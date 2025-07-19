Свириденко про приєднання Мін’єдності до Мінсоцполітики: Питання єдності - це і є соціальна політика
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко назвала органічним приєднання Міністерства національної єдності до Міністерства соціальної політики.
Про це вона сказала під час спілкування з журналістами, повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
"Більшість з нас розуміє, що питання єдності - це і є соціальна політика. Як і міністерство ветеранів. Водночас під час війни ветерани повинні бути пріоритетом, і тому потрібне окреме міністерство ветеранів. А міністерство єдності органічно буде доєднано до міністерства соціальної політики",- сказала глава Кабміну.
Окрім цього, вона прокоментувала призначення колишнього заступника міністра фінансів Дениса Улютіна на посаду міністра соціальної політики, сім'ї та єдності.
"На цій посаді починає роботу колишній заступник міністра фінансів, бо для нас дуже важливо провести аудит, розібратись з усіма соціальними виплатами, і зробити так, щоб ця система дійсно працювала для тих, хто потребує цієї допомоги",- заявила Свириденко.
Нагадаємо, що 17 липня Верховна Рада України проголосувала за призначення нового Кабінету Міністрів. Цього ж дня Міннац'єдності приєднали до Мінсоцполітики.
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Безпрограшний хід - створити проблему, а потім повернути, як було.
Так ось 1 грудня 2018 року ВР УХВАЛИЛА лобістський закон , авторства Южаніной і Васадзе про евробляхи. Чим зробила собі та українцям погану послугу .
1. ось наприклад : румун іде де Німеччини і покупає бу авто , потім він у Румунії авто оформлює і сплачує200-500 евро . І родина румуна має авто . І ТАК ЖИВЕ УСЯ Європа .
2. другий приклад : українці за кордоном ( біженці чи працюючі постійно) теж купують собі дешеві авто і радіють життю
І ТУТ ЇХ ВЛАДА АГЕТУЄ ПОВЕРТАТИСЬ
що відбувається з їх авто ?
Популярний кросовер 2004 з пробігом від 200 тис. можна знайти від 4700 євро. Розмитнення трилітрового дизеля з на диво добре збереженою шкірою в салоні і не стертим "в м'ясо" рульовим колесом коштуватиме 5100 євро (3200 євро за пільговим тарифом на найближчі 90 днів).
Кінцева вартість цього красеня в Україні - ‼️9800 євро.
Однак закони №8487 та №8488 одночасно встановили коефіцієнт на розмитнення старих авто і посилили відповідальність за порушення митних правил.
Тепер за розмитнення популярних серед євробляхерів "літніх німців" доведеться викласти суми, які можуть в кілька разів перевищувати їхню початкову вартість на європейських авторинках.
1. І скажить будь ласка - хто повернеться в Україну де пишуть закони для сірих АВТОБАРИГ і взяток на митниці?
2. хто повернеться в Україну, де жінка з дітьми ( наприклад) з села НЕ МАЄ можливості поїхати до міста на авто , бо вона дороге. ( а ось румунка може поїхати ) тобто цій закон не для людей
3. Хто повернеться в Україну , якщо на дорогах повно старих жигулів масквичів волг ЯКИМ ПО 40- 50 років , а 15-20 річні авто будуть коштувати ДУРНИХ ГРОШЕЙ.
НЕТЬ , ні поїдуть . Бо підуть працювати у ЕС , діточок віддадуть у державні школи , куплять себе недорогі авто, потім візьмуть кредит під 0-6% річних на нерухомість і будуть жити , їздити на авто у мандрівки по цікавим містам у вихідні по ЕС і Україна 8 млн громадян не поверне
БО, блін, неззя бути СВИНЯМИ по відношенню до свого народу - самі їздять на елітних авто ( Южаніна з васадзе і Свириденко з Шмигалем) , а прості українці як раби чи авто не мають ЧИ В КАБАЛІ У ЬАНКІВ 😡😡😡😡
І ще влада розпоаідає про вступ до ЕС , а сама перепони українцям зробила щоб вони не жили як люди у ЕС .
був в Ужгороді перехід до Словаччині . Але ж жаба зелена у найема , що українці ( в даному випадку ужгородці та інши закарпатці) ходять до Словаччині якись продукти чи речі купляти . І ось це ЧМО НАЙЕМ придумав , що кордон у Ужгороді можно перейти тількі НА АВТО ( доречі на які вони ж мита підняли) . А ось пішки перейти не можно
Тобто якщо маєш авто - то вперед, а якщо не маешь , то прись пішки за 50 км на перехід Мали Семенці ( який десь у полі серед циган ) чи бери таксі ( гроши витрачай - браво чмо Найем) . Е ще пеший перехід у Ублі, але туди їхати час. Цей перехід ще працює тількі з 7-19 годин
раджу пані Свириденко навести лад на перетинах кордону і припинити робити перепони , бо по заявам українських политиків усе йдуть до ЕС, а по їх ділам- до ЕС вони йти не хочуть - їм подобаються раби в Україні
А ПРО ТУАЛЕТИ НА УКРАЇНСЬКИХ КОРДОНАХ - це окрема пісня. Берить приклад з угорців - туалети чисті, вода у кожному країні, запаху практично нема