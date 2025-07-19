Свириденко о присоединении Минэтничности к Минсоцполитики: Вопрос единства - это и есть социальная политика
Премьер-министр Юлия Свириденко назвала органичным присоединение Министерства национального единства к Министерству социальной политики.
Об этом она сказала во время общения с журналистами, сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
"Большинство из нас понимает, что вопрос единства - это и есть социальная политика. Как и министерство ветеранов. В то же время во время войны ветераны должны быть приоритетом, и поэтому нужно отдельное министерство ветеранов. А министерство единства органично будет присоединено к министерству социальной политики",- сказала глава Кабмина.
Кроме этого, она прокомментировала назначение бывшего заместителя министра финансов Дениса Улютина на должность министра социальной политики, семьи и единства.
"На этой должности начинает работу бывший заместитель министра финансов, потому что для нас очень важно провести аудит, разобраться со всеми социальными выплатами, и сделать так, чтобы эта система действительно работала для тех, кто нуждается в этой помощи",- заявила Свириденко.
Напомним, что 17 июля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нового Кабинета Министров. В этот же день Миннацъединения присоединили к Минсоцполитики.
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Безпрограшний хід - створити проблему, а потім повернути, як було.
Так ось 1 грудня 2018 року ВР УХВАЛИЛА лобістський закон , авторства Южаніной і Васадзе про евробляхи. Чим зробила собі та українцям погану послугу .
1. ось наприклад : румун іде де Німеччини і покупає бу авто , потім він у Румунії авто оформлює і сплачує200-500 евро . І родина румуна має авто . І ТАК ЖИВЕ УСЯ Європа .
2. другий приклад : українці за кордоном ( біженці чи працюючі постійно) теж купують собі дешеві авто і радіють життю
І ТУТ ЇХ ВЛАДА АГЕТУЄ ПОВЕРТАТИСЬ
що відбувається з їх авто ?
Популярний кросовер 2004 з пробігом від 200 тис. можна знайти від 4700 євро. Розмитнення трилітрового дизеля з на диво добре збереженою шкірою в салоні і не стертим "в м'ясо" рульовим колесом коштуватиме 5100 євро (3200 євро за пільговим тарифом на найближчі 90 днів).
Кінцева вартість цього красеня в Україні - ‼️9800 євро.
Однак закони №8487 та №8488 одночасно встановили коефіцієнт на розмитнення старих авто і посилили відповідальність за порушення митних правил.
Тепер за розмитнення популярних серед євробляхерів "літніх німців" доведеться викласти суми, які можуть в кілька разів перевищувати їхню початкову вартість на європейських авторинках.
1. І скажить будь ласка - хто повернеться в Україну де пишуть закони для сірих АВТОБАРИГ і взяток на митниці?
2. хто повернеться в Україну, де жінка з дітьми ( наприклад) з села НЕ МАЄ можливості поїхати до міста на авто , бо вона дороге. ( а ось румунка може поїхати ) тобто цій закон не для людей
3. Хто повернеться в Україну , якщо на дорогах повно старих жигулів масквичів волг ЯКИМ ПО 40- 50 років , а 15-20 річні авто будуть коштувати ДУРНИХ ГРОШЕЙ.
НЕТЬ , ні поїдуть . Бо підуть працювати у ЕС , діточок віддадуть у державні школи , куплять себе недорогі авто, потім візьмуть кредит під 0-6% річних на нерухомість і будуть жити , їздити на авто у мандрівки по цікавим містам у вихідні по ЕС і Україна 8 млн громадян не поверне
БО, блін, неззя бути СВИНЯМИ по відношенню до свого народу - самі їздять на елітних авто ( Южаніна з васадзе і Свириденко з Шмигалем) , а прості українці як раби чи авто не мають ЧИ В КАБАЛІ У ЬАНКІВ 😡😡😡😡
І ще влада розпоаідає про вступ до ЕС , а сама перепони українцям зробила щоб вони не жили як люди у ЕС .
А вони і не свині, до - СВОГО народу...
був в Ужгороді перехід до Словаччині . Але ж жаба зелена у найема , що українці ( в даному випадку ужгородці та інши закарпатці) ходять до Словаччині якись продукти чи речі купляти . І ось це ЧМО НАЙЕМ придумав , що кордон у Ужгороді можно перейти тількі НА АВТО ( доречі на які вони ж мита підняли) . А ось пішки перейти не можно
Тобто якщо маєш авто - то вперед, а якщо не маешь , то прись пішки за 50 км на перехід Мали Семенці ( який десь у полі серед циган ) чи бери таксі ( гроши витрачай - браво чмо Найем) . Е ще пеший перехід у Ублі, але туди їхати час. Цей перехід ще працює тількі з 7-19 годин
раджу пані Свириденко навести лад на перетинах кордону і припинити робити перепони , бо по заявам українських политиків усе йдуть до ЕС, а по їх ділам- до ЕС вони йти не хочуть - їм подобаються раби в Україні
А ПРО ТУАЛЕТИ НА УКРАЇНСЬКИХ КОРДОНАХ - це окрема пісня. Берить приклад з угорців - туалети чисті, вода у кожному країні, запаху практично нема
Мінпоцполітики.
Сирський при призначенні теж обіцяв аудит, на вихлопі - нуль. Як проїдали бюджет на "мертві душі" в армії, так і проїдають. Хтось за ці кошти хатинку будує, хтось євро в банки закатує, а на передку людей немає.
шмигаль, хоч імітував незалежність. у свириденко, смоктати у начальника, це вроджені навички?
мікола янавіч - павєрнітіся!