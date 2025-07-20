РФ выпустила 57 беспилотников по Украине. Сбито 18 "Шахедов", зафиксировано попадание 32 БПЛА в 10 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 20 июля (с 20:00 19 июля) противник атаковал территорию Украины 57-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг атаковал с таких направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ.
Атаковано Запорожье и прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 18 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, 7 БпЛА - локально потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.
Кроме того, зафиксировано попадание 32 БпЛА в 10 локациях, падение сбитых (обломки) - на 6 локациях.
В ПС добавили, что вражеская атака продолжается - новая волна "шахедов" направляется с северо-восточного направления.
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Багато влучань та мало збили, тому що били по прифронтовим районам.
Ти аважаєш шо доцільно суперзброю та мобільні групи прямо на нулі ставити?
Шахедів нищать коли вони вже залетіли вглиб території, тоді і відсоток збиття 90