"Слуга свавілля", "Русня вбиває – влада добиває": з якими плакатами виходили українці у містах проти закону про НАБУ і САП. ФОТОрепортаж
22 та 23 липня у низці українських міст відбулися акції протестів проти підписаного закону №12414 про ліквідацію незалежності антикорупційних органів НАБУ і САП. На вулиці виходили українці із різними плакатами –– позиціями щодо рішення керівництва.
Цензор.НЕТ зібрав добірку найвлучніших написів громадян України –– саркастичних, гострих, правдивих.
Так, 23 липня у Києві акція відбувалася біля театру імені Івана Франка, туди прийшли сотні людей.
Містяни співали гімн України, скандували "Руки геть від НАБУ та САП" та "Влада це народ!".
Демонструвати свою публічну позицію проти закону № 12414 виходили не лише в столиці.
Акції проходили майже у всіх містах України, зокрема, у Харкові, Чернівцях, Чернігові, Житомирі Івано-Франківську, Сумах тощо. Деякі українці виходили зі своїми улюбленцями.
Також тисячі українців виходили на протест у центрі Львова. Люди вигукували "Руки геть від НАБУ та САП", а також "Ганьба" та "Україна понад усе".
На акції можну було побачити плакати "Слуга свавілля", "Зенукович", "Верховна Зрада", "Корупція боїться незалежності" та "Вороги України — Росія та корупція".
За кордон також виходили громадяни України. Наприклад, у Празі (Чехія).
Військовослужбовці, які захищають свою Батьківщину на передовій, також висловилися проти закону щодо НАБУ і САП і підтримували. Деякі ветерани війни або бійці, які проходять реабілітацію, виходили на вулиці своїх міст разом із цивільними.
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Це ваш лідер, друзі.
У 2004 та 2014 році героями були сильні люди, які реально воювали проти яника.
Зараз джерелом влади є люди з мозоком картонки
1.Ніхто ще не бачив того фуфеля, який ЗЄ зараз намагається просувати.
2. Поява нового законопроєкту аж ніяк не скасовує того факту, що ЗЄ підписав злочинний закон.
Цей фарш вже не можна прокрутити назад.
А далі, ще буде…