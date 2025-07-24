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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Одесу атакують російські безпілотники, - мер

шахеди

В ніч на 24 липня росіяни атакують Одесу ударними безпілотниками.

Про це повідомив мер міста Геннадій Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибухи!" - написав він.

Нагадаємо ввечері 23 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Читайте: Рашисти атакували пожежно-рятувальну частину в Одесі. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4582) Одеса (5576) Одеська область (3398) Одеський район (257) війна в Україні (5365)


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А Труханов где? На пенсии внуков нянчит?
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24.07.2025 03:04 Відповісти
 
 