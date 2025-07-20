РФ випустила 57 безпілотників по Україні. Збито 18 "Шахедів", зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, - Повітряні сили
У ніч на 20 липня (із 20:00 19 липня) противник атакував територію України 57-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог атакував із таких напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Атаковано Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 18 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 7 БпЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) - на 6 локаціях.
У ПС додали, що ворожа атака триває – нова хвиля "шахедів" прямує з північно-східного напрямку.
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Багато влучань та мало збили, тому що били по прифронтовим районам.
Ти аважаєш шо доцільно суперзброю та мобільні групи прямо на нулі ставити?
Шахедів нищать коли вони вже залетіли вглиб території, тоді і відсоток збиття 90