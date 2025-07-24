Одесу атакують російські безпілотники, - мер
В ніч на 24 липня росіяни атакують Одесу ударними безпілотниками.
Про це повідомив мер міста Геннадій Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"В місті чутно вибухи!" - написав він.
Нагадаємо ввечері 23 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
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Desar
показати весь коментар24.07.2025 03:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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