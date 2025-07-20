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Новини Результат роботи ППО
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РФ випустила 57 безпілотників по Україні. Збито 18 "Шахедів", зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, - Повітряні сили

Результат роботи ППО 20 липня

У ніч на 20 липня (із 20:00 19 липня) противник атакував територію України 57-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог атакував із таких напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Атаковано Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також читайте: З 24 лютого 2022 року ППО збила близько 25 тисяч "шахедів" та майже 2,5 тисячі крилатих ракет, - Повітряні сили

"За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 18 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 7 БпЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) - на 6 локаціях.

У ПС додали, що ворожа атака триває – нова хвиля "шахедів" прямує з північно-східного напрямку.

Читайте: Генерал Бундесверу Фройдінг закликав посилювати ППО України: РФ готується запускати до 2000 дронів одночасно

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обстріл (29947) ППО (3406) Повітряні сили (2869)


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Шмигаль, з умеровим та Оманськими і ларьочником, стефанчуками, аброхамієм, ну дуже зхвильовані, навіть, запарену Мівіну, не можуть їсти?!?!
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20.07.2025 09:56 Відповісти
Багато влучань й дуже мало збитих дронів… для такої кількості, зенітні дрони вже втрачають свою ефективність?
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20.07.2025 10:03 Відповісти
Кацапам і пів сотні вистачає запускати, якщо тридцять два влучає. П#здець.... Де ж та наша супер зброя? Один суцільний п#здьож....
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20.07.2025 10:15 Відповісти
Зрада, знов зрада.
Багато влучань та мало збили, тому що били по прифронтовим районам.
Ти аважаєш шо доцільно суперзброю та мобільні групи прямо на нулі ставити?
Шахедів нищать коли вони вже залетіли вглиб території, тоді і відсоток збиття 90
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20.07.2025 10:39 Відповісти
На росіі слово прєдатєльство, чи ізмєна звучить лише стосовно України та українців.
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20.07.2025 11:08 Відповісти
32 це дохера... На жаль...
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20.07.2025 11:04 Відповісти
Що діється?З 57-ми запущених дронів-32 влучання,це 56,14%,більше половини.У нас не просто дзюраве ППО,воно тече по всіх швах.
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20.07.2025 11:10 Відповісти
 
 