Папа Римский Лев XIV встретился в Ватикане с представителем РПЦ
В субботу, 26 июля, Папа Римский Лев XIV встретился в Ватикане с главой отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополитом Волоколамским Антонием.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление Ватикана, информирует Цензор.НЕТ.
Глава Католической церкви встретился с главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата Антонием и пятью другими высокопоставленными священнослужителями во время утренней аудиенции. Больше подробностей в официальном сообщении не предоставили.
Издание напомнило, что в июле во время визита президента Украины Владимира Зеленского понтифик выразил готовность Ватикана выступить посредником и предоставить свою территорию для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной.
Однако в РФ заявили, что не рассматривают Ватикан как серьезную площадку для переговоров, поскольку он окружен членом НАТО Италией, которая поддерживает Украину.
Также Reuters пишет, что в своем первом телефонном разговоре с Владимиром Путиным в начале июня Папа Лев XIV призвал Россию сделать шаги к прекращению конфликта.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что Папа Лев XIV примет в субботу, 26 июля, митрополита Волоколамского Антония, главу Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
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