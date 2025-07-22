На фронті зафіксовано 75 боєзіткнень, 40 з них - на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 75 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на півночі

Ворог з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Клюси Чернігівської області; Братениця, Прогрес, Миропільське, Українське, Попівка Сумської області; також авіаударів зазнали Яструбине та Графське Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили п’ять атак загарбників, ще один бій триває. Також ворог завдав семи авіаційних ударів, застосувавши при цьому 14 керованих авіабомб, та здійснив 148 обстрілів, один із яких – із реактивної системи залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку триває бій в районі Западного.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до наших позицій у районах Голубівки та Степової Новоселівки. Сили оборони успішно відбили ворожу атаку, ще одне боєзіткнення триває.

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Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку українські захисники відбили дев’ять наступальних дій загарбницької армії у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зелена Долина, Мирне та Ямполівка, три боєзіткнення досі тривають.

На Торецькому напрямку загарбники сім разів йшли вперед на позиції наших підрозділів в районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

На Покровському напрямку протягом дня противник 40 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Дачне та Олексіївка. Шість зіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор двічі атакував у районі населеного пункту Воскресенка.

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Бойові дії на півдні

На Придніпровському напрямку п’ять спроб противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці, на даний час, не відбулося.