"Слуга произвола", "Русня убивает – власть добивает": с какими плакатами выходили украинцы в городах против закона о НАБУ и САП. ФОТОРЕПОРТАЖ

22 и 23 июля в ряде украинских городов прошли акции протеста против подписанного закона №12414 о ликвидации независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП. На улицы выходили украинцы с разными плакатами - позициями относительно решения руководства.

Цензор.НЕТ собрал подборку самых метких надписей граждан Украины - саркастических, острых, правдивых.

(Источники фото: "Громадське", "Радио Свобода", "Телеграф", открытые источники).

Так, 23 июля в Киеве акция проходила возле театра имени Ивана Франко, туда пришли сотни людей.

Акция протеста в Киеве

Горожане пели гимн Украины, скандировали "Руки прочь от НАБУ и САП" и "Власть это народ!".

Демонстрировать свою публичную позицию против закона № 12414 выходили не только в столице.

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Акции проходили почти во всех городах Украины, в частности, в Харькове, Черновцах, Чернигове, Житомире, Ивано-Франковске, Сумах и тому подобное. Некоторые украинцы выходили со своими любимцами.

























































Также тысячи украинцев выходили на протест в центре Львова. Люди выкрикивали "Руки прочь от НАБУ и САП", а также "Позор" и "Украина превыше всего".

На акции можно было увидеть плакаты "Слуга произвола", "Зенукович", "Верховная Рада", "Коррупция боится независимости" и "Враги Украины - Россия и коррупция".

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За границу также выходили граждане Украины. Например, в Праге (Чехия).









Военнослужащие, которые защищают свою Родину на передовой, также высказались против закона о НАБУ и САП и поддерживали. Некоторые ветераны войны или бойцы, которые проходят реабилитацию, выходили на улицы своих городов вместе с гражданскими.









