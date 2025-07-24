У ЄС знову закликали Китай не підтримувати ВПК Росії

Під час саміту ЄС-Китай лідери Євросоюзу закликали Пекін не надавати жодної допомоги російському військово-промисловому комплексу.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС повторив свої заклики до Китаю не надавати жодної матеріальної підтримки, яка б підтримувала військово-промислову базу Росії. ЄС закликав Китай використовувати свій вплив для підтримки справедливого та міцного миру в Україні, заснованого на принципах Статуту ООН", - йдеться в повідомленні.

У Євросоюзі також наголосили, що постачання північнокорейських військ та зброї для підтримки війни РФ проти України "створює значні ризики для безпеки в Європі та у Східній Азії".

Також там заявили, що агресія РФ є "не лише екзистенційною загрозою для України, а й для глобальної безпеки".

Раніше у Китаї заявили, що інші країни не повинні чинити вплив на його відносини з Росією, оскільки їхня співпраця не спрямована проти третіх сторін.

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