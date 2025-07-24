В ЕС снова призвали Китай не поддерживать ВПК России

Во время саммита ЕС-Китай лидеры Евросоюза призвали Пекин не оказывать никакой помощи российскому военно-промышленному комплексу.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС повторил свои призывы к Китаю не оказывать никакой материальной поддержки, которая бы поддерживала военно-промышленную базу России. ЕС призвал Китай использовать свое влияние для поддержки справедливого и прочного мира в Украине, основанного на принципах Устава ООН", - говорится в сообщении.

В Евросоюзе также отметили, что поставки северокорейских войск и оружия для поддержки войны РФ против Украины "создает значительные риски для безопасности в Европе и в Восточной Азии".

Также там заявили, что агрессия РФ является "не только экзистенциальной угрозой для Украины, но и для глобальной безопасности".

Ранее в Китае заявили, что другие страны не должны оказывать влияние на его отношения с Россией, поскольку их сотрудничество не направлено против третьих сторон.

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