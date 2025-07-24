У ЄС знову закликали Китай не підтримувати ВПК Росії
Під час саміту ЄС-Китай лідери Євросоюзу закликали Пекін не надавати жодної допомоги російському військово-промисловому комплексу.
Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.
"ЄС повторив свої заклики до Китаю не надавати жодної матеріальної підтримки, яка б підтримувала військово-промислову базу Росії. ЄС закликав Китай використовувати свій вплив для підтримки справедливого та міцного миру в Україні, заснованого на принципах Статуту ООН", - йдеться в повідомленні.
У Євросоюзі також наголосили, що постачання північнокорейських військ та зброї для підтримки війни РФ проти України "створює значні ризики для безпеки в Європі та у Східній Азії".
Також там заявили, що агресія РФ є "не лише екзистенційною загрозою для України, а й для глобальної безпеки".
Раніше у Китаї заявили, що інші країни не повинні чинити вплив на його відносини з Росією, оскільки їхня співпраця не спрямована проти третіх сторін.
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Дрони, що летять по нам, мають китайські двигуни (і не тільки).
Двигуни L-550E для іжевських "гарпій" остачає китайська Xiamen Limbach
На БПЛА «гербера» і "ЦБТС" - двотактний двоциліндровий двигун DLE-60, на БПЛА «пародія» - двотактний двоциліндровий двигун DLE55RE - обидва виробляються Haoxiang Technology Co.
На баражуючому ********** V2U з оптико-електронною системою кореляційного розпізнавання цілей встановлений езщітковий двигун виробництва Shanghai Dualsky Models Co.
На КР S8000 "Бандероль" встановлений ТРД SW800Pro-A95 виробниццтва китайської Swiwin.
чайна русі бхай-бхай.
китай продає кацапам стіралкі та холодильники, по повній ціні.
а, те що ті істоти, з них виколупують двіжки та процесори, то що ж....
краще розкажіть скільки нафти та газу досі купується європою у лаптєногіх?
як танкери шастають по балтиці?
як комплектуючі виявляють в дронах, що вбивають українців?
ну, зате добре відпочили, наїлися і ожиріли мізками.
А він не думав, знизити податки тим, хто поверне виробництво в Сполучені штати, чи якісь інші преференції компаніям, які повертають виорбництво в країну? В будть-якому випадку, це мали б прорахувати професіонали в економіці.
Может быть надо начать с себя?