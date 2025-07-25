За сутки на фронте 174 боестолкновения. 57 штурмов врага остановлено на Покровском направлении, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 77 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 134 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 5 331 обстрел, в том числе 56 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3 760 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Зализнычное Запорожской области; Херсон и Николаевка Херсонской области.

Боевые действия

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Петро-Ивановка и Каменское.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 25 атак захватчиков. Также враг нанес девять авиаударов, применив при этом 15 управляемых авиабомб, и совершил 283 обстрела, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Загрызово, Купянска, Зеленого Гая и в направлении Большой Шапковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Ямполовка, Торское, Серебрянка, а также в направлении населенных пунктов Дроновка, Шандриголовое, Чернещина, Среднее.

На Северском направлении враг совершил две попытки прорыва в районах Григорьевки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе Николаевки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку Делиевки, Торецка, Русина Яра, в направлениях Плещиевки, Александро-Шультино и Катериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Мирноград, Новоэкономичное, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, Проминь, а также в направлении населенных пунктов Владимировка, Родинское и Покровск.

На Новопавловском направлении противник совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Поддубное, Малиевка, Ялта, Воскресенка - в направлении Темировки и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении противник не проводил наступательных действий.

Силы обороны отбили одну атаку оккупационных войск на Ореховском направлении в районе населенного пункта Степногорск.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в направлениях населенных пунктов Садовое, Днепровское и Приднепровское.

На Волынском и Полесском направлениях признаки формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские средства и два пункта управления противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 980 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, пять боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, два средства противовоздушной обороны, 196 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты и 76 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В работе Starlink произошел массовый сбой по всему миру (обновлено)