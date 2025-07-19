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Свириденко про приєднання Мін’єдності до Мінсоцполітики: Питання єдності - це і є соціальна політика

Свириденко

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко назвала органічним приєднання Міністерства національної єдності до Міністерства соціальної політики.

Про це вона сказала під час спілкування з журналістами, повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість з нас розуміє, що питання єдності - це і є соціальна політика. Як і міністерство ветеранів. Водночас під час війни ветерани повинні бути пріоритетом, і тому потрібне окреме міністерство ветеранів. А міністерство єдності органічно буде доєднано до міністерства соціальної політики",- сказала глава Кабміну.

Окрім цього, вона прокоментувала призначення колишнього заступника міністра фінансів Дениса Улютіна на посаду міністра соціальної політики, сім'ї та єдності.

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"На цій посаді починає роботу колишній заступник міністра фінансів, бо для нас дуже важливо провести аудит, розібратись з усіма соціальними виплатами, і зробити так, щоб ця система дійсно працювала для тих, хто потребує цієї допомоги",- заявила Свириденко.

Нагадаємо, що 17 липня Верховна Рада України проголосувала за призначення нового Кабінету Міністрів. Цього ж дня Міннац'єдності приєднали до Мінсоцполітики.

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Автор: 

Кабмін (14246) Міністерство соціальної політики (1281) Свириденко Юлія (372) Мін’єд (25)


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Цк перемога - наплодити міністерств, а потім їх об'єднати.

Безпрограшний хід - створити проблему, а потім повернути, як було.
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19.07.2025 02:32 Відповісти
Зє-непотріб
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19.07.2025 02:55 Відповісти
Ліжка в борделі.
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19.07.2025 03:15 Відповісти
Буду виховувати Свириденко, бо попередники оказались дебілами.
Так ось 1 грудня 2018 року ВР УХВАЛИЛА лобістський закон , авторства Южаніной і Васадзе про евробляхи. Чим зробила собі та українцям погану послугу .
1. ось наприклад : румун іде де Німеччини і покупає бу авто , потім він у Румунії авто оформлює і сплачує200-500 евро . І родина румуна має авто . І ТАК ЖИВЕ УСЯ Європа .
2. другий приклад : українці за кордоном ( біженці чи працюючі постійно) теж купують собі дешеві авто і радіють життю
І ТУТ ЇХ ВЛАДА АГЕТУЄ ПОВЕРТАТИСЬ
що відбувається з їх авто ?
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19.07.2025 03:38 Відповісти
Наприклад Volkswagen Touareg
Популярний кросовер 2004 з пробігом від 200 тис. можна знайти від 4700 євро. Розмитнення трилітрового дизеля з на диво добре збереженою шкірою в салоні і не стертим "в м'ясо" рульовим колесом коштуватиме 5100 євро (3200 євро за пільговим тарифом на найближчі 90 днів).
Кінцева вартість цього красеня в Україні - ‼️9800 євро.

Однак закони №8487 та №8488 одночасно встановили коефіцієнт на розмитнення старих авто і посилили відповідальність за порушення митних правил.

Тепер за розмитнення популярних серед євробляхерів "літніх німців" доведеться викласти суми, які можуть в кілька разів перевищувати їхню початкову вартість на європейських авторинках.
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19.07.2025 03:40 Відповісти
Тобто румун чи Болгарин чи поляк буде їздити на авто за 4700 евро, а українець за 9800 евро
1. І скажить будь ласка - хто повернеться в Україну де пишуть закони для сірих АВТОБАРИГ і взяток на митниці?
2. хто повернеться в Україну, де жінка з дітьми ( наприклад) з села НЕ МАЄ можливості поїхати до міста на авто , бо вона дороге. ( а ось румунка може поїхати ) тобто цій закон не для людей
3. Хто повернеться в Україну , якщо на дорогах повно старих жигулів масквичів волг ЯКИМ ПО 40- 50 років , а 15-20 річні авто будуть коштувати ДУРНИХ ГРОШЕЙ.
НЕТЬ , ні поїдуть . Бо підуть працювати у ЕС , діточок віддадуть у державні школи , куплять себе недорогі авто, потім візьмуть кредит під 0-6% річних на нерухомість і будуть жити , їздити на авто у мандрівки по цікавим містам у вихідні по ЕС і Україна 8 млн громадян не поверне
БО, блін, неззя бути СВИНЯМИ по відношенню до свого народу - самі їздять на елітних авто ( Южаніна з васадзе і Свириденко з Шмигалем) , а прості українці як раби чи авто не мають ЧИ В КАБАЛІ У ЬАНКІВ 😡😡😡😡
І ще влада розпоаідає про вступ до ЕС , а сама перепони українцям зробила щоб вони не жили як люди у ЕС .
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19.07.2025 03:53 Відповісти
Ще цікава істория. Перехід кордону у ЕС. Це взагалі цірк , який зробило чучело на призвіще Найем.
був в Ужгороді перехід до Словаччині . Але ж жаба зелена у найема , що українці ( в даному випадку ужгородці та інши закарпатці) ходять до Словаччині якись продукти чи речі купляти . І ось це ЧМО НАЙЕМ придумав , що кордон у Ужгороді можно перейти тількі НА АВТО ( доречі на які вони ж мита підняли) . А ось пішки перейти не можно
Тобто якщо маєш авто - то вперед, а якщо не маешь , то прись пішки за 50 км на перехід Мали Семенці ( який десь у полі серед циган ) чи бери таксі ( гроши витрачай - браво чмо Найем) . Е ще пеший перехід у Ублі, але туди їхати час. Цей перехід ще працює тількі з 7-19 годин

раджу пані Свириденко навести лад на перетинах кордону і припинити робити перепони , бо по заявам українських политиків усе йдуть до ЕС, а по їх ділам- до ЕС вони йти не хочуть - їм подобаються раби в Україні
А ПРО ТУАЛЕТИ НА УКРАЇНСЬКИХ КОРДОНАХ - це окрема пісня. Берить приклад з угорців - туалети чисті, вода у кожному країні, запаху практично нема
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19.07.2025 04:11 Відповісти
 
 