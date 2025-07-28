РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11717 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Киев
3 378 0

Последствия дроновой атаки РФ на Киев: повреждены многоэтажка и автомобили. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Дарницком районе Киева 5 пострадавших в результате атаки БпЛА, среди них малолетний ребенок. Полиция сейчас фиксирует последствия вражеской атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, ударной волной повреждено остекление многоэтажки с 6 по 11 этажи, в результате чего пять человек получили осколочные ранения. Среди пострадавших - двухлетняя девочка, у которой резаные раны стопы. Врачи госпитализировали пострадавших.

Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела

Также повреждены несколько автомобилей, припаркованных во дворе дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К. Скоростные цели на Киев, Житомир и Хмельницкую область, - Воздушные Силы (обновлено)

На местах работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление агрессора.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 28 июля российские беспилотники атаковали Киев. По данным КГВА, пострадали восемь человек, среди них - ребенок.

Автор: 

беспилотник (4013) Киев (25919) Воздушные атаки на Киев (837)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 