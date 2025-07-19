Свириденко про приєднання Мін’єдності до Мінсоцполітики: Питання єдності - це і є соціальна політика

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко назвала органічним приєднання Міністерства національної єдності до Міністерства соціальної політики.

Про це вона сказала під час спілкування з журналістами, повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість з нас розуміє, що питання єдності - це і є соціальна політика. Як і міністерство ветеранів. Водночас під час війни ветерани повинні бути пріоритетом, і тому потрібне окреме міністерство ветеранів. А міністерство єдності органічно буде доєднано до міністерства соціальної політики",- сказала глава Кабміну.

Окрім цього, вона прокоментувала призначення колишнього заступника міністра фінансів Дениса Улютіна на посаду міністра соціальної політики, сім'ї та єдності.

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"На цій посаді починає роботу колишній заступник міністра фінансів, бо для нас дуже важливо провести аудит, розібратись з усіма соціальними виплатами, і зробити так, щоб ця система дійсно працювала для тих, хто потребує цієї допомоги",- заявила Свириденко.

Нагадаємо, що 17 липня Верховна Рада України проголосувала за призначення нового Кабінету Міністрів. Цього ж дня Міннац'єдності приєднали до Мінсоцполітики.

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