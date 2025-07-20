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Новости Результат работы ПВО
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РФ выпустила 57 беспилотников по Украине. Сбито 18 "Шахедов", зафиксировано попадание 32 БПЛА в 10 локациях, - Воздушные силы

Результат работы ПВО 20 июля

В ночь на 20 июля (с 20:00 19 июля) противник атаковал территорию Украины 57-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг атаковал с таких направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ.

Атаковано Запорожье и прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Также читайте: С 24 февраля 2022 года ПВО сбила около 25 тысяч "шахедов" и почти 2,5 тысячи крылатых ракет, - Воздушные силы

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 18 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, 7 БпЛА - локально потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксировано попадание 32 БпЛА в 10 локациях, падение сбитых (обломки) - на 6 локациях.

В ПС добавили, что вражеская атака продолжается - новая волна "шахедов" направляется с северо-восточного направления.

Читайте: Генерал Бундесвера Фройдинг призвал усиливать ПВО Украины: РФ готовится запускать до 2000 дронов одновременно

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Шмигаль, з умеровим та Оманськими і ларьочником, стефанчуками, аброхамієм, ну дуже зхвильовані, навіть, запарену Мівіну, не можуть їсти?!?!
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20.07.2025 09:56 Ответить
Багато влучань й дуже мало збитих дронів… для такої кількості, зенітні дрони вже втрачають свою ефективність?
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20.07.2025 10:03 Ответить
Кацапам і пів сотні вистачає запускати, якщо тридцять два влучає. П#здець.... Де ж та наша супер зброя? Один суцільний п#здьож....
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20.07.2025 10:15 Ответить
Зрада, знов зрада.
Багато влучань та мало збили, тому що били по прифронтовим районам.
Ти аважаєш шо доцільно суперзброю та мобільні групи прямо на нулі ставити?
Шахедів нищать коли вони вже залетіли вглиб території, тоді і відсоток збиття 90
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20.07.2025 10:39 Ответить
На росіі слово прєдатєльство, чи ізмєна звучить лише стосовно України та українців.
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20.07.2025 11:08 Ответить
32 це дохера... На жаль...
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20.07.2025 11:04 Ответить
Що діється?З 57-ми запущених дронів-32 влучання,це 56,14%,більше половини.У нас не просто дзюраве ППО,воно тече по всіх швах.
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20.07.2025 11:10 Ответить
Атаковано Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.
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20.07.2025 12:33 Ответить
 
 