Последствия дроновой атаки РФ на Киев: повреждены многоэтажка и автомобили. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Дарницком районе Киева 5 пострадавших в результате атаки БпЛА, среди них малолетний ребенок. Полиция сейчас фиксирует последствия вражеской атаки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, ударной волной повреждено остекление многоэтажки с 6 по 11 этажи, в результате чего пять человек получили осколочные ранения. Среди пострадавших - двухлетняя девочка, у которой резаные раны стопы. Врачи госпитализировали пострадавших.
Также повреждены несколько автомобилей, припаркованных во дворе дома.
На местах работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление агрессора.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 28 июля российские беспилотники атаковали Киев. По данным КГВА, пострадали восемь человек, среди них - ребенок.
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