РФ выпустила 57 беспилотников по Украине. Сбито 18 "Шахедов", зафиксировано попадание 32 БПЛА в 10 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 20 июля (с 20:00 19 июля) противник атаковал территорию Украины 57-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг атаковал с таких направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ.



Атаковано Запорожье и прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.



Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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"По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 18 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, 7 БпЛА - локально потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксировано попадание 32 БпЛА в 10 локациях, падение сбитых (обломки) - на 6 локациях.



В ПС добавили, что вражеская атака продолжается - новая волна "шахедов" направляется с северо-восточного направления.

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