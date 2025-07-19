Тривають важкі бої на Покровському напрямку. Ворог зосереджує зусилля біля Попового Яру та Володимирівки, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 18 липня 2025 року, на Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував наші позиції в районі Вовчанська. Успіхів не мав, зазнав втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку противник вів наступ неподалік Бологівки, Петропавлівки та Кіндрашівки. Атаки відбито.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку штурмові групи окупантів безуспішно намагалися атакувати наші укріплення біля Карпівки, Середнього, Шандриголового, Колодязів, Торського та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників, які були спрямовані на наші позиції в районі Серебрянки, а на Краматорському – неподалік Білої Гори.

Також зазначається, що на Торецькому напрямку противник вів наступальні дії біля Неліпівки, Олександро-Калинового та Щербинівки. Без успіху.

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"На Покровському напрямку атаки ворога були зосереджені в районах Попового Яру та Володимирівки. Також противник атакував наші підрозділи неподалік Новоекономічного, Миролюбівки, Котлиного, Звірового, Шевченка та Лисівки. Разом з тим окупанти намагалися просуватися в бік Удачного, Молодецького, Філії та Олексіївки. Тривають важкі бої, противник намагається розвинути наступ за рахунок реалізації чисельної переваги", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку російські загарбники намагалися витіснити наших захисників з позицій в районі Зірки, Олександрограда, Новополя, Мирного, Вільного Поля, Комишувахи та Маліївки. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

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