Папа Римський Лев XIV зустрівся у Ватикані із представником РПЦ

У суботу, 26 липня, Папа Римський Лев XIV зустрівся у Ватикані з головою відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської православної церкви (РПЦ) митрополитом Волоколамським Антонієм.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на заяву Ватикану, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник Католицької церкви зустрівся з головою відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Антонієм і п'ятьма іншими високопоставленими священнослужителями під час ранкової аудієнції. Більше подробиць в офіційному повідомленні не надали.

Видання нагадало, що у липні під час візиту президента України Володимира Зеленського понтифік висловив готовність Ватикану виступити посередником і надати свою територію для проведення мирних переговорів між Росією та Україною.

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Однак в РФ заявили, що не розглядають Ватикан як серйозний майданчик для переговорів, оскільки він оточений членом НАТО Італією, яка підтримує Україну.

Також Reuters пише, що у своїй першій телефонній розмові з Володимиром Путіним на початку червня Папа Лев XIV закликав Росію зробити кроки до припинення конфлікту.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Папа Лев XIV прийме в суботу, 26 липня, митрополита Волоколамського Антонія, главу Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату.

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