Свириденко анонсировала несколько решений правительства: мораторий на проверки бизнеса, производство оружия и проект восстановления
Премьер-министр Юлия Свириденко рассказала о приоритетах Кабмина, которые будут реализовывать со следующей недели.
Об этом она рассказала в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы сразу взяли высокий темп. Провела первое заседание правительства, серию встреч с ключевыми министрами - сформировали первые приоритеты", - заявила Свириденко.
Мораторий на проверки бизнеса
"Правительство вместе с силовыми структурами и при координации СНБО готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы. Планируется годовой мораторий на проверки. Этот вопрос уже обсужден с президентом Владимиром Зеленским - его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, которые выгодны белому бизнесу", - рассказала премьер.
Также она рассказала, что начался аудит уголовных дел против бизнеса. По словам Свириденко, приоритет - закрыть безосновательные производства, блокирующие предпринимательскую деятельность. Новые дела будут санкционировать только Генпрокурор или руководители областного и районного уровня.
"Параллельно будут ограничены проверки налоговой и таможни. Также мы усилим контроль за законностью следственных действий. Проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту. Мы готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов РФ", - отметила Свириденко.
Производство оружия
Второй приоритет - это собственное производство оружия.
"На следующей неделе планируем запустить гранты на производство боеприпасов и взрывчатых веществ. Это - поддержка оборонной промышленности и локализация критических производств. Детали уже после решения правительства", - сказала глава Кабмина.
Она отметила, что проект координируют министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр обороны Денис Шмыгаль.
Восстановление
"Запускаем экспериментальный проект "Проектируй и строй". Он позволит быстрее строить или восстанавливать жилье, больницы, школы и другую важную инфраструктуру. Меняется сам подход к строительству: государство проводит тендеры не на проектирование, а на полную реализацию объекта - "под ключ". Это европейская практика, известная как Design-build, такой подход давно применяется в ЕС как эффективный механизм", - рассказала Свириденко.
Она добавила, что подрядчик будет брать на себя ответственность и за разработку проектной документации, и за выполнение строительных работ.
"Проект продлится 2 года - на контроле у министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы и его команды, а также Агентства восстановления", - говорится в заявлении главы правительства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А от що можуть собі дозволити пенсіонери за мінімальну пенсію, ВПО безхатьки або поранені військові поза штатом з подачкою 800 грн на місяць, при шаленій інфляції?
При Зебілі піввареника, яким лякали за Порошенка, стали реальністю
Свириденко пояснює: читає лекції, консультує студентів, готує програми - все у позаробочий час. Формально - все законно. Але ж не в часі суть.
🏫KSE - це не просто приватна школа. Її громадська структура - «Інститут KSE» - регулярно отримує фінансування з міжнародних проєктів, де Мінекономіки Свириденко виступає замовником. Іншими словами, міністерство замовляє, структура, пов'язана з викладачкою-міністеркою - виконує.
Президент KSE Тимофій Милованов визнав, що сам був здивований сумою гонорарів, але додав: внутрішні правила школи дозволяють платити запрошеним професорам як «Нобелівським лауреатам». Навіть якщо ці професори водночас - чинні міністри.
Формального конфлікту інтересів, звісно, немає. Але і формальність - не завжди показник етики.
Паралельно - другий сюжет. 30 квітня 2025 року Свириденко підписала угоду зі США щодо доступу до українських надр. Угода готувалась поспіхом, за зачиненими дверима, без належного публічного обговорення. Навіть Financial Times писала про «перешкоди в останню мить».
Критики вказують: документ дає американським структурам занадто широкі повноваження щодо користування українськими ресурсами. І готувався він, м'яко кажучи, не на основі широкого консенсусу.
Три (!!!) місяці триває і ніяк не закінчиться перевірка, чи був конфлікт інтересів у Свириденко
( https://t.me/zakrytazona/2274 ) на посаді міністра економіки. В чому причина?
За декларацією, у 2023 році Свириденко отримала від Київської Школи Економіки 815 тисяч гривень за викладання на посаді associate professor. У 2024 - вже 3,1 мільйона гривень. При цьому вона у 2023 підписала подання на Кабмін про призначення президента КШЕ Тимофія Милованова членом Наглядової Ради Укроборонпрома. Уряд кандидатуру затвердив, в тому числі, голосуванням Свириденко.
У квітні я направив звернення до НАЗК щодо перевірки цієї історії на наявність конфлікту інтересів. ( https://t.me/zakrytazona/2285 ) Там досі не можуть визначитися. Проте, це не завадило затвердженню нової прем'єр-міністра на посаді.
Щось мені підказує, що боротьба з корупцією в цьому уряді буде ще та…
Але мені щось здається, що Свириденко - це не прем'ер-міністр України, це представник Госдепа США в Уряді України.
І я з цим згоден. Хай вже Штати забирають Україну під свою опіку. Ладу точно буде більше.
саме про цю спецоперацію у рашці
Язики їм би повідсихали анонсувати,коли буде масове та масоване застосування?
Мільйон (мільярд) вироблених зброїв
Мільйон відбудов.
Мабуть, десь так.
кіздіть в інтересаж єрмака