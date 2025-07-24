УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10693 відвідувача онлайн
Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП Протести проти закону про НАБУ і САП
2 151 31

"Слуга свавілля", "Русня вбиває – влада добиває": з якими плакатами виходили українці у містах проти закону про НАБУ і САП. ФОТОрепортаж

22 та 23 липня у низці українських міст відбулися акції протестів проти підписаного закону №12414 про ліквідацію незалежності антикорупційних органів НАБУ і САП. На вулиці виходили українці із різними плакатами –– позиціями щодо рішення керівництва.

Цензор.НЕТ зібрав добірку найвлучніших написів громадян України –– саркастичних, гострих, правдивих.

Так, 23 липня у Києві акція відбувалася біля театру імені Івана Франка, туди прийшли сотні людей.

Акція протесту у Києві
Акція протесту у Києві

Містяни співали гімн України, скандували "Руки геть від НАБУ та САП" та "Влада це народ!".

Демонструвати свою публічну позицію проти закону № 12414 виходили не лише в столиці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми все бачимо": акція протесту у Києві проти закону №12414 зібрала тисячі людей. ФОТОрепортаж

Акції проходили майже у всіх містах України, зокрема, у Харкові, Чернівцях, Чернігові, Житомирі Івано-Франківську, Сумах тощоДеякі українці виходили зі своїми улюбленцями.

Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців

Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українцівАкції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців

Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українцівАкції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців


Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців


Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українцівАкції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українцівАкції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців

Також тисячі українців виходили на протест у центрі Львова. Люди вигукували "Руки геть від НАБУ та САП", а також "Ганьба" та "Україна понад усе".

На акції можну було побачити плакати "Слуга свавілля", "Зенукович", "Верховна Зрада", "Корупція боїться незалежності" та "Вороги України — Росія та корупція".

Також читайте: У Раді зареєстрували законопроєкт, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП

Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців

За кордон також виходили громадяни України. Наприклад, у Празі (Чехія).

Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців

Військовослужбовці, які захищають свою Батьківщину на передовій, також висловилися проти закону щодо НАБУ і САП і підтримували. Деякі ветерани війни або бійці, які проходять реабілітацію, виходили на вулиці своїх міст разом із цивільними. 

Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців
Акції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українцівАкції протесту через закон про НАБУ і САП: позиції українців


Автор: 

акція (1472) НАБУ (5282) протест (2421) українці (2562) САП (2372)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
які молодці ! ..от пишаюсь Громадянами на фото
показати весь коментар
24.07.2025 19:07 Відповісти
+9
Жіночці з плакатом - вова, с@ка респект!! І псюні з плакатом теж))
показати весь коментар
24.07.2025 19:11 Відповісти
+7
Так ще нічого не закінчилося.

1.Ніхто ще не бачив того фуфеля, який ЗЄ зараз намагається просувати.

2. Поява нового законопроєкту аж ніяк не скасовує того факту, що ЗЄ підписав злочинний закон.
Цей фарш вже не можна прокрутити назад.
показати весь коментар
24.07.2025 19:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
які молодці ! ..от пишаюсь Громадянами на фото
показати весь коментар
24.07.2025 19:07 Відповісти
Вам ніщо не заважає піти і виправити
показати весь коментар
24.07.2025 19:14 Відповісти
**@чий дегенерат прийшов в мерчі СБУ на мітинг проти ліквідації НАБУ. Ліквідації, яка почалася з кошмарінгу СБУшниками і підтримується керівництвом СБУ.
Це ваш лідер, друзі.
показати весь коментар
24.07.2025 19:14 Відповісти
Обличчя протесту
показати весь коментар
24.07.2025 19:21 Відповісти
Молодь 🇺🇦👍👍👍✊Молодці ‼️
показати весь коментар
24.07.2025 19:43 Відповісти
Тупо адін нарот, скоро в автозаки будуть самі сідати
показати весь коментар
24.07.2025 19:51 Відповісти
Класна молодь! З першого Майдану до другого пройшло 10 років, виросло нове покоління. Коли мені свого часу казали, що Янукович назавжди я відповідав, що нове покоління виросло яке на Майдан 2004 го не встигло і воно захоче своєї власної двіжухи. ЗЕбобіки після другого Майдану теж пройшло вже 10 років. Ось воно нове покоління яке теж хоче свою частку боротьби за Україну!
показати весь коментар
24.07.2025 20:03 Відповісти
ivan nepupik в тебе трабл з цифрами. Перший майдан був у 2004 році.
У 2004 та 2014 році героями були сильні люди, які реально воювали проти яника.
Зараз джерелом влади є люди з мозоком картонки
показати весь коментар
24.07.2025 20:15 Відповісти
Жіночці з плакатом - вова, с@ка респект!! І псюні з плакатом теж))
показати весь коментар
24.07.2025 19:11 Відповісти
Так ще нічого не закінчилося.

1.Ніхто ще не бачив того фуфеля, який ЗЄ зараз намагається просувати.

2. Поява нового законопроєкту аж ніяк не скасовує того факту, що ЗЄ підписав злочинний закон.
Цей фарш вже не можна прокрутити назад.
показати весь коментар
24.07.2025 19:16 Відповісти
Як сказала друга половинка, а, може перша, половинка зеленського єрмак в інтервʼю поважному іноземному медіа, «мені пофіг, що про мене думають» трохи іншими словами, але суть саме така!
показати весь коментар
24.07.2025 19:17 Відповісти
Зараз прийшли з плакатами, а завтра прийдуть зі зброєю. Президентський бункер не врятує. До речі повна реконструкція президентського бункеру - єдині військові витрати керівництва держави з моменту приходу до влади зегенерата. Хай спускаються з Єрмаком і татаровим в бункер. Там і доживати будуть, бо запечатаний зверху бункер (народ запечатає!) це чудова тюрма...
показати весь коментар
24.07.2025 19:19 Відповісти
Україна не росія ,у кацапів почали брехати про проплачений майдан ,в нас народ який не буде терпіти свавілля влади в кацапів покірне бидло яке слухає брехню і підкоряєтся царю.
показати весь коментар
24.07.2025 19:20 Відповісти
"Країна не піаніно !"
показати весь коментар
24.07.2025 19:20 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2025 19:28 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2025 19:54 Відповісти
Судячи з статті FT, Єрмак та Зеленський не поділяють таких обмежень у дозвіллі.
показати весь коментар
24.07.2025 19:55 Відповісти
КВНщику з московії, Українці у котретре, ткнули рилом у його ж лайно, яке він навалив, посеред Європи, із стефанчуками та абрахаміями, тимошенківцями-дуполизами, ригоАНАЛАМИ з ВРУ !!!
А далі, ще буде…
показати весь коментар
24.07.2025 19:29 Відповісти
Писали люди , які ще не усвідомлюють , що спілкуватись та писати з кацапським матом то неправильно ...
показати весь коментар
24.07.2025 20:03 Відповісти
Раніше українці не матюкались кацапськими матюками - до 20- го століття. Використовували українську лайку. В 20 столітті кацапи масово з"явились на українських землях , особливо з приходом комуністів , та почали розповсюджувати як заразу свій брудний мат ...
показати весь коментар
24.07.2025 19:56 Відповісти
А це не був країній випадок?
показати весь коментар
24.07.2025 19:57 Відповісти
як би вони знали що таке набу то не виходили б з такими гаслами. там антикорупцією пахне тільки на статках антикорупціонерів. воно вже прогнило вкрай. чергова годівниця для так званих правоохоронців.
показати весь коментар
24.07.2025 19:50 Відповісти
 
 