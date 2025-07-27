С начала суток на фронте произошло 118 боестолкновений, - Генштаб

С начала суток произошло 118 боевых столкновений. Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 58 авиационных ударов, применив 86 управляемых авиабомб. Зафиксирован 1 431 удар дронами-камикадзе, враг совершил 3 875 артиллерийских обстрелов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Боевые действия на Севере

Девять боевых столкновений произошло сегодня на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, одно из которых до сих пор продолжается. В течение суток враг совершил 298 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня; нанес 14 авиационных ударов, сбросил 32 управляемые бомбы.

Боевые действия на Харьковщине

Четыре атаки отбили украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Зеленое, Фиголевка, Западное и в сторону Петро-Ивановки. Ударам российскими управляемыми авиабомбами подверглись населенные пункты Чугуновка и Шевяковка.

На Купянском направлении противник пять раз пытался прорваться на наши оборонительные позиции в районах Радьковки, Голубовки и Богуславки. Силы обороны остановили все вражеские атаки.

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Боевые действия на Востоке

Четырнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах Грековки и в направлениях Среднего, Григорьевки и Шандриголово. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили шесть атак вблизи Серебрянки и в направлении Северска. Одно боевое продолжается столкновение до сих пор.

На Краматорском направлении войска захватчика один раз атаковали вблизи Ступочек.

Враг десять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Александро-Калинового, Русиного Яра, Торецка, Щербиновки и Яблоновки.

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Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 39 штурмовых и наступательных действий. Высокая активность российских оккупантов зафиксирована в районах населенных пунктов: Новоэкономичное, Разино, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Алексеевка, Полтавка, Котлино - а также в направлениях: Покровск, Белицкое, Новоукраинка, Новопавловка, Заповедное, Родинское. Два боевых столкновения продолжаются. Ударам управляемыми авиационными бомбами подверглись населенные пункты: Родинское, Мирноград, Николаевка и Покровск.

По предварительным подсчетам, сегодня украинские воины на этом направлении обезвредили 80 оккупантов, из которых 57 - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили четыре автомобиля, один мотоцикл, три беспилотных летательных аппарата, один спутниковый терминал и одну антенну управления беспилотными летательными аппаратами.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении наши защитники остановили пять атак в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Поддубное, Мирное и в сторону населенного пункта Темировка.

На Гуляйпольском направлении с начала суток боевых столкновений не происходило. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На Ореховском направлении захватчики нанесли удар управляемыми авиабомбами по населенному пункту Новоандреевка.

На Приднепровском направлении враг совершил три попытки прорыва в направлении Приднепровского. Кроме того, сбросил управляемые авиабомбы на населенный пункт Львове.

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Сегодня следует отметить воинов 34-й отдельной бригады береговой обороны, которые стойко сдерживают атаки врага.