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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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"Слуга произвола", "Русня убивает – власть добивает": с какими плакатами выходили украинцы в городах против закона о НАБУ и САП. ФОТОРЕПОРТАЖ

22 и 23 июля в ряде украинских городов прошли акции протеста против подписанного закона №12414 о ликвидации независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП. На улицы выходили украинцы с разными плакатами - позициями относительно решения руководства.

Цензор.НЕТ собрал подборку самых метких надписей граждан Украины - саркастических, острых, правдивых.

(Источники фото: "Громадське", "Радио Свобода", "Телеграф", открытые источники).

Так, 23 июля в Киеве акция проходила возле театра имени Ивана Франко, туда пришли сотни людей.

Акция протеста в Киеве
Акция протеста в Киеве

Горожане пели гимн Украины, скандировали "Руки прочь от НАБУ и САП" и "Власть это народ!".

Демонстрировать свою публичную позицию против закона № 12414 выходили не только в столице.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы все видим": акция протеста в Киеве против закона №12414 собрала тысячи людей. ФОТОрепортаж

Акции проходили почти во всех городах Украины, в частности, в Харькове, Черновцах, Чернигове, Житомире, Ивано-Франковске, Сумах и тому подобное. Некоторые украинцы выходили со своими любимцами.

Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев

Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцевАкции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев

Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцевАкции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев


Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев


Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцевАкции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцевАкции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев

Также тысячи украинцев выходили на протест в центре Львова. Люди выкрикивали "Руки прочь от НАБУ и САП", а также "Позор" и "Украина превыше всего".

На акции можно было увидеть плакаты "Слуга произвола", "Зенукович", "Верховная Рада", "Коррупция боится независимости" и "Враги Украины - Россия и коррупция".

Также читайте: В Раде зарегистрировали законопроект, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП

Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев

За границу также выходили граждане Украины. Например, в Праге (Чехия).

Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев

Военнослужащие, которые защищают свою Родину на передовой, также высказались против закона о НАБУ и САП и поддерживали. Некоторые ветераны войны или бойцы, которые проходят реабилитацию, выходили на улицы своих городов вместе с гражданскими.

Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев
Акции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцевАкции протеста из-за закона о НАБУ и САП: позиции украинцев


акция (2435) НАБУ (4400) протест (5879) украинцы (3888) САП (2209)


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Топ комментарии
+12
Жіночці з плакатом - вова, с@ка респект!! І псюні з плакатом теж))
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24.07.2025 19:11 Ответить
+11
які молодці ! ..от пишаюсь Громадянами на фото
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24.07.2025 19:07 Ответить
+9
Так ще нічого не закінчилося.

1.Ніхто ще не бачив того фуфеля, який ЗЄ зараз намагається просувати.

2. Поява нового законопроєкту аж ніяк не скасовує того факту, що ЗЄ підписав злочинний закон.
Цей фарш вже не можна прокрутити назад.
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24.07.2025 19:16 Ответить
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які молодці ! ..от пишаюсь Громадянами на фото
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24.07.2025 19:07 Ответить
Вам ніщо не заважає піти і виправити
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24.07.2025 19:14 Ответить
**@чий дегенерат прийшов в мерчі СБУ на мітинг проти ліквідації НАБУ. Ліквідації, яка почалася з кошмарінгу СБУшниками і підтримується керівництвом СБУ.
Це ваш лідер, друзі.
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24.07.2025 19:14 Ответить
Обличчя протесту
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24.07.2025 19:21 Ответить
Молодь 🇺🇦👍👍👍✊Молодці ‼️
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24.07.2025 19:43 Ответить
Тупо адін нарот, скоро в автозаки будуть самі сідати
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24.07.2025 19:51 Ответить
Класна молодь! З першого Майдану до другого пройшло 10 років, виросло нове покоління. Коли мені свого часу казали, що Янукович назавжди я відповідав, що нове покоління виросло яке на Майдан 2004 го не встигло і воно захоче своєї власної двіжухи. ЗЕбобіки після другого Майдану теж пройшло вже 10 років. Ось воно нове покоління яке теж хоче свою частку боротьби за Україну!
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24.07.2025 20:03 Ответить
Жіночці з плакатом - вова, с@ка респект!! І псюні з плакатом теж))
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24.07.2025 19:11 Ответить
Так ще нічого не закінчилося.

1.Ніхто ще не бачив того фуфеля, який ЗЄ зараз намагається просувати.

2. Поява нового законопроєкту аж ніяк не скасовує того факту, що ЗЄ підписав злочинний закон.
Цей фарш вже не можна прокрутити назад.
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24.07.2025 19:16 Ответить
Як сказала друга половинка, а, може перша, половинка зеленського єрмак в інтервʼю поважному іноземному медіа, «мені пофіг, що про мене думають» трохи іншими словами, але суть саме така!
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24.07.2025 19:17 Ответить
Зараз прийшли з плакатами, а завтра прийдуть зі зброєю. Президентський бункер не врятує. До речі повна реконструкція президентського бункеру - єдині військові витрати керівництва держави з моменту приходу до влади зегенерата. Хай спускаються з Єрмаком і татаровим в бункер. Там і доживати будуть, бо запечатаний зверху бункер (народ запечатає!) це чудова тюрма...
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24.07.2025 19:19 Ответить
Україна не росія ,у кацапів почали брехати про проплачений майдан ,в нас народ який не буде терпіти свавілля влади в кацапів покірне бидло яке слухає брехню і підкоряєтся царю.
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24.07.2025 19:20 Ответить
"Країна не піаніно !"
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24.07.2025 19:20 Ответить
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24.07.2025 19:28 Ответить
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24.07.2025 19:54 Ответить
Судячи з статті FT, Єрмак та Зеленський не поділяють таких обмежень у дозвіллі.
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24.07.2025 19:55 Ответить
КВНщику з московії, Українці у котретре, ткнули рилом у його ж лайно, яке він навалив, посеред Європи, із стефанчуками та абрахаміями, тимошенківцями-дуполизами, ригоАНАЛАМИ з ВРУ !!!
А далі, ще буде…
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24.07.2025 19:29 Ответить
Писали люди , які ще не усвідомлюють , що спілкуватись та писати з кацапським матом то неправильно ...
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24.07.2025 20:03 Ответить
Раніше українці не матюкались кацапськими матюками - до 20- го століття. Використовували українську лайку. В 20 столітті кацапи масово з"явились на українських землях , особливо з приходом комуністів , та почали розповсюджувати як заразу свій брудний мат ...
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24.07.2025 19:56 Ответить
А це не був країній випадок?
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24.07.2025 19:57 Ответить
як би вони знали що таке набу то не виходили б з такими гаслами. там антикорупцією пахне тільки на статках антикорупціонерів. воно вже прогнило вкрай. чергова годівниця для так званих правоохоронців.
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24.07.2025 19:50 Ответить
Як думаєте, які висновки зробили ЗЄ та Єрмак, коли на протест вийшла молодь, яку вони вважали "своєю"?

Мені чомусь здається, що скоро ми побачимо зниження віку мобілізації.
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24.07.2025 20:28 Ответить
Жаль, що від Зелі це скриваютьть.
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24.07.2025 20:40 Ответить
А все остальное устраивает людей? Северная корея 2.0 с закрытыми границами,с отловами и убийствами людей,их только беспокоит закон набу? А обогащения депутатов,прокуроров,министров,судей и тцк тоже не смущает во время войны? Ни одной картонки не увидел касательно всего этого беспредела. Уже молчу,что никто не требует выборов. Зеля только хлопает в ладоши и потирает руки,что народ только набу недоволен... либо митинг тупо проплаченный с определенными лозунгами,либо наши люди просто отупели и стали рабами.
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24.07.2025 21:19 Ответить
 
 