"Слуга произвола", "Русня убивает – власть добивает": с какими плакатами выходили украинцы в городах против закона о НАБУ и САП. ФОТОРЕПОРТАЖ
22 и 23 июля в ряде украинских городов прошли акции протеста против подписанного закона №12414 о ликвидации независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП. На улицы выходили украинцы с разными плакатами - позициями относительно решения руководства.
Цензор.НЕТ собрал подборку самых метких надписей граждан Украины - саркастических, острых, правдивых.
(Источники фото: "Громадське", "Радио Свобода", "Телеграф", открытые источники).
Так, 23 июля в Киеве акция проходила возле театра имени Ивана Франко, туда пришли сотни людей.
Горожане пели гимн Украины, скандировали "Руки прочь от НАБУ и САП" и "Власть это народ!".
Демонстрировать свою публичную позицию против закона № 12414 выходили не только в столице.
Акции проходили почти во всех городах Украины, в частности, в Харькове, Черновцах, Чернигове, Житомире, Ивано-Франковске, Сумах и тому подобное. Некоторые украинцы выходили со своими любимцами.
Также тысячи украинцев выходили на протест в центре Львова. Люди выкрикивали "Руки прочь от НАБУ и САП", а также "Позор" и "Украина превыше всего".
На акции можно было увидеть плакаты "Слуга произвола", "Зенукович", "Верховная Рада", "Коррупция боится независимости" и "Враги Украины - Россия и коррупция".
За границу также выходили граждане Украины. Например, в Праге (Чехия).
Военнослужащие, которые защищают свою Родину на передовой, также высказались против закона о НАБУ и САП и поддерживали. Некоторые ветераны войны или бойцы, которые проходят реабилитацию, выходили на улицы своих городов вместе с гражданскими.
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Це ваш лідер, друзі.
1.Ніхто ще не бачив того фуфеля, який ЗЄ зараз намагається просувати.
2. Поява нового законопроєкту аж ніяк не скасовує того факту, що ЗЄ підписав злочинний закон.
Цей фарш вже не можна прокрутити назад.
А далі, ще буде…
Мені чомусь здається, що скоро ми побачимо зниження віку мобілізації.