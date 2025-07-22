На фронте зафиксировано 75 боестолкновений, 40 из них - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 75 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
Враг с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Клюсы Черниговской области; Братеница, Прогресс, Миропольское, Украинское, Поповка Сумской области; также авиаударам подверглись Ястребиное и Графское Сумской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили пять атак захватчиков, еще один бой продолжается. Также враг нанес семь авиационных ударов, применив при этом 14 управляемых авиабомб, и совершил 148 обстрелов, один из которых - из реактивной системы залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении продолжается бой в районе Западного.
На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Голубовки и Степной Новоселовки. Силы обороны успешно отбили вражескую атаку, еще одно боестолкновение продолжается.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении украинские защитники отбили девять наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Грековка, Колодези, Зеленая Долина, Мирное и Ямполовка, три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Торецком направлении захватчики семь раз шли вперед на позиции наших подразделений в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русина Яра.
На Покровском направлении в течение дня противник 40 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Дачное и Алексеевка. Шесть столкновений продолжаются до сих пор.
На Новопавловском направлении агрессор дважды атаковал в районе населенного пункта Воскресенка.
Боевые действия на юге
На Приднепровском направлении пять попыток противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.
На других направлениях существенных изменений в обстановке, в настоящее время, не произошло.
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