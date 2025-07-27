Ворог намагався прорвати нашу оборону поблизу Греківки і Торського, понад 60 штурмів зупинено на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж минулої доби, 26 липня 2025 року, на фронті було зафіксовано 153 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли території України

За уточненою інформацією, вчорапротивник завдав двох ракетних та 62 авіаційних ударів, застосував 28 ракет та скинув 124 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 5 754 обстріли, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 927 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Білогір’я, Оріхів, Щербаки Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили один артилерійський засіб та один склад боєприпасів противника.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 920 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 199 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 11 крилатих ракет та 122 одиниці автомобільної техніки окупантів.

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Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили дев’ять атак загарбників. Також ворог завдав восьми авіаударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіабомб, та здійснив 337 обстрілів, десять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Красного Першого та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Радьківки, Куп’янська та Загризового.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське.

На Сіверському напрямку ворог здійснив дві спроби прориву в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку противник двічі безуспішно атакував позиції Сил оборони в напрямку Предтечиного та Білої Гори.

Також зазначається, що на Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки в районах Торецька та Олександро-Калинового.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурми агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка, Родинське, Муравка та в напрямку Новопідгороднього", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Генштаб також інформує, що на Новопавлівському напрямку противник здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Темирівка, Толстой, Новохатське, Мирне, Зелений Гай, Маліївка, Воскресенка.

На Гуляйпільському напрямку противник не проводив наступальних дій.

Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог десять разів атакував позиції Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.