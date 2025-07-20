Свириденко анонсировала несколько решений правительства: мораторий на проверки бизнеса, производство оружия и проект восстановления

Премьер-министр Юлия Свириденко рассказала о приоритетах Кабмина, которые будут реализовывать со следующей недели.

Об этом она рассказала в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сразу взяли высокий темп. Провела первое заседание правительства, серию встреч с ключевыми министрами - сформировали первые приоритеты", - заявила Свириденко.

Мораторий на проверки бизнеса

"Правительство вместе с силовыми структурами и при координации СНБО готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы. Планируется годовой мораторий на проверки. Этот вопрос уже обсужден с президентом Владимиром Зеленским - его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, которые выгодны белому бизнесу", - рассказала премьер.

Также она рассказала, что начался аудит уголовных дел против бизнеса. По словам Свириденко, приоритет - закрыть безосновательные производства, блокирующие предпринимательскую деятельность. Новые дела будут санкционировать только Генпрокурор или руководители областного и районного уровня.

"Параллельно будут ограничены проверки налоговой и таможни. Также мы усилим контроль за законностью следственных действий. Проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту. Мы готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов РФ", - отметила Свириденко.

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Производство оружия

Второй приоритет - это собственное производство оружия.

"На следующей неделе планируем запустить гранты на производство боеприпасов и взрывчатых веществ. Это - поддержка оборонной промышленности и локализация критических производств. Детали уже после решения правительства", - сказала глава Кабмина.

Она отметила, что проект координируют министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр обороны Денис Шмыгаль.

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Восстановление

"Запускаем экспериментальный проект "Проектируй и строй". Он позволит быстрее строить или восстанавливать жилье, больницы, школы и другую важную инфраструктуру. Меняется сам подход к строительству: государство проводит тендеры не на проектирование, а на полную реализацию объекта - "под ключ". Это европейская практика, известная как Design-build, такой подход давно применяется в ЕС как эффективный механизм", - рассказала Свириденко.

Она добавила, что подрядчик будет брать на себя ответственность и за разработку проектной документации, и за выполнение строительных работ.

"Проект продлится 2 года - на контроле у министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы и его команды, а также Агентства восстановления", - говорится в заявлении главы правительства.

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