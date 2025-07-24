В ЕС снова призвали Китай не поддерживать ВПК России
Во время саммита ЕС-Китай лидеры Евросоюза призвали Пекин не оказывать никакой помощи российскому военно-промышленному комплексу.
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.
"ЕС повторил свои призывы к Китаю не оказывать никакой материальной поддержки, которая бы поддерживала военно-промышленную базу России. ЕС призвал Китай использовать свое влияние для поддержки справедливого и прочного мира в Украине, основанного на принципах Устава ООН", - говорится в сообщении.
В Евросоюзе также отметили, что поставки северокорейских войск и оружия для поддержки войны РФ против Украины "создает значительные риски для безопасности в Европе и в Восточной Азии".
Также там заявили, что агрессия РФ является "не только экзистенциальной угрозой для Украины, но и для глобальной безопасности".
Ранее в Китае заявили, что другие страны не должны оказывать влияние на его отношения с Россией, поскольку их сотрудничество не направлено против третьих сторон.
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Дрони, що летять по нам, мають китайські двигуни (і не тільки).
Двигуни L-550E для іжевських "гарпій" остачає китайська Xiamen Limbach
На БПЛА «гербера» і "ЦБТС" - двотактний двоциліндровий двигун DLE-60, на БПЛА «пародія» - двотактний двоциліндровий двигун DLE55RE - обидва виробляються Haoxiang Technology Co.
На баражуючому ********** V2U з оптико-електронною системою кореляційного розпізнавання цілей встановлений езщітковий двигун виробництва Shanghai Dualsky Models Co.
На КР S8000 "Бандероль" встановлений ТРД SW800Pro-A95 виробниццтва китайської Swiwin.
чайна русі бхай-бхай.
китай продає кацапам стіралкі та холодильники, по повній ціні.
а, те що ті істоти, з них виколупують двіжки та процесори, то що ж....
краще розкажіть скільки нафти та газу досі купується європою у лаптєногіх?
як танкери шастають по балтиці?
як комплектуючі виявляють в дронах, що вбивають українців?
ну, зате добре відпочили, наїлися і ожиріли мізками.
А він не думав, знизити податки тим, хто поверне виробництво в Сполучені штати, чи якісь інші преференції компаніям, які повертають виорбництво в країну? В будть-якому випадку, це мали б прорахувати професіонали в економіці.