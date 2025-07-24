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Новости Отношения РФ и Китая
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В ЕС снова призвали Китай не поддерживать ВПК России

ЕС призвал Китай не оказывать поддержку России

Во время саммита ЕС-Китай лидеры Евросоюза призвали Пекин не оказывать никакой помощи российскому военно-промышленному комплексу.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС повторил свои призывы к Китаю не оказывать никакой материальной поддержки, которая бы поддерживала военно-промышленную базу России. ЕС призвал Китай использовать свое влияние для поддержки справедливого и прочного мира в Украине, основанного на принципах Устава ООН", - говорится в сообщении.

В Евросоюзе также отметили, что поставки северокорейских войск и оружия для поддержки войны РФ против Украины "создает значительные риски для безопасности в Европе и в Восточной Азии".

Также там заявили, что агрессия РФ является "не только экзистенциальной угрозой для Украины, но и для глобальной безопасности".

Ранее в Китае заявили, что другие страны не должны оказывать влияние на его отношения с Россией, поскольку их сотрудничество не направлено против третьих сторон.

Читайте: Китай должен повлиять на РФ, чтобы та уважала Устав ООН и остановила свою военную агрессию против Украины, - Кошта

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Китай (3099) россия (96661) Евросоюз (17427) война в Украине (5328)


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Топ комментарии
+4
це як закликати алігатора не істи антілоп.
Дрони, що летять по нам, мають китайські двигуни (і не тільки).
Двигуни L-550E для іжевських "гарпій" остачає китайська Xiamen Limbach
На БПЛА «гербера» і "ЦБТС" - двотактний двоциліндровий двигун DLE-60, на БПЛА «пародія» - двотактний двоциліндровий двигун DLE55RE - обидва виробляються Haoxiang Technology Co.
На баражуючому ********** V2U з оптико-електронною системою кореляційного розпізнавання цілей встановлений езщітковий двигун виробництва Shanghai Dualsky Models Co.
На КР S8000 "Бандероль" встановлений ТРД SW800Pro-A95 виробниццтва китайської Swiwin.

чайна русі бхай-бхай.
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24.07.2025 16:08 Ответить
+2
Воюємо з росією, якій допоміг лукашенко в нападі, + Іран, + КНДР, Орбани й Фіци, Трамп зі своїми тарганами в голові. Тепер ще й Китай. Нам що, тепер бити на звук?
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24.07.2025 16:07 Ответить
+2
Закликати Китай - це як кричати щось у бурхливі хвилі. Китай розуміє тільки фінансовий примус. Почніть швиденько звертати торгівлю з ним і він вас почує, і тоді кажіть, що вам потрібно.
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24.07.2025 16:13 Ответить
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Китай, воює рашистськими руками .вбиваючи невинних українців,із ЄС І З НАТО І З США.котрі не поспішають озброїти Україну "ДО ЗУБІВ"
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24.07.2025 16:06 Ответить
Воюємо з росією, якій допоміг лукашенко в нападі, + Іран, + КНДР, Орбани й Фіци, Трамп зі своїми тарганами в голові. Тепер ще й Китай. Нам що, тепер бити на звук?
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24.07.2025 16:07 Ответить
Тапком?
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24.07.2025 16:47 Ответить
Чим доведеться... на декілька дюймів... з якоїсь фури...
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24.07.2025 16:51 Ответить
це як закликати алігатора не істи антілоп.
Дрони, що летять по нам, мають китайські двигуни (і не тільки).
Двигуни L-550E для іжевських "гарпій" остачає китайська Xiamen Limbach
На БПЛА «гербера» і "ЦБТС" - двотактний двоциліндровий двигун DLE-60, на БПЛА «пародія» - двотактний двоциліндровий двигун DLE55RE - обидва виробляються Haoxiang Technology Co.
На баражуючому ********** V2U з оптико-електронною системою кореляційного розпізнавання цілей встановлений езщітковий двигун виробництва Shanghai Dualsky Models Co.
На КР S8000 "Бандероль" встановлений ТРД SW800Pro-A95 виробниццтва китайської Swiwin.

чайна русі бхай-бхай.
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24.07.2025 16:08 Ответить
Закликати Китай - це як кричати щось у бурхливі хвилі. Китай розуміє тільки фінансовий примус. Почніть швиденько звертати торгівлю з ним і він вас почує, і тоді кажіть, що вам потрібно.
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24.07.2025 16:13 Ответить
я фігєю з тих рожевих поні європейців.
китай продає кацапам стіралкі та холодильники, по повній ціні.
а, те що ті істоти, з них виколупують двіжки та процесори, то що ж....
краще розкажіть скільки нафти та газу досі купується європою у лаптєногіх?
як танкери шастають по балтиці?
як комплектуючі виявляють в дронах, що вбивають українців?
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24.07.2025 16:18 Ответить
вовки, перестаньте їсти овець..., іжте траву, вона корисна... та її багато...
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24.07.2025 16:20 Ответить
зверніться до штатів з проханням відізвати ген всі ліцензії та технології від яких збавилися аби вберегти себе від екологічного забруднення.
ну, зате добре відпочили, наїлися і ожиріли мізками.
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24.07.2025 16:24 Ответить
От мені цікаво. Трамп намагається перенести виробництво (повернути) в США за допомогою високих тарифів.
А він не думав, знизити податки тим, хто поверне виробництво в Сполучені штати, чи якісь інші преференції компаніям, які повертають виорбництво в країну? В будть-якому випадку, це мали б прорахувати професіонали в економіці.
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24.07.2025 16:30 Ответить
Наївність просто зашкалює
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24.07.2025 17:17 Ответить
ЄС має повністю закрити доступ китайським та росіянським студентам до своїх університетів, а науковцям до участі в наукових проектах. Все що вкрали китайці опиняється в **********, А все що вкрали кацапи в Китаї, бо виробництво в ********** вже неможливе. Дурні кацапи вважають що вони воюють "за росію", але насправді вони воюють за домінування КПК на планеті і цифровий концтабір для всіх. Безумовно!, колись Китай знову стане світовою провінцією, але до того часу зможе спалити світ. Сьогодні Китай "притискається до ворога" бо ********* має ЯО. Ці "обійми" закінчаться як тільки у китайців зявляться засоби захисту і новітня зброя наступного покоління. Щороку Китай подвоює свій ядерний потенціал. Світ вже вступив в чергову гонку озброєнь, але корумповані пострадянські країни її вже програли... Планета така маленька... - тікати нікуди...
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24.07.2025 17:22 Ответить
 
 