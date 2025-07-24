Одессу атакуют российские беспилотники, - мэр
В ночь на 24 июля россияне атакуют Одессу ударными беспилотниками.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В городе слышны взрывы!" - написал он.
Напомним вечером 23 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
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Коли його перевели Одесу?
Ігор Олександрович Терехов - мер Харкова , а хто цей Геннадій Терехов?