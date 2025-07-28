Враг продолжает штурмы на Покровском направлении, пытается отрезать Покровск от логистики, - 59-я ОШБр

Сейчас россияне пытаются обходить Покровск Донецкой области, отрезать его от логистики и взять в кольцо, чтобы захватить этот город малыми силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" рассказал офицер отделения коммуникации 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Тарас Мышак.

Он отметил, что сейчас россияне выбрали другую тактику. Враг пытается обойти Покровск, чтобы отрезать его от логистики.

"Конечно же, без логистики невозможно вести войну, без подвоза боеприпасов, живой силы, продовольствия, банально, невозможно продолжать вести боевые действия, они на это как раз и рассчитывают, чтобы взять Покровск в кольцо и после того захватить город такими, можно сказать, малыми силами. Но им пока это не удается. Они продолжают наносить значительные потери и, как видите, сами по карте, еще Покровск далек от окружения", - рассказал Мышак.

Он добавил, что на этом направлении войска РФ несут большие потери. Мышак указывает, что армия страны-агрессора имеет хорошо подготовленные экипажи дронов. Оккупанты применяют активно как FPV-дроны, так и дроны на оптоволокне и беспилотники типа "Шахед", "Молния" и "Ланцет", а также управляемые авиационные бомбы и артиллерию для нанесения ударов по позициям Сил обороны.

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Напомним, накануне в ОСГВ "Хортица" сообщили, что российские оккупанты имеют определенное продвижение между Покровском и Константиновкой в Донецкой области.