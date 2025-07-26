РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9669 посетителей онлайн
Новости Встреча Папы Римского с представителем РПЦ
1 663 25

Папа Римский Лев XIV встретился в Ватикане с представителем РПЦ

Папа Римский с представителем РПЦ

В субботу, 26 июля, Папа Римский Лев XIV встретился в Ватикане с главой отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополитом Волоколамским Антонием.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление Ватикана, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Католической церкви встретился с главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата Антонием и пятью другими высокопоставленными священнослужителями во время утренней аудиенции. Больше подробностей в официальном сообщении не предоставили.

Издание напомнило, что в июле во время визита президента Украины Владимира Зеленского понтифик выразил готовность Ватикана выступить посредником и предоставить свою территорию для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной.

Читайте также: Зеленский и Папа Лев XIV провели встречу в Италии

Однако в РФ заявили, что не рассматривают Ватикан как серьезную площадку для переговоров, поскольку он окружен членом НАТО Италией, которая поддерживает Украину.

Также Reuters пишет, что в своем первом телефонном разговоре с Владимиром Путиным в начале июня Папа Лев XIV призвал Россию сделать шаги к прекращению конфликта.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Папа Лев XIV примет в субботу, 26 июля, митрополита Волоколамского Антония, главу Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Читайте также: Папа Римский Лев XIV хочет возобновить диалог с РПЦ, - ANSA

Автор: 

Ватикан (216) РПЦ (752) Лев 14 (29)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Ну все, і цей папа законтачений.
показать весь комментарий
26.07.2025 18:43 Ответить
+6
з головою відділу зовнішньої розвідки Російської православної церкви...
показать весь комментарий
26.07.2025 18:44 Ответить
+4
Не може Папа без кацапського попури - тяга
показать весь комментарий
26.07.2025 18:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Пєрєтьорлі па-пацанскі"?
показать весь комментарий
26.07.2025 18:42 Ответить
Ну все, і цей папа законтачений.
показать весь комментарий
26.07.2025 18:43 Ответить
Не може Папа без кацапського попури - тяга
показать весь комментарий
26.07.2025 18:43 Ответить
А як без спонсора ?
показать весь комментарий
26.07.2025 19:39 Ответить
Кожний горобець хоче стати голубом.
показать весь комментарий
26.07.2025 18:44 Ответить
Взагалі то кожен горобець мріє стати яструбом, але для цього спочатку треба прикинутись голубом.
показать весь комментарий
26.07.2025 18:55 Ответить
"...голубим"
показать весь комментарий
26.07.2025 19:08 Ответить
з головою відділу зовнішньої розвідки Російської православної церкви...
показать весь комментарий
26.07.2025 18:44 Ответить
👍
показать весь комментарий
26.07.2025 18:56 Ответить
Мабуть звання нове відмічали, фсб погони підігнали
показать весь комментарий
26.07.2025 18:47 Ответить
Кожен суслік агроном,показує свою значимість.
показать весь комментарий
26.07.2025 18:53 Ответить
Що за тяга у пап спілкуватися з цією псевдо християнською сектою..
показать весь комментарий
26.07.2025 18:56 Ответить
Noblesse oblige, аднако...
показать весь комментарий
26.07.2025 18:58 Ответить
Всі папи римські підари і пєдофіли
показать весь комментарий
26.07.2025 19:02 Ответить
Плохой папа,плохой,а бегавший на свидание с патрушевым в Оман хороший,и его ларечник тоже молодэс,а папа пльохой ***.
показать весь комментарий
26.07.2025 19:03 Ответить
Слова великого Шекспіра:"-...чуму, на оба, ваших дома!"
показать весь комментарий
26.07.2025 19:07 Ответить
Що, так по-москалячому й утнув Шекспір?
показать весь комментарий
26.07.2025 19:24 Ответить
Про свої та "кооперативу озеро" гроші в банку Ватикану питали і їх подальшу долю? Домовились? 🤔
показать весь комментарий
26.07.2025 19:08 Ответить
Краще би папа кохав хлопчиків з хору. За Це їх бог не наказує і не накаже. Папи завжди ******* фашистів.
показать весь комментарий
26.07.2025 19:20 Ответить
Погано, нквс працює на всю потужність
показать весь комментарий
26.07.2025 19:33 Ответить
Усі ці зради-папи на утриманні параші.
показать весь комментарий
26.07.2025 19:49 Ответить
Падение Ватикана
Принимать в Ватикане секту расейского сатаната? 🤔
показать весь комментарий
26.07.2025 19:59 Ответить
Сходка сатанистов…
показать весь комментарий
26.07.2025 20:20 Ответить
Чайком з полонієм кацап Папу не пригощав?
показать весь комментарий
26.07.2025 20:05 Ответить
Сумніваюся що того хто зустрічається з свинособакаю, яку посадив напроти себе за стіл, можна назвати "Левом".
показать весь комментарий
26.07.2025 20:31 Ответить
 
 