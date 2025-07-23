Крупнейший НПЗ Индии начал искать замену российской нефти. Ранее Россия обеспечивала половину поставок, - Bloomberg

Индийская компания Reliance Industries Ltd. после того, как Европейский Союз объявил о новых санкциях против России, начала искать замену российской нефти.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, Reliance приобрела сырую премиальную нефть сорта Murban из Абу-Даби. Это редкий случай, ведь этот частный НПЗ обычно покупает значительно более дешевую российскую нефть марки Urals и более тяжелые сорта ближневосточного происхождения.

Кроме того, по словам источников, компания ищет пути диверсификации закупок нефти при том, что Россия является крупнейшим поставщиком сырья для конгломерата в этом году.

По данным отслеживания судов, собранных Kpler, Россия с начала года обеспечила почти половину нефти для Reliance. Около пятой части нефтепродуктов компании было продано в Европу.

Как отмечает издание, хотя еще рано говорить о том, резко ли Reliance отойдет от России, трейдеры говорят, что есть некоторые начальные признаки того, что компания ищет альтернативы из таких мест, как Ближний Восток. Однако, добавили они, непонятно, как мега-нефтеперерабатывающий завод будет получать около 600 тыс. баррелей сырой нефти в день от других производителей и по какой цене.

Как сообщалось, Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) на внеочередном заседании утром в пятницу, 18 июля, согласовал 18 пакет санкций Европейского Союза против России.

В одобренный странами ЕС пакет санкций против России вошли меры, которые должны нанести дополнительный удар по российской нефтяной промышленности, а также по финансовому сектору.

В частности, ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, изготовленных из российской нефти. Впрочем, в понедельник стало известно, что этот запрет вступит в силу только с 21 января 2026 года и не будет распространяться на импорт нефтепродуктов из Норвегии, Великобритании, США, Канады и Швейцарии.

22 июля стало известно, что нефтетанкер Talara, зафрахтованный BP, вышел из индийского порта Вадинар не загруженным после того, как Евросоюз ввел санкции против НПЗ Nayara Energy, совладельцем которого является крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть".

До того сообщалось, что план российского энергетического гиганта "Роснефть" продать свою долю в индийской компании Nayara Energy Ltd. может быть заблокирован новыми санкциями со стороны Европейского Союза.