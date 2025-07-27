Враг пытался прорвать нашу оборону вблизи Грековки и Торского, более 60 штурмов остановлены на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТИ

Всего за прошедшие сутки, 26 июля 2025 года, на фронте было зафиксировано 153 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 62 авиационных удара, применил 28 ракет и сбросил 124 управляемых авиабомбы. Кроме этого, произвел 5 754 обстрела, в том числе 51 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 927 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Белогорье, Орехово, Щербаки Запорожской области; Отрадокаменка Херсонской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно артиллерийское средство и состав боеприпасов противника.

Генштаб напоминает, что в общем потери российских захватчиков за прошедшие сутки составляли 920 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, четыре боевых бронированных машины, 10 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 199 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 11 крылатых ракет и 122 единицы автомобильной техники окупантов.

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Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отразили девять атак захватчиков. Также враг нанес восемь авиаударов, применив при этом 17 управляемых авиабомб, и совершил 337 обстрелов, десять из которых – из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Красного Первого и в районе Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Радьковки, Купянска и Загрызово.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новый Мир, Зеленый Гай, Грековка, Шандриголово, Колодязи, Карповка и Торское.

На Северском направлении враг совершил две попытки прорыва в районе Григоровки.

На Краматорском направлении противник дважды безуспешно атаковал позиции сил обороны в направлении Предтечино и Белой Горы.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил три атаки в районах Торецка и Александро-Калиново.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурма агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Зверевое, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка, Родинское, Муравка и в направлении Новоподгороднего", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Генштаб также информирует, что на Новопавловском направлении противник совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Темировка, Толстой, Новохатское, Мирное, Зеленый Гай, Малиевка, Воскресенка.

На Гуляйпольском направлении противник не производил наступательных действий.

Силы обороны отразили одну атаку оккупационных войск на Ореховском направлении в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг десять раз атаковал позиции Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.