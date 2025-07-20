РФ випустила 57 безпілотників по Україні. Збито 18 "Шахедів", зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 20 липня (із 20:00 19 липня) противник атакував територію України 57-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог атакував із таких напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.



Атаковано Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.



Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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"За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 18 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 7 БпЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) - на 6 локаціях.



У ПС додали, що ворожа атака триває – нова хвиля "шахедів" прямує з північно-східного напрямку.

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