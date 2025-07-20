С начала суток на фронте произошло 122 боестолкновения, - Генштаб

В общей сложности, с начала этих суток произошло 122 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Сегодня российские захватчики нанесли два ракетных удара, применив 5 ракет, 53 авиационных ударов, сбросив при этом 71 управляемую бомбу. Кроме этого привлекли для поражения 1427 дронов-камикадзе и осуществили 4327 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 18 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых пять продолжаются до сих пор. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 12 управляемых бомб, совершил 229 артиллерийских обстрелов.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое, Кутьковка и Старица.

На Купянском направлении враг совершил четыре наступательные действия в районе Кондрашовки, Зеленого Гая и в направлении Купянска, одно боестолкновение еще продолжается.

Читайте: С начала суток на фронте произошло 56 боестолкновений, наибольшая активность врага - на Покровском и Новопавловском направлениях,- Генштаб

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении Силы обороны уже отражали 17 штурмов противника в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Новый Мир, Редкодуб, Шандриголово, Торское и в направлении Серебрянки, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Сиверском направлении враг шесть раз атаковал в районах Выемки, Верхнекаменского, Федоровки и Григорьевки, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

С начала суток на Краматорском направлении враг один раз атаковал в направлении Предтечино.

Также читайте: Силы обороны отбили 50 штурмов на Покровском направлении, враг давит возле Часова Яра и Торецка, - Генштаб. КАРТЫ

На Торецком направлении сегодня произошло восемь боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дилиевки, Щербиновки, Русина Яра, Торецка и в направлении Катериновки, две атаки еще продолжаются.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 36 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка и в направлении Покровска, Мирнограда. Наши защитники отбили 34 штурмов, еще два боестолкновения продолжается до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 209 оккупантов, из которых 130 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две единицы автомобильной техники, пять мотоциклов, три пушки, 14 беспилотных летательных аппаратов, три антенны управления БПЛА, два пункта управления БПЛА, также повреждены три единицы автомобильной техники, две пушки и две антенны управления БПЛА российских оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты используют лестницы, чтобы переправляться через противотанковые рвы в направлении Яблоневки и Александро-Калинового, - ОТГ "Луганськ"

Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Ялта, Мирное, Толстой, Воскресенка, Малиевка, Зеленое Поле, Темировка и Новополье. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по населенным пунктам Плавни и Приморское.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение, кроме того, враг нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Отрадокаменке.

Смотрите: Младший сержант 57-й бригады 71 сутки сдерживал врага под Волчанском. ВИДЕО

Сегодня нужно отметить воинов 1-й отдельной бригады территориальной обороны им. Ивана Богуна и 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.