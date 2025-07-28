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Новини Атака безпілотників на Київ
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Наслідки дронової атаки РФ на Київ: пошкоджено багатоповерхівку та автівки. ФОТОрепортаж

У Дарницькому районі Києва 5 постраждалих внаслідок атаки БпЛА, серед них малолітня дитина. Поліція наразі фіксує наслідки ворожої атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, ударною хвилею пошкоджено скління багатоповерхівки з 6 по 11 поверхи, внаслідок чого пʼять осіб отримали осколкові поранення. Серед постраждалих - дворічна дівчинка, у якої різані рани стопи. Лікарі госпіталізували потерпілих.

Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілуКиїв після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу

Також пошкоджено декілька автомобілів, припаркованих у дворі будинку.

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На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин агресора.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 28 липня російські безпілотники атакували Київ. За даними КМВА, постраждало восьмеро людей, серед них - дитина. 

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безпілотник (4607) Київ (19935) Повітряні атаки на Київ (897)


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