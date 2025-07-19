Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении. Враг сосредотачивает усилия у Попова Яра и Владимировки, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 18 июля 2025 года, на Южно-Слобожанском направлении враг атаковал наши позиции в районе Волчанска. Успехов не имел, понес потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении противник вел наступление неподалеку Бологовки, Петропавловки и Кондрашовки. Атаки отбиты.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении штурмовые группы оккупантов безуспешно пытались атаковать наши укрепления у Карповки, Среднего, Шандриголово, Колодязей, Торского и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков, которые были направлены на наши позиции в районе Серебрянки, а на Краматорском - неподалеку от Белой Горы.

Также отмечается, что на Торецком направлении противник вел наступательные действия возле Нелиповки, Александро-Калиново и Щербиновки. Без успеха.

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"На Покровском направлении атаки врага были сосредоточены в районах Попова Яра и Владимировки. Также противник атаковал наши подразделения неподалеку Новоэкономического, Миролюбовки, Котлино, Зверева, Шевченко и Лысовки. Вместе с тем оккупанты пытались продвигаться в сторону Удачного, Молодецкого, Филии и Алексеевки. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается развить наступление за счет реализации численного преимущества", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении российские захватчики пытались вытеснить наших защитников с позиций в районе Зирки, Александрограда, Новополя, Мирного, Вольного Поля, Камышевахи и Малиевки. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

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