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Новости Производство оружия Проверки бизнеса
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Свириденко анонсировала несколько решений правительства: мораторий на проверки бизнеса, производство оружия и проект восстановления

Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко рассказала о приоритетах Кабмина, которые будут реализовывать со следующей недели.

Об этом она рассказала в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сразу взяли высокий темп. Провела первое заседание правительства, серию встреч с ключевыми министрами - сформировали первые приоритеты", - заявила Свириденко.

Мораторий на проверки бизнеса

"Правительство вместе с силовыми структурами и при координации СНБО готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы. Планируется годовой мораторий на проверки. Этот вопрос уже обсужден с президентом Владимиром Зеленским - его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, которые выгодны белому бизнесу", - рассказала премьер.

Также она рассказала, что начался аудит уголовных дел против бизнеса. По словам Свириденко, приоритет - закрыть безосновательные производства, блокирующие предпринимательскую деятельность. Новые дела будут санкционировать только Генпрокурор или руководители областного и районного уровня.

"Параллельно будут ограничены проверки налоговой и таможни. Также мы усилим контроль за законностью следственных действий. Проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту. Мы готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов РФ", - отметила Свириденко.

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Производство оружия

Второй приоритет - это собственное производство оружия.

"На следующей неделе планируем запустить гранты на производство боеприпасов и взрывчатых веществ. Это - поддержка оборонной промышленности и локализация критических производств. Детали уже после решения правительства", - сказала глава Кабмина.

Она отметила, что проект координируют министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр обороны Денис Шмыгаль.

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Восстановление

"Запускаем экспериментальный проект "Проектируй и строй". Он позволит быстрее строить или восстанавливать жилье, больницы, школы и другую важную инфраструктуру. Меняется сам подход к строительству: государство проводит тендеры не на проектирование, а на полную реализацию объекта - "под ключ". Это европейская практика, известная как Design-build, такой подход давно применяется в ЕС как эффективный механизм", - рассказала Свириденко.

Она добавила, что подрядчик будет брать на себя ответственность и за разработку проектной документации, и за выполнение строительных работ.

"Проект продлится 2 года - на контроле у министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы и его команды, а также Агентства восстановления", - говорится в заявлении главы правительства.

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Автор: 

бизнес (1627) Кабмин (14075) оружие (10360) Свириденко Юлия (167)


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Топ комментарии
+10
Хтось їм ще вірить?
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20.07.2025 21:01 Ответить
+8
Я їм не вірив ще до виборів. Мораторій на перевірку бізнесу? Це на всіх бізнесменів ввести привентивнів санкції? А приоритет виготовлення зброї я бачу майже кожного дня в Миколаївській області, де зелена мафія зрізає відмінний шар асфальту і кладе новий "потужний", використовуючи новенькі машини і будівельну техніку. А на "передку" немає чим рити окопи. В уряді Зе нічого не змівнилося, керує ним як і керував "профі" Зе, так і буде продовжувати це робити.
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20.07.2025 21:09 Ответить
+5
І на виробництво зброї теж мораторій?
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20.07.2025 21:07 Ответить
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Хтось їм ще вірить?
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20.07.2025 21:01 Ответить
Я їм не вірив ще до виборів. Мораторій на перевірку бізнесу? Це на всіх бізнесменів ввести привентивнів санкції? А приоритет виготовлення зброї я бачу майже кожного дня в Миколаївській області, де зелена мафія зрізає відмінний шар асфальту і кладе новий "потужний", використовуючи новенькі машини і будівельну техніку. А на "передку" немає чим рити окопи. В уряді Зе нічого не змівнилося, керує ним як і керував "профі" Зе, так і буде продовжувати це робити.
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20.07.2025 21:09 Ответить
Ä в Києві теж саме за 2 роки двічі повністю переробили проспект на Оболоні замість смуги заїзду на Північний міст зробили клумбу знищили цілий острів навели туди ДВА! мости.. На нікому крім ворюг непотрібний острів. А на зброю скидайтесь пенсіонери та з мінімальної зарплати. Сіль вже несолона вже розворували все. І саме х йло путен тримає цю систему пограбування.
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20.07.2025 21:28 Ответить
а як же ті хто за них голосували і ще раз проголосуют. часом дурість і віра наших людей в брехунів не мае меж
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20.07.2025 21:39 Ответить
Зелені ************ на зарплаті Дєрьмака кекунькають, що люди дивуються окулярам Свириденки за 20 кусків. Звичайно, Юля Лампочка настільки талановита, що отримує мільйони за лекції в Мілованова, і може це собі дозволити.
А от що можуть собі дозволити пенсіонери за мінімальну пенсію, ВПО безхатьки або поранені військові поза штатом з подачкою 800 грн на місяць, при шаленій інфляції?
При Зебілі піввареника, яким лякали за Порошенка, стали реальністю
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20.07.2025 21:49 Ответить
💰У 2024 році Свириденко задекларувала понад 3,1 млн грн гонорарів за викладання в Київській школі економіки. Це втричі більше, ніж два роки тому, і вдвічі більше за її річну зарплату в Кабміні.

Свириденко пояснює: читає лекції, консультує студентів, готує програми - все у позаробочий час. Формально - все законно. Але ж не в часі суть.

🏫KSE - це не просто приватна школа. Її громадська структура - «Інститут KSE» - регулярно отримує фінансування з міжнародних проєктів, де Мінекономіки Свириденко виступає замовником. Іншими словами, міністерство замовляє, структура, пов'язана з викладачкою-міністеркою - виконує.

Президент KSE Тимофій Милованов визнав, що сам був здивований сумою гонорарів, але додав: внутрішні правила школи дозволяють платити запрошеним професорам як «Нобелівським лауреатам». Навіть якщо ці професори водночас - чинні міністри.

Формального конфлікту інтересів, звісно, немає. Але і формальність - не завжди показник етики.

Паралельно - другий сюжет. 30 квітня 2025 року Свириденко підписала угоду зі США щодо доступу до українських надр. Угода готувалась поспіхом, за зачиненими дверима, без належного публічного обговорення. Навіть Financial Times писала про «перешкоди в останню мить».

Критики вказують: документ дає американським структурам занадто широкі повноваження щодо користування українськими ресурсами. І готувався він, м'яко кажучи, не на основі широкого консенсусу.
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20.07.2025 21:50 Ответить
А широкого консенсусу і бути не може, краще нехай американці розподіляють дохід від надр 50/50, ніж наші найрідніші олігархи , які пожиттєво не звикли платити податки.
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20.07.2025 22:32 Ответить
Маємо премʼєр-міністра, яка призначена на посаду, перебуваючи в процесі антикорупційної перевірки НАЗК на предмет конфлікту інтересів.

Три (!!!) місяці триває і ніяк не закінчиться перевірка, чи був конфлікт інтересів у Свириденко
( https://t.me/zakrytazona/2274 ) на посаді міністра економіки. В чому причина?

За декларацією, у 2023 році Свириденко отримала від Київської Школи Економіки 815 тисяч гривень за викладання на посаді associate professor. У 2024 - вже 3,1 мільйона гривень. При цьому вона у 2023 підписала подання на Кабмін про призначення президента КШЕ Тимофія Милованова членом Наглядової Ради Укроборонпрома. Уряд кандидатуру затвердив, в тому числі, голосуванням Свириденко.

У квітні я направив звернення до НАЗК щодо перевірки цієї історії на наявність конфлікту інтересів. ( https://t.me/zakrytazona/2285 ) Там досі не можуть визначитися. Проте, це не завадило затвердженню нової прем'єр-міністра на посаді.

Щось мені підказує, що боротьба з корупцією в цьому уряді буде ще та…


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20.07.2025 22:38 Ответить
І на виробництво зброї теж мораторій?
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20.07.2025 21:07 Ответить
Мораторій на виробництво зброї? Цензор! Невже не можна писати ясніше?
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20.07.2025 21:08 Ответить
Та цитують же ж мабуть...
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20.07.2025 21:13 Ответить
PS: це вони обіцяють менше красти?
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20.07.2025 21:10 Ответить
Ні, будуть прискореними темпами красти..
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20.07.2025 21:16 Ответить
вже все покрали хіба шо ще повітря будуть красти.
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20.07.2025 21:29 Ответить
Якщо ці курви так захоботились, то скоріш за все фонд держмайна нарив щось цікаве на прихватизацію..бо була стаття, що перелік держмайна на приватизацію складають, а тут ще гранти на виробництво власної зброї..може оті заводи ВПК, які зараз у власності держави, але використовуються не за призначенням, пустять з молотка - свої люди викуплять, а потім ті люди ще й гранти отримають на виготовлення зброї..
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20.07.2025 22:05 Ответить
Головне,що податкову і митницю не перевірятимуть,адже там найбільші потоки,і найбільше крадуть.Хороший початок.
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20.07.2025 21:13 Ответить
запорізькі марченки знов нагріють свої загребущі руки.
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20.07.2025 21:17 Ответить
Текст завіренний Єрмаком - переданий для ознайомлення його двом ПРиближеним регіональноянуковичевськм менеджерам - Умєрову та ШмігалЮ(ляааааа!!!) Свіріденко своя в доску... ПРо усі офшорні наповнення сундуків вона курсє!
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20.07.2025 21:18 Ответить
Поживемо - побачимо.
Але мені щось здається, що Свириденко - це не прем'ер-міністр України, це представник Госдепа США в Уряді України.
І я з цим згоден. Хай вже Штати забирають Україну під свою опіку. Ладу точно буде більше.
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20.07.2025 21:20 Ответить
Українські спецслужби завдали потужного удару по глибинній логістиці Росії: в Нижегородській області підірвано залізничний склад, який перевозив небезпечні хімікати для потреб російської оборонки. Ретельно приховують інформацію про інцидент. За даними українського видання "Телеграф",20-го липня, мова може йти про спецоперацію, спрямовану на виведення з ладу для вибухівки.
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20.07.2025 21:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jIXA69gR744
саме про цю спецоперацію у рашці
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20.07.2025 21:26 Ответить
так вже процес іде. Знищують як індіанців.
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20.07.2025 21:30 Ответить
Може бути й таке - внєдрєнієм була вірна служба Єрмаку? Як й робота Малюка на видимість "что ізволітє" у зЄ? Як й з Будановим... ПОМРІЄМО!!! Що наші специ найхитріші!!!Й результат "наліцо"?
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20.07.2025 21:32 Ответить
Вони вже в цьому році обілєтили!
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20.07.2025 21:23 Ответить
Пані Свириденко не хоче посилити покарання за корупцію та колабораціонізм?
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20.07.2025 21:33 Ответить
так она с той же матки вывалилась, других не подпускают
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20.07.2025 21:37 Ответить
Цікаво, рідний брат Свириденки слуга урода Віталій Свириденко підозрюється в державній корупції і захопленню землі, але він втік вчитися до Лондона.
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20.07.2025 21:54 Ответить
Почалася череда анонсів.ЗЕленський анонсує,красується біля "виробів,фоткається,веде зйомку відосиків.Федоров теж анонсував,доанонсувався до першого віце-прем'єра.Шмигаль з Умєровим анонсують що скоро...
Язики їм би повідсихали анонсувати,коли буде масове та масоване застосування?
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20.07.2025 21:36 Ответить
проэкт какого восстановления- целки ?
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20.07.2025 21:36 Ответить
Мільйон неперевірених підприємств
Мільйон (мільярд) вироблених зброїв
Мільйон відбудов.
Мабуть, десь так.
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20.07.2025 21:43 Ответить
Грьобаний совок
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20.07.2025 21:44 Ответить
Перевірки якості харчових продуктів теж не буде? Влада і не здогадується, яку отруту пакують навіть в зелені пакети для військових?
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20.07.2025 21:53 Ответить
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20.07.2025 22:02 Ответить
Я знаю цю жіночку, це правда, вона вже багато років стриже хохлів. На жаль, багато з них пострижені намертво, хоча заради справедливості частина з них завдяки їй зараз живе своє найкраще життя.
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20.07.2025 22:13 Ответить
Шооооо опЯть?
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20.07.2025 22:07 Ответить
А чому би ні, зЄ також в окулярам, буцім розумний
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20.07.2025 22:16 Ответить
анонсувала
кіздіть в інтересаж єрмака
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20.07.2025 22:21 Ответить
Закрити безпідставні кримінальні провадження? Що, просто закрити і все? А що з тими, хто їх розпочинав? Що з прокурорами, які процесуально керували безпідставними провадженнями? Чи вони всі інваліди і чипати їх неможна?
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20.07.2025 22:27 Ответить
Ну а як-же, спочатку всі показують себе в попу реформатора.
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20.07.2025 22:29 Ответить
 
 