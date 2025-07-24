"Слуга свавілля", "Русня вбиває – влада добиває": з якими плакатами виходили українці у містах проти закону про НАБУ і САП. ФОТОрепортаж

22 та 23 липня у низці українських міст відбулися акції протестів проти підписаного закону №12414 про ліквідацію незалежності антикорупційних органів НАБУ і САП. На вулиці виходили українці із різними плакатами –– позиціями щодо рішення керівництва.

Цензор.НЕТ зібрав добірку найвлучніших написів громадян України –– саркастичних, гострих, правдивих.

Так, 23 липня у Києві акція відбувалася біля театру імені Івана Франка, туди прийшли сотні людей.

Акція протесту у Києві

Містяни співали гімн України, скандували "Руки геть від НАБУ та САП" та "Влада це народ!".

Демонструвати свою публічну позицію проти закону № 12414 виходили не лише в столиці.

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Акції проходили майже у всіх містах України, зокрема, у Харкові, Чернівцях, Чернігові, Житомирі Івано-Франківську, Сумах тощо. Деякі українці виходили зі своїми улюбленцями.

























































Також тисячі українців виходили на протест у центрі Львова. Люди вигукували "Руки геть від НАБУ та САП", а також "Ганьба" та "Україна понад усе".

На акції можну було побачити плакати "Слуга свавілля", "Зенукович", "Верховна Зрада", "Корупція боїться незалежності" та "Вороги України — Росія та корупція".

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За кордон також виходили громадяни України. Наприклад, у Празі (Чехія).









Військовослужбовці, які захищають свою Батьківщину на передовій, також висловилися проти закону щодо НАБУ і САП і підтримували. Деякі ветерани війни або бійці, які проходять реабілітацію, виходили на вулиці своїх міст разом із цивільними.









