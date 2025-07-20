Свириденко про перші пріоритети уряду: Мораторій на перевірки бізнесу та виробництво зброї

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла про пріоритети Кабміну, які будуть реалізовувати з наступного тижня.

Про це вона розповіла в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми одразу взяли високий темп. Провела перше засідання уряду, серію зустрічей із ключовими міністрами - сформували перші пріоритети", - заявила Свириденко.

Мораторій на перевірки бізнесу

"Уряд разом із силовими структурами та за координацією РНБО готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи. Планується річний мораторій на перевірки. Це питання вже обговорене з президентом Володимиром Зеленським — його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу", - розповіла прем'єрка.

Також вона розповіла, що розпочався аудит кримінальних справ проти бізнесу. За словами Свириденко, пріоритет - закрити безпідставні провадження, що блокують підприємницьку діяльність. Нові справи санкціонуватимуть лише Генпрокурор або керівники обласного та районного рівня.

"Паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці. Також ми посилимо контроль за законністю слідчих дій. Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів РФ", - наголосила Свириденко.

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Виробництво зброї

Другий пріоритет - це власне виробництво зброї.

"Наступного тижня плануємо запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин. Це - підтримка оборонної промисловості та локалізація критичних виробництв. Деталі вже після рішення Уряду", - сказала очільниця Кабміну.

Вона зазначила, що проєкт координують міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр оборони Денис Шмигаль.

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Відбудова

"Запускаємо експериментальний проєкт "Проектуй і будуй". Він дозволить швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру. Змінюється сам підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта - "під ключ". Це європейська практика, відома як Design–build, такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм", - розповіла Свириденко.

Вона додала, що підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт.

"Проєкт триватиме 2 роки - на контролі в міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби та його команди, а також Агентства відновлення", - йдеться у заяві глави уряду.

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