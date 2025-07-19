Свириденко о присоединении Минэтничности к Минсоцполитики: Вопрос единства - это и есть социальная политика

Премьер-министр Юлия Свириденко назвала органичным присоединение Министерства национального единства к Министерству социальной политики.

Об этом она сказала во время общения с журналистами, сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Большинство из нас понимает, что вопрос единства - это и есть социальная политика. Как и министерство ветеранов. В то же время во время войны ветераны должны быть приоритетом, и поэтому нужно отдельное министерство ветеранов. А министерство единства органично будет присоединено к министерству социальной политики",- сказала глава Кабмина.

Кроме этого, она прокомментировала назначение бывшего заместителя министра финансов Дениса Улютина на должность министра социальной политики, семьи и единства.

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"На этой должности начинает работу бывший заместитель министра финансов, потому что для нас очень важно провести аудит, разобраться со всеми социальными выплатами, и сделать так, чтобы эта система действительно работала для тех, кто нуждается в этой помощи",- заявила Свириденко.

Напомним, что 17 июля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нового Кабинета Министров. В этот же день Миннацъединения присоединили к Минсоцполитики.

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