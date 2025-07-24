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Новини Відносини РФ та Китаю
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У ЄС знову закликали Китай не підтримувати ВПК Росії

ЄС закликав Китай не надавати підтримку Росії

Під час саміту ЄС-Китай лідери Євросоюзу закликали Пекін не надавати жодної допомоги російському військово-промисловому комплексу.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС повторив свої заклики до Китаю не надавати жодної матеріальної підтримки, яка б підтримувала військово-промислову базу Росії. ЄС закликав Китай використовувати свій вплив для підтримки справедливого та міцного миру в Україні, заснованого на принципах Статуту ООН", - йдеться в повідомленні.

У Євросоюзі також наголосили, що постачання північнокорейських військ та зброї для підтримки війни РФ проти України "створює значні ризики для безпеки в Європі та у Східній Азії".

Також там заявили, що агресія РФ є "не лише екзистенційною загрозою для України, а й для глобальної безпеки".

Раніше у Китаї заявили, що інші країни не повинні чинити вплив на його відносини з Росією, оскільки їхня співпраця не спрямована проти третіх сторін.

Читайте: Китай має вплинути на РФ, щоб та поважала Статут ООН та припинила свою військову агресію проти України, - Кошта

Автор: 

Китай (4775) росія (66826) Євросоюз (13916) війна в Україні (5365)


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Топ коментарі
+5
це як закликати алігатора не істи антілоп.
Дрони, що летять по нам, мають китайські двигуни (і не тільки).
Двигуни L-550E для іжевських "гарпій" остачає китайська Xiamen Limbach
На БПЛА «гербера» і "ЦБТС" - двотактний двоциліндровий двигун DLE-60, на БПЛА «пародія» - двотактний двоциліндровий двигун DLE55RE - обидва виробляються Haoxiang Technology Co.
На баражуючому ********** V2U з оптико-електронною системою кореляційного розпізнавання цілей встановлений езщітковий двигун виробництва Shanghai Dualsky Models Co.
На КР S8000 "Бандероль" встановлений ТРД SW800Pro-A95 виробниццтва китайської Swiwin.

чайна русі бхай-бхай.
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24.07.2025 16:08 Відповісти
+3
Воюємо з росією, якій допоміг лукашенко в нападі, + Іран, + КНДР, Орбани й Фіци, Трамп зі своїми тарганами в голові. Тепер ще й Китай. Нам що, тепер бити на звук?
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24.07.2025 16:07 Відповісти
+3
Закликати Китай - це як кричати щось у бурхливі хвилі. Китай розуміє тільки фінансовий примус. Почніть швиденько звертати торгівлю з ним і він вас почує, і тоді кажіть, що вам потрібно.
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24.07.2025 16:13 Відповісти
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Китай, воює рашистськими руками .вбиваючи невинних українців,із ЄС І З НАТО І З США.котрі не поспішають озброїти Україну "ДО ЗУБІВ"
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24.07.2025 16:06 Відповісти
Война идёт уже 11 лет, власть могла бы уже перевести всё на военные рельсы, а не надеяться на кого то. Кончно легче на народные деньги по миру путишествовать и создавать вид деятельности прося милостыню (я о зеленском)
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24.07.2025 18:05 Відповісти
Воюємо з росією, якій допоміг лукашенко в нападі, + Іран, + КНДР, Орбани й Фіци, Трамп зі своїми тарганами в голові. Тепер ще й Китай. Нам що, тепер бити на звук?
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24.07.2025 16:07 Відповісти
Тапком?
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24.07.2025 16:47 Відповісти
Чим доведеться... на декілька дюймів... з якоїсь фури...
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24.07.2025 16:51 Відповісти
С Украиной Европа и США, около 53 стран с Украиной. Кто такие иран, северная корея и прочие изгои?
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24.07.2025 18:07 Відповісти
це як закликати алігатора не істи антілоп.
Дрони, що летять по нам, мають китайські двигуни (і не тільки).
Двигуни L-550E для іжевських "гарпій" остачає китайська Xiamen Limbach
На БПЛА «гербера» і "ЦБТС" - двотактний двоциліндровий двигун DLE-60, на БПЛА «пародія» - двотактний двоциліндровий двигун DLE55RE - обидва виробляються Haoxiang Technology Co.
На баражуючому ********** V2U з оптико-електронною системою кореляційного розпізнавання цілей встановлений езщітковий двигун виробництва Shanghai Dualsky Models Co.
На КР S8000 "Бандероль" встановлений ТРД SW800Pro-A95 виробниццтва китайської Swiwin.

чайна русі бхай-бхай.
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24.07.2025 16:08 Відповісти
Закликати Китай - це як кричати щось у бурхливі хвилі. Китай розуміє тільки фінансовий примус. Почніть швиденько звертати торгівлю з ним і він вас почує, і тоді кажіть, що вам потрібно.
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24.07.2025 16:13 Відповісти
я фігєю з тих рожевих поні європейців.
китай продає кацапам стіралкі та холодильники, по повній ціні.
а, те що ті істоти, з них виколупують двіжки та процесори, то що ж....
краще розкажіть скільки нафти та газу досі купується європою у лаптєногіх?
як танкери шастають по балтиці?
як комплектуючі виявляють в дронах, що вбивають українців?
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24.07.2025 16:18 Відповісти
вовки, перестаньте їсти овець..., іжте траву, вона корисна... та її багато...
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24.07.2025 16:20 Відповісти
зверніться до штатів з проханням відізвати ген всі ліцензії та технології від яких збавилися аби вберегти себе від екологічного забруднення.
ну, зате добре відпочили, наїлися і ожиріли мізками.
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24.07.2025 16:24 Відповісти
От мені цікаво. Трамп намагається перенести виробництво (повернути) в США за допомогою високих тарифів.
А він не думав, знизити податки тим, хто поверне виробництво в Сполучені штати, чи якісь інші преференції компаніям, які повертають виорбництво в країну? В будть-якому випадку, це мали б прорахувати професіонали в економіці.
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24.07.2025 16:30 Відповісти
Да. Вы будете производить в китае и платить 500% за ввоз в США или переведёте производство назад в США (которое вывели из за дешёвой рабочеи силы в китай)?
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24.07.2025 18:10 Відповісти
Вибачте, а хто заплатить ці 500%, які будуть закладені в ціну товару, який реально потрібен США? І світовий ринок не обмежується лише США. Просто ці 500% закладуть в ціну товару і все. А там, якщо не хочете - не купляйте.
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24.07.2025 18:27 Відповісти
Наївність просто зашкалює
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24.07.2025 17:17 Відповісти
ЄС має повністю закрити доступ китайським та росіянським студентам до своїх університетів, а науковцям до участі в наукових проектах. Все що вкрали китайці опиняється в **********, А все що вкрали кацапи в Китаї, бо виробництво в ********** вже неможливе. Дурні кацапи вважають що вони воюють "за росію", але насправді вони воюють за домінування КПК на планеті і цифровий концтабір для всіх. Безумовно!, колись Китай знову стане світовою провінцією, але до того часу зможе спалити світ. Сьогодні Китай "притискається до ворога" бо ********* має ЯО. Ці "обійми" закінчаться як тільки у китайців зявляться засоби захисту і новітня зброя наступного покоління. Щороку Китай подвоює свій ядерний потенціал. Світ вже вступив в чергову гонку озброєнь, але корумповані пострадянські країни її вже програли... Планета така маленька... - тікати нікуди...
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24.07.2025 17:22 Відповісти
В Украине обучается 10 735 студентов из Китая. Это самая большая группа иностранных студентов в украинских вузах. Всего же в украинских университетах учатся более 27 тысяч иностранных студентов, по данным Министерства образования и науки Украины.

Может быть надо начать с себя?
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24.07.2025 18:34 Відповісти
 
 