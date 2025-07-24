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Новости Атака беспилотников на Одессу
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Одессу атакуют российские беспилотники, - мэр

шахеди

В ночь на 24 июля россияне атакуют Одессу ударными беспилотниками.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы!" - написал он.

Напомним вечером 23 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте: Рашисты атаковали пожарно-спасательную часть в Одессе. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3988) Одесса (7991) Одесская область (3743) Одесский район (248) война в Украине (5328)


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А Труханов где? На пенсии внуков нянчит?
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24.07.2025 03:04 Ответить
Наводить ішакеди..
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24.07.2025 05:09 Ответить
Начебто Терехов був мером в Харкові?
Коли його перевели Одесу?
Ігор Олександрович Терехов - мер Харкова , а хто цей Геннадій Терехов?
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24.07.2025 08:48 Ответить
 
 