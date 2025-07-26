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Новини Зустріч Папи Римського з представником РПЦ
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Папа Римський Лев XIV зустрівся у Ватикані із представником РПЦ

Папа Римський з представником РПЦ

У суботу, 26 липня, Папа Римський Лев XIV зустрівся у Ватикані з головою відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської православної церкви (РПЦ) митрополитом Волоколамським Антонієм.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на заяву Ватикану, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник Католицької церкви зустрівся з головою відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Антонієм і п'ятьма іншими високопоставленими священнослужителями під час ранкової аудієнції. Більше подробиць в офіційному повідомленні не надали.

Видання нагадало, що у липні під час візиту президента України Володимира Зеленського понтифік висловив готовність Ватикану виступити посередником і надати свою територію для проведення мирних переговорів між Росією та Україною.

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Однак в РФ заявили, що не розглядають Ватикан як серйозний майданчик для переговорів, оскільки він оточений членом НАТО Італією, яка підтримує Україну.

Також Reuters пише, що у своїй першій телефонній розмові з Володимиром Путіним на початку червня Папа Лев XIV закликав Росію зробити кроки до припинення конфлікту. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Папа Лев XIV прийме в суботу, 26 липня, митрополита Волоколамського Антонія, главу Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату.

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Автор: 

Ватикан (169) РПЦ (520) Папа Римський Лев 14 (29)


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Топ коментарі
+9
Ну все, і цей папа законтачений.
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26.07.2025 18:43 Відповісти
+7
з головою відділу зовнішньої розвідки Російської православної церкви...
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26.07.2025 18:44 Відповісти
+5
Не може Папа без кацапського попури - тяга
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26.07.2025 18:43 Відповісти
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"Пєрєтьорлі па-пацанскі"?
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26.07.2025 18:42 Відповісти
Ну все, і цей папа законтачений.
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26.07.2025 18:43 Відповісти
Не може Папа без кацапського попури - тяга
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26.07.2025 18:43 Відповісти
А як без спонсора ?
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26.07.2025 19:39 Відповісти
Кожний горобець хоче стати голубом.
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26.07.2025 18:44 Відповісти
Взагалі то кожен горобець мріє стати яструбом, але для цього спочатку треба прикинутись голубом.
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26.07.2025 18:55 Відповісти
"...голубим"
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26.07.2025 19:08 Відповісти
з головою відділу зовнішньої розвідки Російської православної церкви...
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26.07.2025 18:44 Відповісти
👍
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26.07.2025 18:56 Відповісти
Мабуть звання нове відмічали, фсб погони підігнали
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26.07.2025 18:47 Відповісти
Кожен суслік агроном,показує свою значимість.
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26.07.2025 18:53 Відповісти
Що за тяга у пап спілкуватися з цією псевдо християнською сектою..
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26.07.2025 18:56 Відповісти
Noblesse oblige, аднако...
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26.07.2025 18:58 Відповісти
Всі папи римські підари і пєдофіли
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26.07.2025 19:02 Відповісти
Плохой папа,плохой,а бегавший на свидание с патрушевым в Оман хороший,и его ларечник тоже молодэс,а папа пльохой ***.
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26.07.2025 19:03 Відповісти
Слова великого Шекспіра:"-...чуму, на оба, ваших дома!"
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26.07.2025 19:07 Відповісти
Що, так по-москалячому й утнув Шекспір?
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26.07.2025 19:24 Відповісти
Про свої та "кооперативу озеро" гроші в банку Ватикану питали і їх подальшу долю? Домовились? 🤔
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26.07.2025 19:08 Відповісти
Краще би папа кохав хлопчиків з хору. За Це їх бог не наказує і не накаже. Папи завжди ******* фашистів.
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26.07.2025 19:20 Відповісти
Погано, нквс працює на всю потужність
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26.07.2025 19:33 Відповісти
Усі ці зради-папи на утриманні параші.
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26.07.2025 19:49 Відповісти
Падение Ватикана
Принимать в Ватикане секту расейского сатаната? 🤔
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26.07.2025 19:59 Відповісти
Сходка сатанистов…
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26.07.2025 20:20 Відповісти
Чайком з полонієм кацап Папу не пригощав?
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26.07.2025 20:05 Відповісти
Сумніваюся що того хто зустрічається з свинособакаю, яку посадив напроти себе за стіл, можна назвати "Левом".
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26.07.2025 20:31 Відповісти
через пентаграму викликали представника?
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26.07.2025 20:58 Відповісти
 
 