡😡😡😡
І ще влада розпоаідає про вступ до ЕС , а сама перепони українцям зробила щоб вони не жили як люди у ЕС .
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19.07.2025 03:53 Ответить
"..БО, блін, неззя бути СВИНЯМИ по відношенню до свого народу.."
А вони і не свині, до - СВОГО народу...
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19.07.2025 06:34 Ответить
Ще цікава істория. Перехід кордону у ЕС. Це взагалі цірк , який зробило чучело на призвіще Найем.
був в Ужгороді перехід до Словаччині . Але ж жаба зелена у найема , що українці ( в даному випадку ужгородці та інши закарпатці) ходять до Словаччині якись продукти чи речі купляти . І ось це ЧМО НАЙЕМ придумав , що кордон у Ужгороді можно перейти тількі НА АВТО ( доречі на які вони ж мита підняли) . А ось пішки перейти не можно
Тобто якщо маєш авто - то вперед, а якщо не маешь , то прись пішки за 50 км на перехід Мали Семенці ( який десь у полі серед циган ) чи бери таксі ( гроши витрачай - браво чмо Найем) . Е ще пеший перехід у Ублі, але туди їхати час. Цей перехід ще працює тількі з 7-19 годин

раджу пані Свириденко навести лад на перетинах кордону і припинити робити перепони , бо по заявам українських политиків усе йдуть до ЕС, а по їх ділам- до ЕС вони йти не хочуть - їм подобаються раби в Україні
А ПРО ТУАЛЕТИ НА УКРАЇНСЬКИХ КОРДОНАХ - це окрема пісня. Берить приклад з угорців - туалети чисті, вода у кожному країні, запаху практично нема
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19.07.2025 04:11 Ответить
Аув де тут за за допомогою?? ,, мля.
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19.07.2025 04:55 Ответить
Пора впроваджувати міністерство здорового глузду
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19.07.2025 05:33 Ответить
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19.07.2025 05:40 Ответить
ХЗ які зараз зарплати в Україні, але в мене на роботі, прості робочі носять дорожчі окуляри. Це вже перебор 🤮🤮
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19.07.2025 06:44 Ответить
А от те, шо окулярки БЕЗ діоптрій, як видно на фотці, ета ужє савсєм - другоє..))
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19.07.2025 06:54 Ответить
Це щоб усі лякалися, що вона не туди країну заведе.
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19.07.2025 10:24 Ответить
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19.07.2025 05:53 Ответить
Що і кого збираються об'єднувати ці бездарі і корупціонери? Сьогодні всю ніч і зараз, луплять по Павлограду балістикою, крилатими ракетами і дуже великою кількістю шахедів. А сворка зеленого корупційного кодла сидить сорбі під захистом "Патріотів" та інших засобів в укриттях столиці. Пропоную, що цій пані, що Найвєлічайшому привести в місто дітей, хай будуть разом з нашими.
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19.07.2025 06:59 Ответить
Мінсоцполітики

Мінпоцполітики.
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19.07.2025 07:03 Ответить
Долбайоби
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19.07.2025 07:06 Ответить
"для нас дуже важливо провести аудит"...
Сирський при призначенні теж обіцяв аудит, на вихлопі - нуль. Як проїдали бюджет на "мертві душі" в армії, так і проїдають. Хтось за ці кошти хатинку будує, хтось євро в банки закатує, а на передку людей немає.
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19.07.2025 07:19 Ответить
Перенаправляє грошові струмки в одно русло. Мабуть шоб самій було проще черпати черпачком.
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19.07.2025 07:26 Ответить
так а де ті 1.5 лярди які видилялися на минед??? Зрозуміло що вкрали
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19.07.2025 07:33 Ответить
нагадаю зеленій дегенераткє мародеркє свириденко, що кабмін, це окрема гілка виконавчої влади, що не підпорядковується президенту! взагалі нікому не підпорядковується!
шмигаль, хоч імітував незалежність. у свириденко, смоктати у начальника, це вроджені навички?
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19.07.2025 07:42 Ответить
Коли всі щури втечуть, корабель перестане тонути...
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19.07.2025 07:54 Ответить
Якщо в Зеленський з Єрмаком, то тоді да !
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19.07.2025 10:19 Ответить
Скоріше за все дуже скоро Свіреденко переплюне цього Шмигаля (в поганому сенсі) - тому , що якщо дивитися на якість посадовців в Україні як на тренд, то цей тренд виглядає читко, як на зниження.
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19.07.2025 08:03 Ответить
Але наш Лідор все красівший і магучєй🤡
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19.07.2025 08:19 Ответить
..чИтко, чИтко...
мікола янавіч - павєрнітіся!
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19.07.2025 08:28 Ответить
так. тут навіть і тренда ніякого немає -як біля плінтуса все було, так і залишається.
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19.07.2025 09:05 Ответить
А ефективний міністр чєрнишов приєднається до ефективного міністра рєзнікова, десь в захолустях кантону Женева. Але є й плюси, в окоп тепер безстроково
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19.07.2025 08:12 Ответить
Ніколи не розумів цих безглуздих назв... "Міністерство єдності" це все одно як "міністерство гарного настрою" чи "міністерство приємних спогадів",
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19.07.2025 08:46 Ответить
В Румунії є міністерство румунів звідусіль))
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19.07.2025 09:07 Ответить
бабло освоювати треба ж
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19.07.2025 09:17 Ответить
О тепер наші "біженці " з Європи будуть бігати по соцзабезам ? Так там 40000 шарової допомоги ніхто не даватиме.
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19.07.2025 09:31 Ответить
Марення це все !
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19.07.2025 10:16 Ответить
Мені подобається "птічка" дЄрмака. Знову карти в колоді перетасовують, щоб показати Бурну діяльність. Звісно що мінєдності - це марення Боневтіка ! Потрібна це міністерство - це до фахівців. На мою думку - ця структура дублює Мінсоцполітики.
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19.07.2025 11:03 Ответить
 
 